Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 13/8: Miền Trung lao thẳng đứng, miền Bắc và miền Nam theo sau Giá heo hơi 13/8 sụt kỷ lục 3.000 đồng/kg tại miền Trung. Miền Bắc và miền Nam giảm nhẹ, giá dao động 57.000-65.000 đồng/kg.

Miền Bắc giảm nhẹ, nhiều tỉnh vẫn giữ giá cao

Tại miền Bắc, giá heo hơi có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở một vài địa phương, dao động từ 60.000 đến 62.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Ninh Bình và Lào Cai đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, nhiều tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì mức giá cao nhất khu vực là 62.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất 60.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Giá heo hơi hôm nay 13/8 tại miền Bắc mới nhất

Miền Trung - Tây Nguyên "chao đảo" với mức giảm kỷ lục

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất. Giá heo hơi tại đây dao động từ 57.000 đến 63.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Nghệ An là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm "sốc" tới 3.000 đồng, đưa giá xuống chỉ còn 58.000 đồng/kg.

Giá heo tại Hà Tĩnh, TP. Huế, Quảng Ngãi cũng giảm sâu, mất 2.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác như Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 13/8 tại miền Trung - Tây Nguyên mới nhất

Miền Nam bất ngờ "hạ nhiệt"

Dù không có mức giảm sâu như miền Trung, giá heo hơi tại miền Nam cũng có dấu hiệu "hạ nhiệt". Giá heo hơi tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng, xuống còn 64.000 đồng/kg.

Mặc dù vậy, một số tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Giá tại An Giang và Cần Thơ ở mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 13/8 tại miền Nam mới nhất

Giá thịt heo hôm nay 13/8 tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Sáng ngày 13/8, thị trường thịt heo bán lẻ ghi nhận một số điều chỉnh về giá. Tại WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli có sự thay đổi. Đáng chú ý, chân giò heo rút xương được điều chỉnh giảm mạnh 12.800 đồng/kg, xuống còn 115.122 đồng/kg, trở thành sản phẩm có giá thấp nhất trong danh mục. Sau biến động này, giá thịt heo tại WinMart đang dao động trong khoảng từ 115.122 đến 163.122 đồng/kg, kèm theo chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Trong khi đó, Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền duy trì mức giá ổn định so với ngày trước. Các sản phẩm thịt heo của Hà Hiền hiện có giá bán từ 89.000 đến 190.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất thuộc về mỡ heo với 89.000 đồng/kg. Các sản phẩm phổ biến khác như thịt nạc đùi heo có giá 126.000 đồng/kg, còn sườn già heo và thịt nạc vai heo lần lượt là 134.000 đồng/kg và 136.000 đồng/kg.

Mô hình "Nhà cao tầng" - Giải pháp chống dịch tả lợn châu Phi

Mô hình chăn nuôi lợn trong "chung cư" hay trang trại cao tầng đang chứng minh tính hiệu quả vượt trội, đặc biệt trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) diễn biến phức tạp. Điển hình là Hợp tác xã Hoàng Long (Hà Nội) của ông Nguyễn Trọng Long.

Trang trại cao tầng giúp cách ly đàn lợn khỏi môi trường bên ngoài, giảm thiểu rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Ông Long chia sẻ, với quy trình vệ sinh nghiêm ngặt (công nhân đi trên nước vôi tôi, quần áo ngâm sát trùng hàng ngày), trang trại của ông vẫn an toàn dù ASF bùng phát ở nhiều nơi.

Mô hình này cho phép chăn nuôi 4.000 con lợn trên một diện tích đất hạn chế, chỉ cần 8 công nhân để vận hành. Điều này giúp tối ưu hóa không gian và tiết kiệm chi phí nhân công.

Thiết kế khép kín và quy trình kiểm soát chặt chẽ giúp quản lý môi trường và dịch bệnh một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn sinh học cho toàn bộ trang trại.

Mô hình này đã nhận được sự quan tâm từ các cơ quan quản lý. Gần đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Thủ tướng thí điểm mô hình chăn nuôi lợn nhiều tầng để nhân rộng tại Việt Nam.

Trung Quốc, một quốc gia chăn nuôi lợn lớn, cũng đã áp dụng thành công mô hình này với hơn 2.000 trang trại cao tầng, nuôi hàng triệu con lợn mỗi năm, chứng tỏ tính khả thi và hiệu quả trên quy mô lớn.