Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 15/8: Sắc đỏ bao trùm 3 miền, 56.000 đồng/kg liệu có là đáy cuối? Giá heo hơi 15/8 giảm mạnh khắp 3 miền, chạm đáy 56.000 đồng/kg tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Liệu đây có phải mức thấp nhất? Cà Mau giữ đỉnh 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay (15/8) giảm ở nhiều tỉnh miền Bắc, giảm nhẹ ở một số nơi tại miền Trung và miền Nam. Mức giá thấp nhất cả nước ghi nhận tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Quảng Ngãi là 56.000 đồng/kg, trái ngược hoàn toàn với mức giá cao nhất 64.000 đồng/kg tại Cà Mau.

Miền Bắc có hàng loạt tỉnh giảm giá, mức 58.000 đồng/kg xuất hiện

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay chứng kiến một đợt giảm giá mạnh. Hàng loạt tỉnh thành giảm 1.000 đồng/kg, đẩy mức giá thu mua xuống thấp. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lào Cai giảm xuống 59.000 đồng/kg. Mức giá 58.000 đồng/kg xuất hiện tại Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên. Trong khi đó, Bắc Ninh và Hải Phòng cũng giảm, xuống mức 60.000 đồng/kg.

Với những diễn biến này, giá heo hơi toàn miền Bắc hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Mức giá 58.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh đang gây nhiều bất an. Một số địa phương giữ nguyên giá so với hôm qua gồm Cao Bằng, Quảng Ninh (59.000 đồng/kg) và Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ (60.000 đồng/kg).

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 59.000 ▼1.000 Cao Bằng 59.000 - Thái Nguyên 59.000 ▼1.000 Lạng Sơn 58.000 ▼1.000 Quảng Ninh 59.000 - Bắc Ninh 60.000 ▼1.000 Hà Nội 60.000 - Hải Phòng 60.000 ▼1.000 Ninh Bình 60.000 - Lào Cai 59.000 ▼1.000 Lai Châu 58.000 ▼1.000 Điện Biên 58.000 ▼1.000 Phú Thọ 60.000 - Sơn La 58.000 ▼1.000 Hưng Yên 58.000 ▼1.000

Miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận vài nơi “rớt giá”, Lâm Đồng vẫn là “ngôi vương”

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên hôm nay khá ổn định, chỉ có một vài điểm nóng. Giá heo tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng giảm 1.000 đồng/kg. Giá heo tại các tỉnh này sau khi giảm nằm trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại vẫn giữ nguyên giá. Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng duy trì 57.000 đồng/kg; Khánh Hòa ở mức 60.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là điểm sáng với mức giá cao nhất khu vực, ổn định ở 62.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hoá 57.000 - Nghệ An 56.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 56.000 ▼1.000 Quảng Trị 56.000 - Huế 57.000 - Đà Nẵng 57.000 - Quảng Ngãi 56.000 ▼1.000 Gia Lai 56.000 - Đắk Lắk 59.000 ▼1.000 Khánh Hoà 60.000 - Lâm Đồng 62.000 -

Miền Nam có biến động nhẹ, Tây Ninh và Cần Thơ bất ngờ giảm giá

Khu vực miền Nam cũng ghi nhận sự giảm giá nhẹ, mặc dù phần lớn các tỉnh giữ giá. Hai tỉnh Tây Ninh và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá xuống 63.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác duy trì mức 63.000 đồng/kg gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long. Cà Mau vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg, cũng là mức cao nhất cả nước.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đồng Nai 63.000 - Tây Ninh 63.000 ▼1.000 Đồng Tháp 63.000 - An Giang 63.000 - Cà Mau 64.000 - TP HCM 63.000 - Vĩnh Long 63.000 - Cần Thơ 63.000 ▼1.000

5.000 con lợn bị tiêu hủy, thiệt hại 286,6 tấn thịt lợn

heo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, hơn 5.000 con lợn đã bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng ước tính gần 287 tấn. Dịch bệnh ảnh hưởng đến gần 1.000 hộ chăn nuôi tại 39 xã, phường. Các ổ dịch chủ yếu nằm ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi công tác vệ sinh và phòng dịch chưa được đảm bảo.

Một trường hợp điển hình là gia đình anh Trương Đức Hiển ở thôn Đại An, xã Mậu A, đã phải tiêu hủy gần 90 con lợn. Mặc dù số lợn còn lại rất ít, nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao.

Một vấn đề nghiêm trọng đang cản trở công tác kiểm soát dịch là tình trạng giấu dịch, tự xử lý lợn chết. Một số hộ dân không báo cáo chính quyền, tự ý chôn hoặc vứt xác lợn ra môi trường. Hành vi này không chỉ cản trở nỗ lực khống chế dịch mà còn là nguyên nhân trực tiếp làm mầm bệnh lây lan rộng hơn, đe dọa đàn lợn khỏe mạnh và môi trường sống của cộng đồng.

Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A, cho biết chính quyền địa phương đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người dân phải báo cáo dịch bệnh kịp thời và tuân thủ các quy định tiêu hủy để bảo vệ an toàn dịch tễ chung.

Tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Lào Cai đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và người dân. Việc tuân thủ quy trình phòng dịch và báo cáo kịp thời là yếu tố then chốt để ngăn chặn dịch lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi.