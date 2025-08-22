Thứ Sáu, 22/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá heo hơi hôm nay 22/8: 3 miền tiếp tục trượt dốc, miền Trung có đáy mới

AN HỘI 22/08/2025 07:00

Giá heo hơi 22/8/2025 giảm mạnh: Miền Bắc 55.000-57.000 đồng/kg, miền Trung có đáy mới 54.000 đồng/kg, miền Nam chạm 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/8/2025 ở miền Bắc tiếp tục chứng kiến nhiều địa phương trượt dốc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cũng không thoát khỏi vòng xoáy giảm giá.

Cú "trượt dốc" khó tin tại miền Bắc

Thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến cú giảm sốc, với mức giảm 1.000 đồng/kg tại hàng loạt tỉnh thành. Đây là một diễn biến bất ngờ, bởi khu vực này vốn được xem là ổn định.

Giá heo tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 56.000 đồng/kg. Hải Phòng cũng lùi về 57.000 đồng/kg sau khi giảm tương tự. Tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá đồng loạt rớt 1.000 đồng/kg, hiện còn 55.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số tỉnh vẫn giữ giá, như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai duy trì 56.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên tiếp tục thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Hiện, giá heo tại miền Bắc dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg)
Tuyên Quang56.000▼1.000
Cao Bằng56.000-
Thái Nguyên56.000▼1.000
Lạng Sơn56.000-
Quảng Ninh56.000▼1.000
Bắc Ninh57.000-
Hà Nội57.000-
Hải Phòng57.000▼1.000
Ninh Bình57.000-
Lào Cai56.000-
Lai Châu55.000▼1.000
Điện Biên55.000▼1.000
Phú Thọ56.000▼1.000
Sơn La55.000▼1.000
Hưng Yên57.000-

Miền Trung - Tây Nguyên "bị cuốn theo", Lâm Đồng còn giữ vững ngôi vương

Không nằm ngoài xu hướng, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận giảm rải rác. Mặc dù mức giảm không quá lớn, nhưng vẫn làm dấy lên tâm lý bất an.

Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện xuống mức 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hoà cũng giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Một số tỉnh khác vẫn giữ giá, như Thanh Hoá, Nghệ An với 56.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Gia Lai quanh 54.000 đồng/kg và Huế ổn định tại 55.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn là điểm sáng khi giữ vững mức giá cao nhất khu vực là 60.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo miền Trung - Tây Nguyên dao động quanh 54.000 - 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg)
Thanh Hoá56.000-
Nghệ An56.000-
Hà Tĩnh54.000-
Quảng Trị54.000▼1.000
Huế55.000-
Đà Nẵng54.000▼1.000
Quảng Ngãi54.000▼1.000
Gia Lai54.000-
Đắk Lắk56.000▼1.000
Khánh Hoà57.000▼1.000
Lâm Đồng60.000-

Miền Nam cũng "đứng ngồi không yên"

Tại miền Nam, giá heo cũng không tránh khỏi đà giảm. Xu hướng giảm 1.000 đồng/kg ghi nhận tại nhiều tỉnh thành, khiến người chăn nuôi lo lắng.

Giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 60.000 đồng/kg. Các tỉnh khác vẫn duy trì mức giá ổn định như Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ (61.000 đồng/kg). Trong khi đó, An Giang, TP HCM và Vĩnh Long ổn định quanh mức 60.000 đồng/kg, cũng là mức thấp nhất khu vực cùng với Đồng Nai và Tây Ninh. Hiện giá heo tại miền Nam dao động từ 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Tăng/giảm (đ/kg)
Đồng Nai60.000▼1.000
Tây Ninh60.000▼1.000
Đồng Tháp61.000-
An Giang60.000-
Cà Mau61.000-
TP HCM60.000-
Vĩnh Long60.000-
Cần Thơ61.000-

"Ông lớn" BAF dốc 2.000 tỷ đồng xây siêu dự án chăn nuôi heo tại Quảng Trị, quy mô "khủng" chưa từng có

Ngày 19 tháng 8 năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) chính thức khởi công dự án Tổ hợp Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Gia Hân tại Quảng Trị. Với tổng vốn đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng, đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của BAF, dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường 15.000 heo nái và 450.000 heo thịt.

Sự kiện quan trọng này là một phần của chuỗi 250 dự án, công trình trọng điểm được đồng loạt triển khai trên 34 tỉnh, thành phố, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoạt động này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện 57/CĐ-TTg và 129/CĐ-TTg.

Buổi lễ khởi công có sự hiện diện của nhiều đại diện cấp cao, bao gồm ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các đối tác chiến lược của BAF.

Đại diện BAF cho biết việc đầu tư vào công nghệ cao và an toàn sinh học không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh doanh, mà còn đóng góp vào việc ổn định nguồn cung thịt sạch, an toàn và có giá cả hợp lý cho thị trường. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước tiến mới, góp phần vào việc bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tiếp tục đợt tăng mới, xuyên đỉnh 123.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tiếp tục đợt tăng mới, xuyên đỉnh 123.200 đồng/kg

Dự báo giá vàng ngày mai 22/8/2025: Fed siết lãi suất, "gió" đã đổi chiều, vàng có còn tăng?

Dự báo giá vàng ngày mai 22/8/2025: Fed siết lãi suất, "gió" đã đổi chiều, vàng có còn tăng?

Giá vàng chiều nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục mức tăng, vàng thế giới chưa phục hồi

Giá vàng chiều nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục mức tăng, vàng thế giới chưa phục hồi

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá vàng trưa nay 21/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng đều đạt đỉnh mới, bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu

Giá vàng trưa nay 21/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng đều đạt đỉnh mới, bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tiếp tục đợt tăng mới, xuyên đỉnh 123.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tiếp tục đợt tăng mới, xuyên đỉnh 123.200 đồng/kg

Dự báo giá vàng ngày mai 22/8/2025: Fed siết lãi suất, "gió" đã đổi chiều, vàng có còn tăng?

Dự báo giá vàng ngày mai 22/8/2025: Fed siết lãi suất, "gió" đã đổi chiều, vàng có còn tăng?

Giá vàng chiều nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục mức tăng, vàng thế giới chưa phục hồi

Giá vàng chiều nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục mức tăng, vàng thế giới chưa phục hồi

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá vàng trưa nay 21/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng đều đạt đỉnh mới, bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu

Giá vàng trưa nay 21/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng đều đạt đỉnh mới, bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá heo hơi hôm nay 22/8: 3 miền tiếp tục trượt dốc, miền Trung có đáy mới

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO