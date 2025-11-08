Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm Giá tiêu hôm nay 11/8 chững lại nhưng vẫn ở mức cao nhất 5 năm, dao động 140.000-142.000 đồng/kg trong nước, ổn định trên thị trường thế giới.

Giá tiêu hôm nay ngày 11/8/2025 ở trong nước

Vào thời điểm cập nhật, thị trường giá tiêu trong nước ghi nhận sự ổn định ở một số khu vực, với mức giá dao động từ 140.000 đến 142.000 đồng/kg. Đi ngang ở toàn khu vực.Cụ thể:

Tại Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá tiêu duy trì ở mức 140.000 đồng/kg và đều có mức đi ngang so với lần cập nhật trước.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu giữ ở mức 142.000 đồng/kg.

Theo thông tin mới nhất, giá hồ tiêu trong nước đang giữ ở mức cao nhất trong 5 năm qua, tăng khoảng 15-18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình này khuyến khích nông dân cải tạo vườn tiêu, áp dụng các phương pháp canh tác bền vững.

Đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần chú trọng vào chế biến sâu để đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế. Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do và xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cũng là những yếu tố then chốt giúp ngành hồ tiêu Việt Nam phát triển bền vững.

Giá tiêu hôm nay ngày 11/8/2025 trên thế giới

Tương tự thị trường nội địa, thị trường tiêu thế giới không có biến động mới so với hôm qua. Cụ thể, tiêu Indonesia đã có sự tăng nhẹ, trong khi các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, lại giữ giá ổn định.

Cụ thể:

Tiêu đen Indonesia giữ mức 7,147 USD/tấn (tương đương 188,681 VNĐ/kg). Tiêu trắng Indonesia đạt 9,991 USD/tấn (tương đương 263,763 VNĐ/kg).

Tại các thị trường khác, giá tiêu có xu hướng đi ngang. Cụ thể:

Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ổn định ở mức 6,000 USD/tấn (tương đương 158,400 VNĐ/kg).

Tiêu đen Malaysia ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA cũng không có sự thay đổi, duy trì mức giá lần lượt là 9,250 USD/tấn (tương đương 244,200 VNĐ/kg) và 12,500 USD/tấn (tương đương 330,000 VNĐ/kg).

Giá tiêu Việt Nam cũng ổn định. Cụ thể, tiêu đen 500 g/l giữ mức 6,240 USD/tấn (tương đương 164,736 VNĐ/kg); tiêu đen 550 g/l ở mức 6,370 USD/tấn (tương đương 168,168 VNĐ/kg); và tiêu trắng ASTA ở mức 8,950 USD/tấn (tương đương 236,280 VNĐ/kg).

Trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 7 vừa qua, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đạt 3.473 tấn, giảm mạnh 28,2% so với tháng 6 nhưng kim ngạch vẫn tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 7 tháng đầu năm, Brazil đã xuất khẩu hơn 53.000 tấn, tăng 26,7% về lượng và 101,7% về kim ngạch. Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Brazil trong giai đoạn này. Trong khi đó, tại Indonesia, sản lượng vụ mùa được dự báo giảm tới 30%, và lượng tiêu thụ nội địa mạnh mẽ có thể làm giảm lượng hàng tồn kho xuất khẩu.

Theo dự báo của IPC, từ tháng 9 đến tháng 12, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu có thể được cải thiện nhờ Indonesia và Brazil bước vào thời kỳ cao điểm thu hoạch, đồng thời lượng tồn kho từ Việt Nam cũng có thể được bổ sung. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng kéo dài tại Việt Nam cũng có thể ảnh hưởng đến vụ mùa năm 2026.