Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 21/8: 3 miền "đỏ lửa", miền Bắc giảm mạnh Giá heo hơi hôm nay 21/8 giảm đồng loạt cả ba miền, dao động 54.000-61.000 đồng/kg, chạm đáy mới, thách thức lớn cho ngành chăn nuôi.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận một đợt giảm giá đồng loạt trên cả ba miền, gây bất ngờ lớn và đặt ra thách thức nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi. Đợt điều chỉnh này khiến giá thu mua trên cả nước dao động chỉ từ 54.000 đến 61.000 đồng/kg.

Miền Bắc "rung chuyển" vì giá heo hơi giảm mạnh

Thị trường heo hơi miền Bắc đang chao đảo. Hưng Yên hứng chịu đợt giảm mạnh nhất khu vực, lên tới 2.000 đồng/kg, đẩy giá xuống chỉ còn 58.000 đồng/kg. Điều đáng lo ngại là hàng loạt tỉnh thành khác cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá.

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Phú Thọ đều hạ 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 59.000 đồng/kg. Các tỉnh Ninh Bình, Cao Bằng và Thái Nguyên cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg. Tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Trong cơn bão giảm giá, Tuyên Quang là tỉnh hiếm hoi giữ vững được mức giá 59.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 59.000 - Bắc Ninh 59.000 ▼1.000 Hà Nội 59.000 ▼1.000 Hải Phòng 59.000 ▼1.000 Phú Thọ 59.000 ▼1.000 Cao Bằng 58.000 ▼1.000 Thái Nguyên 58.000 ▼1.000 Ninh Bình 58.000 ▼1.000 Hưng Yên 58.000 ▼2.000 Lạng Sơn 57.000 ▼1.000 Quảng Ninh 57.000 ▼1.000 Lào Cai 57.000 ▼1.000 Lai Châu 57.000 ▼1.000 Điện Biên 57.000 ▼1.000 Sơn La 57.000 ▼1.000

Miền Trung - Tây Nguyên cũng chịu ảnh hưởng

Làn sóng giảm giá không bỏ qua khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hà Tĩnh và Lâm Đồng đều giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về 54.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg tương ứng.

Trong khi đó, nhiều tỉnh khác duy trì mức giá ổn định. Thanh Hóa và Nghệ An neo ở mức 56.000 đồng/kg, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ giá 55.000 đồng/kg. Gia Lai ổn định ở mức 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn giữ 58.000 đồng/kg. Giá heo toàn miền dao động từ 54.000 đến 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Lâm Đồng 60.000 ▼1.000 Đắk Lắk 58.000 - Khánh Hoà 58.000 - Thanh Hoá 56.000 - Nghệ An 56.000 - Quảng Trị 55.000 - Huế 55.000 - Đà Nẵng 55.000 - Quảng Ngãi 55.000 - Hà Tĩnh 54.000 ▼1.000 Gia Lai 54.000 -

Miền Nam bất ngờ giảm sâu tại nhiều tỉnh thành

Thị trường heo hơi miền Nam cũng ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể khi nhiều tỉnh thành đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo tại đây dao động từ 60.000 đến 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau hiện cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang, TP HCM và Vĩnh Long cùng giảm xuống còn 60.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ là điểm sáng duy nhất của miền Nam, tiếp tục giữ vững mức 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Cần Thơ 61.000 - Đồng Nai 61.000 ▼1.000 Tây Ninh 61.000 ▼1.000 Đồng Tháp 61.000 ▼1.000 Cà Mau 61.000 ▼1.000 An Giang 60.000 ▼1.000 TP HCM 60.000 ▼1.000 Vĩnh Long 60.000 ▼1.000

Thêm hai ổ dịch tả heo Châu Phi, tiêu hủy hơn 5 tấn heo

Theo báo Nông nghiệp Môi trường, TP HCM ghi nhận thêm hai ổ dịch tả heo Châu Phi tại xã Long Hải và xã Xuân Sơn, nâng tổng số ổ dịch trên địa bàn lên 4. Tổng cộng, 119 con heo với trọng lượng hơn 5 tấn đã bị tiêu hủy.

Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM) xác nhận hai ổ dịch mới tại xã Long Hải và xã Xuân Sơn. Đây là các ổ dịch được phát hiện kể từ cuối tháng 7/2025.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Chi cục trưởng, cho biết các dấu hiệu nghi ngờ heo mắc bệnh được ghi nhận vào ngày 4 và 6/8. Lực lượng thú y địa phương đã lấy mẫu bệnh phẩm, gửi đến Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II. Kết quả xác định cả hai mẫu đều dương tính với vi rút tả heo Châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả, cơ quan chức năng đã khoanh vùng, phun thuốc khử trùng và tiêu hủy toàn bộ heo nhiễm bệnh. Cụ thể, tại hộ ông Nguyễn Văn Nhàn (ấp Sơn Lập, xã Xuân Sơn), 31 con heo bị tiêu hủy; tại hộ ông Phạm Văn Thuân (ấp Phước Lâm, xã Long Hải), 7/8 con heo cũng được xử lý theo quy định.

Ngoài ra, ngày 13/8, lực lượng thú y đã tiêu hủy thêm 11 con heo tại ổ dịch xã Nghĩa Thành, phát hiện trước đó. Tính từ cuối tháng 7/2025, dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện tại 4 ổ dịch ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, buộc tiêu hủy 119 con heo với tổng trọng lượng hơn 5,2 tấn.