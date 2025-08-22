Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 22/8/2025: Giá tiêu phá băng, tăng đồng loạt Giá tiêu hôm nay 22/8/2025 tăng mạnh 1.200-1.600 đồng/kg, Đắk Nông đạt đỉnh 123.200 đồng/kg. Thế giới ổn định, tiêu đen Việt Nam 6.240-6.370 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay ngày 22/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự ổn định về giá. Hầu hết các loại hồ tiêu đều không có biến động về giá trong ngày hôm nay.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia giảm 0.49% xuống mức 7.173 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok giảm 0.49% xuống mức 10.027 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ở mức 9.400 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA ổn định ở mức 12.700 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 5.850 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Trong ngày 21/8, thị trường hồ tiêu toàn cầu nhìn chung khá ổn định, với mức giá không có nhiều biến động tại hầu hết các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn.

Dự báo, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là trên sàn Robusta, do lo ngại về nguồn cung thiếu hụt và sự gia tăng nhu cầu từ các thị trường mới nổi như Ấn Độ. Việc Brazil giảm lượng hàng ra do ảnh hưởng thuế quan của Mỹ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cà phê.

Giá tiêu hôm nay ngày 22/8/2025 ở trong nước

Sáng 22/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 1.200 - 1.600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 1.300 đồng/kg, lên 123.200 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 1.300 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 123.000 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 122.700 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng đến 1.600 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục xu hướng tăng mạnh, theo sát đà tăng của giá cà phê thế giới. Với mức tăng từ 1.200 - 1.600 đồng/kg, giá cà phê nội địa đã đạt mốc 123.200 đồng/kg tại Đắk Nông. Đây là mức giá cao kỷ lục và cho thấy sự khan hiếm nguồn cung rõ rệt.

Dự báo, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục đà tăng, có thể vượt qua mốc 124.000 đồng/kg. Mặc dù mức tăng có thể chậm lại do thị trường đang "co lại" để cân bằng với giá thế giới, nhưng nhìn chung, xu hướng tăng vẫn là chủ đạo.