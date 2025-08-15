Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/8: 2 tỉnh giữ mức đỉnh 142.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 15/8: Đắk Lắk, Đắk Nông đạt đỉnh 142.000 đồng/kg; giá tiêu đen thế giới tăng nhẹ, đạt 7.232 USD/tấn (Indonesia). Thị trường nội địa ổn định, triển vọng giá tích cực do cung cầu và nhu cầu nhập khẩu phục hồi.

Giá tiêu hôm nay ngày 15/8/2025 trên thế giới

Giá hồ tiêu đen Indonesia hiện đạt 7.232 USD/tấn, tăng 0,79 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Indonesia ghi nhận ở mức 10.109 USD/tấn, tăng 0,79 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12.500 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8.950 USD/tấn.

Theo báo cáo của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu thế giới đang cho thấy những tín hiệu phức tạp nhưng đầy hứa hẹn. Nửa đầu năm 2025, các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đã có sự điều chỉnh trong chiến lược thu mua. Giai đoạn đầu năm, hoạt động nhập khẩu có phần trầm lắng do tâm lý chờ đợi. Tuy nhiên, sự phục hồi rõ rệt đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 khi giá quốc tế giảm nhẹ, kích thích nhu cầu mua vào và bổ sung hàng tồn kho.

Những quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và Đức ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu đáng kể, cho thấy nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và chiến lược tích trữ hàng tồn kho đang được đẩy mạnh. Điều này là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin thị trường đang được củng cố. Dù vậy, các yếu tố như biến động địa chính trị, chi phí logistics và sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến giá cả.

Giá tiêu hôm nay ngày 15/8/2025 ở trong nước

Giá hồ tiêu tại thị trường nội địa sáng nay (15/8) cho thấy sự ổn định ở tất cả các khu vực, giữ mức trung bình khoảng 140.800 VNĐ/kg và dao động trong khoảng từ 140.000 đến 142.000 VNĐ/kg.

Các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 140.000 VNĐ/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì mức giá cao hơn, lên tới 142.000 VNĐ/kg.

Đối với thị trường Việt Nam, giá tiêu nội địa đã trải qua những đợt biến động mạnh trong năm 2025, theo sát quy luật cung cầu mùa vụ. Sau giai đoạn giảm sâu cuối vụ thu hoạch (tháng 6), giá đã phục hồi mạnh mẽ từ đầu tháng 7 đến nay. Nguyên nhân chính là do nguồn cung từ vụ mới dần cạn và tâm lý găm hàng chờ giá tốt hơn của nông dân.

Triển vọng giá hồ tiêu trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự cân bằng giữa cung và cầu. Nguồn cung toàn cầu có thể vẫn còn hạn chế do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và diện tích trồng tiêu sụt giảm ở một số khu vực. Trong khi đó, nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục duy trì đà phục hồi, giá tiêu có khả năng sẽ giữ ở mức cao, thậm chí tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư và người sản xuất cần theo dõi sát sao các yếu tố vĩ mô và diễn biến thị trường để đưa ra quyết định phù hợp.