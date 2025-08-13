Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 13/8: Trong nước chững lại ở mốc 142.000 đồng, Indonesia đỏ chót Giá tiêu hôm nay 13/8 ở trong nước ổn định ở 142.000 đồng/kg, Indonesia giảm mạnh. Biến đổi khí hậu đe dọa nguồn cung, thuế GTGT gây khó cho xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay ngày 13/8/2025 ở trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục bình ổn, nhiều địa phương giữ mốc 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai duy trì ở mức với những ngày gần đây. Hiện, giá tiêu được thu mua tại địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước không đổi so với ngày hôm qua, giá tiêu 2 địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông chững lại, đưa giá tiêu 2 địa phương này lên mức 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở thị trường trong nước 13/8/2025

Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam là vấn đề về thuế GTGT. Theo ông Lê Việt Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), việc hoàn thuế chậm trễ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xoay vòng vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Nếu vấn đề này được tháo gỡ kịp thời, sẽ tạo động lực rất lớn cho ngành hồ tiêu.

Giá tiêu hôm nay ngày 13/8/2025 trên thế giới

Giá hồ tiêu đen Indonesia hiện đạt 7.148 USD/tấn, giảm 0,28 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Indonesia ghi nhận ở mức 9.992 USD/tấn, giảm 0,27 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12.500 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay ngày 13/8/2025 trên thế giới

Giá tiêu thế giới đang có dấu hiệu đi xuống một cách thận trọng, trong khi giá trong nước vẫn duy trì ở mức cao. Triển vọng của thị trường tiêu trong tương lai được nhận định là đầy thách thức nhưng cũng không thiếu cơ hội.

Về nguồn cung toàn cầu, mặc dù diện tích canh tác và sản lượng hồ tiêu của Sri Lanka đã tăng trưởng tích cực trong thập kỷ qua, nhưng dự kiến năm 2025, sản lượng sẽ giảm 22% do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Điều này có thể tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung, là một yếu tố hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, giá tiêu Sri Lanka đã có xu hướng tăng trong 3 năm qua, đạt mức 6.236 USD/tấn vào tháng 6/2025. Sự tăng giá này chủ yếu do nguồn cung toàn cầu suy giảm. Do đó, việc giá tiêu thế giới biến động sẽ còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến thời tiết, chính sách thương mại và sự điều chỉnh của các nhà sản xuất lớn trên thế giới.