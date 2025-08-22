Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 22/8: 3 miền tiếp tục trượt dốc, miền Trung có đáy mới Giá heo hơi 22/8/2025 giảm mạnh: Miền Bắc 55.000-57.000 đồng/kg, miền Trung có đáy mới 54.000 đồng/kg, miền Nam chạm 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/8/2025 ở miền Bắc tiếp tục chứng kiến nhiều địa phương trượt dốc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cũng không thoát khỏi vòng xoáy giảm giá.

Cú "trượt dốc" khó tin tại miền Bắc

Thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến cú giảm sốc, với mức giảm 1.000 đồng/kg tại hàng loạt tỉnh thành. Đây là một diễn biến bất ngờ, bởi khu vực này vốn được xem là ổn định.

Giá heo tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 56.000 đồng/kg. Hải Phòng cũng lùi về 57.000 đồng/kg sau khi giảm tương tự. Tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá đồng loạt rớt 1.000 đồng/kg, hiện còn 55.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số tỉnh vẫn giữ giá, như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai duy trì 56.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên tiếp tục thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Hiện, giá heo tại miền Bắc dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 56.000 ▼1.000 Cao Bằng 56.000 - Thái Nguyên 56.000 ▼1.000 Lạng Sơn 56.000 - Quảng Ninh 56.000 ▼1.000 Bắc Ninh 57.000 - Hà Nội 57.000 - Hải Phòng 57.000 ▼1.000 Ninh Bình 57.000 - Lào Cai 56.000 - Lai Châu 55.000 ▼1.000 Điện Biên 55.000 ▼1.000 Phú Thọ 56.000 ▼1.000 Sơn La 55.000 ▼1.000 Hưng Yên 57.000 -

Miền Trung - Tây Nguyên "bị cuốn theo", Lâm Đồng còn giữ vững ngôi vương

Không nằm ngoài xu hướng, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận giảm rải rác. Mặc dù mức giảm không quá lớn, nhưng vẫn làm dấy lên tâm lý bất an.

Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện xuống mức 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hoà cũng giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Một số tỉnh khác vẫn giữ giá, như Thanh Hoá, Nghệ An với 56.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Gia Lai quanh 54.000 đồng/kg và Huế ổn định tại 55.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn là điểm sáng khi giữ vững mức giá cao nhất khu vực là 60.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo miền Trung - Tây Nguyên dao động quanh 54.000 - 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hoá 56.000 - Nghệ An 56.000 - Hà Tĩnh 54.000 - Quảng Trị 54.000 ▼1.000 Huế 55.000 - Đà Nẵng 54.000 ▼1.000 Quảng Ngãi 54.000 ▼1.000 Gia Lai 54.000 - Đắk Lắk 56.000 ▼1.000 Khánh Hoà 57.000 ▼1.000 Lâm Đồng 60.000 -

Miền Nam cũng "đứng ngồi không yên"

Tại miền Nam, giá heo cũng không tránh khỏi đà giảm. Xu hướng giảm 1.000 đồng/kg ghi nhận tại nhiều tỉnh thành, khiến người chăn nuôi lo lắng.

Giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 60.000 đồng/kg. Các tỉnh khác vẫn duy trì mức giá ổn định như Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ (61.000 đồng/kg). Trong khi đó, An Giang, TP HCM và Vĩnh Long ổn định quanh mức 60.000 đồng/kg, cũng là mức thấp nhất khu vực cùng với Đồng Nai và Tây Ninh. Hiện giá heo tại miền Nam dao động từ 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Tăng/giảm (đ/kg) Đồng Nai 60.000 ▼1.000 Tây Ninh 60.000 ▼1.000 Đồng Tháp 61.000 - An Giang 60.000 - Cà Mau 61.000 - TP HCM 60.000 - Vĩnh Long 60.000 - Cần Thơ 61.000 -

"Ông lớn" BAF dốc 2.000 tỷ đồng xây siêu dự án chăn nuôi heo tại Quảng Trị, quy mô "khủng" chưa từng có

Ngày 19 tháng 8 năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) chính thức khởi công dự án Tổ hợp Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Gia Hân tại Quảng Trị. Với tổng vốn đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng, đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của BAF, dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường 15.000 heo nái và 450.000 heo thịt.

Sự kiện quan trọng này là một phần của chuỗi 250 dự án, công trình trọng điểm được đồng loạt triển khai trên 34 tỉnh, thành phố, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoạt động này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện 57/CĐ-TTg và 129/CĐ-TTg.

Buổi lễ khởi công có sự hiện diện của nhiều đại diện cấp cao, bao gồm ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các đối tác chiến lược của BAF.

Đại diện BAF cho biết việc đầu tư vào công nghệ cao và an toàn sinh học không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh doanh, mà còn đóng góp vào việc ổn định nguồn cung thịt sạch, an toàn và có giá cả hợp lý cho thị trường. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước tiến mới, góp phần vào việc bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia.