Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Nam tăng tốc 65.000 đồng/kg, miền Bắc chạm đáy 60.000 đồng/kg, miền Trung bứt phá với Lâm Đồng 64.000 đồng/kg.

Diễn biến bất ngờ tại thị trường miền Bắc

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Tuyên Quang 62.000 - Cao Bằng 60.000 ▼1.000 Thái Nguyên 62.000 - Lạng Sơn 61.000 - Quảng Ninh 61.000 ▼1.000 Bắc Ninh 63.000 - Hà Nội 63.000 - Hải Phòng 62.000 - Ninh Bình 62.000 - Lào Cai 62.000 - Lai Châu 60.000 ▼1.000 Điện Biên 61.000 - Phú Thọ 62.000 - Sơn La 61.000 - Hưng Yên 62.000 ▼1.000

Sáng 11/8, thị trường heo hơi miền Bắc có một ngày không mấy khởi sắc. Giá heo hơi tại khu vực này giảm nhẹ, khiến nhiều hộ chăn nuôi không khỏi lo lắng. Cụ thể, heo hơi tại Lai Châu và Cao Bằng hiện có giá 60.000 đồng/kg. Quảng Ninh và Hưng Yên ghi nhận mức giá lần lượt là 61.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg.

Mặc dù có sự đi xuống, Hà Nội và Bắc Ninh vẫn khẳng định vị thế khi duy trì giá bán ở mức cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg. Toàn miền Bắc, giá heo hơi đang được giao dịch trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Miền Trung và Tây Nguyên: Chuyển động tăng tốc, Lâm Đồng bứt phá

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 61.000 - Nghệ An 61.000 - Hà Tĩnh 60.000 - Quảng Trị 58.000 - Huế 5.000 ▲1.000 Đà Nẵng 58.000 - Quảng Ngãi 59.000 ▲1.000 Gia Lai 57.000 - Đắk Lắk 61.000 ▲1.000 Khánh Hoà 61.000 ▲1.000 Lâm Đồng 64.000 ▲1.000

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Giá heo hơi tại một số tỉnh, thành phố đã nhích nhẹ lên. Khánh Hoà tăng giá, đạt 61.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi cùng tăng một giá, lên mức 59.000 đồng/kg.

Đặc biệt, Lâm Đồng gây ấn tượng mạnh với mức tăng giá đột phá, vươn lên 64.000 đồng/kg, một trong những mức giá cao nhất toàn khu vực. Tuy nhiên, một thực tế đáng chú ý là Gia Lai vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước, chỉ 57.000 đồng/kg, khiến nhiều người băn khoăn về lý do của sự chênh lệch này. Giá heo hơi chung của miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 57.000 - 64.000 đồng/kg.

Miền Nam xác lập đỉnh giá, khu vực đắt đỏ nhất cả nước

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 65.000 ▲1.000 Tây Ninh 65.000 - Đồng Tháp 65.000 ▲1.000 An Giang 64.000 ▲1.000 Cà Mau 65.000 ▲1.000 TP HCM 65.000 ▲1.000 Vĩnh Long 65.000 ▲1.000 Cần Thơ 64.000 ▲1.000

Thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục là điểm sáng với đà tăng giá mạnh mẽ. Gần như tất cả các tỉnh thành đều tăng 1.000 đồng/kg. Sự điều chỉnh này giúp giá heo hơi tại TP. HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau đồng loạt chạm mốc 65.000 đồng/kg. Cần Thơ và An Giang cũng tăng lên 64.000 đồng/kg.

Với mức giá từ 64.000 - 65.000 đồng/kg, miền Nam tiếp tục củng cố vị trí là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước. Sự chênh lệch lớn về giá giữa các miền đang tạo ra những câu hỏi lớn cho thị trường nông sản Việt Nam.



Cao Bằng quyết dập tắt dịch tả heo châu Phi ngay trong tháng 8

Ngày 8/8 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 19, yêu cầu các cấp, ngành tập trung toàn bộ nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch tả heo châu Phi mới phát sinh. Chỉ thị này đặt ra thời hạn cao điểm là ngay trong tháng 8, nhằm ngăn chặn sự lây lan đang diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo từ các cơ quan chuyên ngành, dịch tả heo châu Phi đã bùng phát mạnh mẽ tại Cao Bằng từ đầu năm 2025, đặc biệt là trong các tháng 6, 7 và đầu tháng 8. Tình trạng này đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và đời sống người dân.

Một số địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất có thể kể đến như Trà Lĩnh với 3.489 con heo bị tiêu hủy (tương đương 84% tổng đàn), Trùng Khánh với 3.298 con (36% tổng đàn), và Nam Tuấn với 3.670 con (52% tổng đàn). Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi một số xã chứng kiến số lượng heo chết và tiêu hủy tăng vọt chỉ trong một tuần, từ ngày 31/7 đến 6/8.

Công điện cũng thẳng thắn chỉ ra rằng dù đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trước đó, việc triển khai tại một số sở, ngành và địa phương vẫn còn chậm trễ, thiếu trách nhiệm và lơ là, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hiện nay.

Sau khi dịch được khống chế, tỉnh sẽ tổ chức rà soát, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị để đảm bảo tình trạng tương tự không tái diễn.