Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 12/8: Giá heo miền Bắc đi lùi, miền Trung, miền Nam bất động Giá heo hơi hôm nay 12/8, miền Bắc giảm nhẹ, dao động 60.000-62.000 đồng/kg. Miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam ổn định, giá 57.000-65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 12/8 tại miền Bắc mới nhất

Thị trường ghi nhận đà giảm nhẹ. Lào Cai và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn lần lượt 61.000 và 60.000 đồng/kg. Bắc Ninh và Hà Nội cũng lùi 1.000 đồng/kg, về 62.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất 62.000 đồng/kg thuộc về các tỉnh như Hưng Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ. Mức thấp nhất 60.000 đồng/kg xuất hiện ở Cao Bằng, Lai Châu, Hà Tĩnh.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm Tuyên Quang 62.000 - Cao Bằng 60.000 - Thái Nguyên 62.000 - Lạng Sơn 61.000 - Quảng Ninh 61.000 - Bắc Ninh 62.000 -1.000 Hà Nội 62.000 -1.000 Hải Phòng 62.000 - Ninh Bình 62.000 - Lào Cai 61.000 -1.000 Lai Châu 60.000 - Điện Biên 60.000 -1.000 Phú Thọ 62.000 - Sơn La 60.000 -1.000 Hưng Yên 62.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/8 tại miền Trung - Tây Nguyên mới nhất

Miền Trung - Tây Nguyên có thị trường điềm tĩnh, giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Giá thấp nhất là Gia Lai với 57.000 đồng/kg. Lâm Đồng dẫn đầu khu vực với mức giá cao 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm Thanh Hoá 61.000 - Nghệ An 61.000 - Hà Tĩnh 60.000 - Quảng Trị 58.000 - Huế 59.000 - Đà Nẵng 58.000 - Quảng Ngãi 59.000 - Gia Lai 57.000 - Đắk Lắk 61.000 - Khánh Hoà 61.000 - Lâm Đồng 64.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/8 tại miền Nam mới nhất

Miền Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng. Mức giá phổ biến dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Nai, TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long đều đạt mức cao 65.000 đồng/kg. Cần Thơ và An Giang giữ mức thấp hơn, 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm Đồng Nai 65.000 - Tây Ninh 65.000 - Đồng Tháp 65.000 - An Giang 64.000 - Cà Mau 65.000 - TP HCM 65.000 - Vĩnh Long 65.000 - Cần Thơ 64.000 -

Dịch tả heo châu Phi tái bùng phát, giá heo hơi đứng trước thách thức lớn

Giá heo hơi miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ trong khi miền Nam duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi có thể tác động mạnh mẽ đến toàn bộ thị trường trong thời gian tới.

Ngày 11/8, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận thêm hai ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Xuân Sơn và xã Long Hải, buộc phải tiêu hủy 38 con heo con.

Trước tình hình này, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các biện pháp ứng phó quyết liệt:

Tiêu hủy heo bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại ba lần/tuần.

Cấm vận chuyển, bán tháo, hoặc tiếp nhận đàn mới tại các hộ chăn nuôi trong vùng dịch.

Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ heo trái phép.