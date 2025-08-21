Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: 143.000 đồng/kg vẫn là đỉnh! Giá tiêu hôm nay 21/8/2025 ổn định, trong nước đạt đỉnh 143.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông. Thế giới không biến động, Việt Nam giữ giá xuất khẩu cao.

Giá tiêu hôm nay ngày 21/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự ổn định về giá. Hầu hết các loại hồ tiêu đều không có biến động về giá trong ngày hôm nay.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia giảm 0.49% xuống mức 7.173 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok giảm 0.49% xuống mức 10.027 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ở mức 9.400 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA ổn định ở mức 12.700 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 5.850 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Trong ngày 21/8, thị trường hồ tiêu toàn cầu nhìn chung khá ổn định, với mức giá không có nhiều biến động tại hầu hết các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn.

Giá tiêu hôm nay ngày 21/8/2025 ở trong nước

Sáng nay, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam không ghi nhận biến động. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 140.000 – 143.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì ở mức 143.000 đồng/kg. Đây là hai tỉnh có mức giá thu mua cao nhất.

Các địa phương khác như Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu cùng giữ mức 141.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bình Phước có mức giá thấp hơn, ở mức 140.000 đồng/kg.

Mặc dù giá tiêu trong nước duy trì ổn định, nhưng vẫn ở mức cao so với những năm trước, tạo động lực lớn cho người nông dân. Trong bối cảnh thị trường tiêu toàn cầu còn nhiều thách thức, đặc biệt là các rào cản thương mại từ thị trường lớn như Mỹ và EU, triển vọng của hồ tiêu Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu từ các thị trường chính như Trung Quốc, Mỹ, EU và các thị trường mới nổi như châu Phi được dự báo sẽ tiếp tục khả quan trong quý III và quý IV/2025.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), mặc dù sản lượng xuất khẩu 17 ngày đầu tháng 8 giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng 7, nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng nhờ giá xuất khẩu cao hơn. Điều này cho thấy giá tiêu Việt Nam đang được duy trì ở mức tốt trên thị trường quốc tế.

Xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang ngày càng ưu tiên các sản phẩm gia vị có chất lượng cao, an toàn và minh bạch nguồn gốc. Đây là cơ hội lớn để ngành hồ tiêu Việt Nam, với vị thế là nhà xuất khẩu hàng đầu, tăng cường uy tín và giá trị sản phẩm.

Trong trung hạn, ngành hồ tiêu Việt Nam có nhiều cơ hội để bứt phá nếu kịp thời tái cơ cấu sản xuất, đầu tư vào công nghệ sau thu hoạch, mở rộng diện tích theo hướng bền vững và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Việc đa dạng hóa thị trường và tận dụng các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) sẽ giúp hồ tiêu Việt Nam tiếp cận các thị trường mới và giảm thiểu rủi ro từ các rào cản kỹ thuật.