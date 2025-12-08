Thứ Ba, 12/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá heo hơi hôm nay 12/8: Giá heo miền Bắc đi lùi, miền Trung, miền Nam bất động

AN HỘI 12/08/2025 08:09

Giá heo hơi hôm nay 12/8, miền Bắc giảm nhẹ, dao động 60.000-62.000 đồng/kg. Miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam ổn định, giá 57.000-65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 12/8 tại miền Bắc mới nhất

Thị trường ghi nhận đà giảm nhẹ. Lào Cai và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn lần lượt 61.000 và 60.000 đồng/kg. Bắc Ninh và Hà Nội cũng lùi 1.000 đồng/kg, về 62.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất 62.000 đồng/kg thuộc về các tỉnh như Hưng Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ. Mức thấp nhất 60.000 đồng/kg xuất hiện ở Cao Bằng, Lai Châu, Hà Tĩnh.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm
Tuyên Quang62.000-
Cao Bằng60.000-
Thái Nguyên62.000-
Lạng Sơn61.000-
Quảng Ninh61.000-
Bắc Ninh62.000-1.000
Hà Nội62.000-1.000
Hải Phòng62.000-
Ninh Bình62.000-
Lào Cai61.000-1.000
Lai Châu60.000-
Điện Biên60.000-1.000
Phú Thọ62.000-
Sơn La60.000-1.000
Hưng Yên62.000-

Giá heo hơi hôm nay 12/8 tại miền Trung - Tây Nguyên mới nhất

Miền Trung - Tây Nguyên có thị trường điềm tĩnh, giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Giá thấp nhất là Gia Lai với 57.000 đồng/kg. Lâm Đồng dẫn đầu khu vực với mức giá cao 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm
Thanh Hoá61.000-
Nghệ An61.000-
Hà Tĩnh60.000-
Quảng Trị58.000-
Huế59.000-
Đà Nẵng58.000-
Quảng Ngãi59.000-
Gia Lai57.000-
Đắk Lắk61.000-
Khánh Hoà61.000-
Lâm Đồng64.000-

Giá heo hơi hôm nay 12/8 tại miền Nam mới nhất

Miền Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng. Mức giá phổ biến dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Nai, TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long đều đạt mức cao 65.000 đồng/kg. Cần Thơ và An Giang giữ mức thấp hơn, 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm
Đồng Nai65.000-
Tây Ninh65.000-
Đồng Tháp65.000-
An Giang64.000-
Cà Mau65.000-
TP HCM65.000-
Vĩnh Long65.000-
Cần Thơ64.000-

Dịch tả heo châu Phi tái bùng phát, giá heo hơi đứng trước thách thức lớn

Giá heo hơi miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ trong khi miền Nam duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi có thể tác động mạnh mẽ đến toàn bộ thị trường trong thời gian tới.

Ngày 11/8, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận thêm hai ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Xuân Sơn và xã Long Hải, buộc phải tiêu hủy 38 con heo con.

Trước tình hình này, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các biện pháp ứng phó quyết liệt:

Tiêu hủy heo bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại ba lần/tuần.

Cấm vận chuyển, bán tháo, hoặc tiếp nhận đàn mới tại các hộ chăn nuôi trong vùng dịch.

Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ heo trái phép.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá cà phê hôm nay 12/8: Sắc xanh trải từ sàn tới vườn

Giá cà phê hôm nay 12/8: Sắc xanh trải từ sàn tới vườn

Giá vàng ngày mai 12/8/2025: Fed "quay xe", vàng có đổi chiều?

Giá vàng ngày mai 12/8/2025: Fed "quay xe", vàng có đổi chiều?

Dự báo giá tiêu ngày mai 12/8: Một bước lên mây, giá lên ngôi

Dự báo giá tiêu ngày mai 12/8: Một bước lên mây, giá lên ngôi

Dự báo giá cà phê ngày mai 12/8: Ổn định tại vườn, biến động trên sàn

Dự báo giá cà phê ngày mai 12/8: Ổn định tại vườn, biến động trên sàn

Giá vàng chiều nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước chưa phục hồi, ngập trong sắc đỏ

Giá vàng chiều nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước chưa phục hồi, ngập trong sắc đỏ

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá cà phê hôm nay 12/8: Sắc xanh trải từ sàn tới vườn

Giá cà phê hôm nay 12/8: Sắc xanh trải từ sàn tới vườn

Giá vàng ngày mai 12/8/2025: Fed "quay xe", vàng có đổi chiều?

Giá vàng ngày mai 12/8/2025: Fed "quay xe", vàng có đổi chiều?

Dự báo giá tiêu ngày mai 12/8: Một bước lên mây, giá lên ngôi

Dự báo giá tiêu ngày mai 12/8: Một bước lên mây, giá lên ngôi

Dự báo giá cà phê ngày mai 12/8: Ổn định tại vườn, biến động trên sàn

Dự báo giá cà phê ngày mai 12/8: Ổn định tại vườn, biến động trên sàn

Giá vàng chiều nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước chưa phục hồi, ngập trong sắc đỏ

Giá vàng chiều nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước chưa phục hồi, ngập trong sắc đỏ

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá heo hơi hôm nay 12/8: Giá heo miền Bắc đi lùi, miền Trung, miền Nam bất động

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO