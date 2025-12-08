Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 12/8: Cả nước đồng lòng giữ giá, chờ đón 'bình minh' mới Giá tiêu hôm nay 12/8 ổn định, đạt 142.000 đồng/kg ở nhiều nơi. Thị trường thế giới tăng nhẹ, triển vọng tích cực dù nguồn cung hạn chế.

Giá tiêu hôm nay ngày 12/8/2025 ở trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục bình ổn, nhiều địa phương giữ mốc 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai duy trì ở mức với những ngày gần đây. Hiện, giá tiêu được thu mua tại địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước không đổi so với ngày hôm qua, giá tiêu 2 địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông chững lại, đưa giá tiêu 2 địa phương này lên mức 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới và trong nước trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao. Các yếu tố chính tác động đến triển vọng giá tiêu bao gồm:

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu có thể vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu, đặc biệt trong bối cảnh diện tích trồng tiêu tại một số quốc gia lớn như Việt Nam đã giảm trong những năm gần đây do giá thấp. Điều này tạo áp lực hỗ trợ giá.

Tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế ở một số thị trường lớn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, từ đó tác động đến giá. Tuy nhiên, hồ tiêu là mặt hàng thiết yếu, nên khả năng chịu ảnh hưởng sẽ không quá lớn.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng hồ tiêu, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả.

Các chính sách xuất khẩu, thuế quan và hỗ trợ nông dân từ các nước sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil, Indonesia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá.

Trong ngắn hạn, giá tiêu có thể tiếp tục giữ ở mức ổn định hoặc tăng nhẹ do nguồn cung còn hạn chế. Về dài hạn, triển vọng giá tiêu vẫn được đánh giá là tích cực, đặc biệt khi các nền kinh tế phục hồi và nhu cầu tiêu thụ ổn định trở lại. Các nhà sản xuất và xuất khẩu cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định kinh doanh phù hợp.

Giá tiêu hôm nay ngày 12/8/2025 trên thế giới

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,168 USD/tấn, tăng 0,29 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10,019 USD/tấn, tăng 0,28 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,500 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6,240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6,370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8,950 USD/tấn.