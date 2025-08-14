Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg Giá heo hơi ngày 14/8 đồng loạt lao dốc trên cả nước, với miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên giảm mạnh, chạm mức thấp nhất 56.000 đồng/kg tại Quảng Trị và Gia Lai. Trong khi đó, miền Nam vẫn giữ giá cao, đỉnh 64.000 đồng/kg, nhờ sức mua ổn định tại các đô thị lớn.

Thị trường heo hơi ngày 14/8 ghi nhận biến động mạnh, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên. Giá giảm phổ biến, phản ánh nguồn cung heo thịt tăng trở lại sau mùa cao điểm. Nhu cầu tiêu thụ chưa khởi sắc rõ rệt, dẫn đến áp lực giá giảm. Tuy nhiên, miền Nam vẫn duy trì sức mua ổn định, giúp giá neo ở mức cao.

Giá heo hơi hôm nay 14/8 tại miền Bắc giảm đồng loạt, chạm đáy 59.000 đồng/kg

Khu vực miền Bắc dẫn đầu đợt giảm giá hôm nay. Hầu hết các tỉnh điều chỉnh giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 59.000 – 61.000 đồng/kg.

Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Cao Bằng giảm 1.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Quảng Ninh và Lạng Sơn giảm mạnh 2.000 đồng/kg.

Hiện tại, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng và Điện Biên chạm mức thấp nhất 59.000 đồng/kg. Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng giữ vững 61.000 đồng/kg, cao nhất vùng.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thái Nguyên 60.000 ▼2.000 Hà Nội 60.000 ▼2.000 Phú Thọ 60.000 ▼2.000 Lạng Sơn 59.000 ▼2.000 Quảng Ninh 59.000 ▼2.000 Tuyên Quang 60.000 ▼1.000 Ninh Bình 60.000 ▼1.000 Bắc Ninh 61.000 ▼1.000 Hải Phòng 61.000 ▼1.000 Hưng Yên 61.000 ▼1.000 Cao Bằng 59.000 ▼1.000 Lai Châu 59.000 ▼1.000 Điện Biên 59.000 ▼1.000 Sơn La 59.000 ▼1.000 Lào Cai 60.000 -

Giá heo hơi hôm nay 14/8 tại miền Trung - Tây Nguyên đụng "đáy" thấp nhất nước

Xu hướng giảm giá nhanh chóng lan sang miền Trung – Tây Nguyên. Nhiều tỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước, dao động 56.000 – 60.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đồng loạt giảm.

Quảng Trị và Gia Lai ở mức thấp nhất toàn quốc: 56.000 đồng/kg.

Khánh Hòa giữ nguyên 60.000 đồng/kg, trở thành điểm sáng duy nhất.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hóa 57.000 ▼1.000 Nghệ An 57.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 57.000 ▼1.000 Quảng Trị 56.000 ▼1.000 Huế 57.000 - Đà Nẵng 57.000 - Quảng Ngãi 57.000 - Gia Lai 56.000 ▼1.000 Đắk Lắk 60.000 ▼1.000 Khánh Hòa 60.000 - Lâm Đồng 62.000 ▼1.000

Giá heo hơi hôm nay 14/8 tại miền Nam giảm Nhẹ Nhưng Vẫn Cao Nhất, Đỉnh 64.000 Đồng/Kg

Miền Nam chứng kiến giảm giá ở một số địa phương, nhưng tổng thể vẫn dẫn dắt thị trường với mức cao nhất.

Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP.HCM và Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long giảm 2.000 đồng/kg.

Cần Thơ, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang giữ vững quanh 63.000 – 64.000 đồng/kg.

Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh chia sẻ đỉnh cao 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đồng Nai 63.000 ▼1.000 Tây Ninh 64.000 ▼1.000 Đồng Tháp 63.000 ▼2.000 An Giang 63.000 ▼1.000 Cà Mau 64.000 ▼1.000 TP HCM 63.000 ▼1.000 Vĩnh Long 63.000 ▼2.000 Cần Thơ 64.000 -

Hà Nội khẩn cấp chống dịch tả heo: Hơn 10.000 con heo đã không thể cứu

Theo thông tin từ TTXVN, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 22 xã, phường ở Hà Nội, ảnh hưởng đến 152 thôn và 487 hộ gia đình. Tổng cộng, hơn 10.481 con heo đã phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 662 tấn. Mặc dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp, các địa phương đã kiểm soát tốt tình hình, ngăn chặn dịch bùng phát và lây lan rộng.

Các xã Bất Bạt, Đoài Phương, Yên Xuân và nhiều địa phương khác đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp để hướng dẫn người dân giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đồng thời tổ chức tiêu hủy, vệ sinh và khử trùng môi trường chăn nuôi.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung vào việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch. Ông cũng nhấn mạnh việc phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan liên ngành để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm từ heo. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của dịch bệnh và khuyến khích chăn nuôi an toàn sinh học.

Để ngăn chặn heo bệnh lưu hành trên thị trường, Sở Công Thương Hà Nội được giao nhiệm vụ theo dõi thị trường, đảm bảo nguồn cung thịt heo, kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các chợ, siêu thị và cơ sở giết mổ.

Những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch sẽ bị xử lý nghiêm. Sở Tài chính cũng được yêu cầu tham mưu để bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và xét nghiệm thịt heo. Trước đó, ổ dịch đầu tiên tại xã Dũng Tiến (nay là xã Thượng Phúc), huyện Thường Tín đã được phát hiện vào ngày 16/6 và được dập tắt thành công sau 21 ngày.