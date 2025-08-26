Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 26/8: Đà giảm quay lại tại 3 miền, xuống đáy mới 53.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay 26/8 giảm mạnh cả 3 miền, chạm đáy 53.000 đồng/kg tại miền Trung. Người chăn nuôi lo lắng trước biến động giá bất ngờ.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm ở cả ba miền, đặc biệt tại khu vực miền Nam, khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng. Sự biến động bất ngờ này đang tạo ra một "cơn bão" trên thị trường, đẩy giá thu mua xuống mức thấp đáng báo động.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc

Thị trường heo hơi tại miền Bắc đã chứng kiến mức giảm 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh. Mức giá chung dao động từ 54.000 đến 56.000 đồng/kg.

Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, giá heo đồng loạt giảm, chỉ còn 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên vẫn giữ mức giá cao 56.000 đồng/kg.

Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tiếp tục là những địa phương có giá thấp nhất khu vực, chỉ 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 55.000 ▼1.000 Cao Bằng 55.000 - Thái Nguyên 55.000 ▼1.000 Lạng Sơn 55.000 - Quảng Ninh 55.000 - Bắc Ninh 56.000 - Hà Nội 56.000 - Hải Phòng 56.000 - Ninh Bình 55.000 ▼1.000 Lào Cai 54.000 - Lai Châu 54.000 - Điện Biên 54.000 - Phú Thọ 55.000 - Sơn La 54.000 - Hưng Yên 56.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Giá heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi. Hiện tại, giá dao động trong khoảng 53.000 đến 59.000 đồng/kg.

Giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An giảm về 54.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Quảng Trị giảm sâu hơn, chỉ còn 53.000 đồng/kg.

Đà Nẵng cũng duy trì mức giá thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Lâm Đồng dẫn đầu khu vực với mức giá 59.000 đồng/kg, cao nhất miền Trung – Tây Nguyên.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hoá 54.000 ▼1.000 Nghệ An 54.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 53.000 ▼1.000 Quảng Trị 53.000 ▼1.000 Huế 54.000 - Đà Nẵng 53.000 - Quảng Ngãi 54.000 - Gia Lai 54.000 - Đắk Lắk 55.000 - Khánh Hoà 57.000 - Lâm Đồng 59.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam

Giá heo hơi tại miền Nam cũng có sự điều chỉnh giảm, thu mua ở mức 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại Tây Ninh và An Giang, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 59.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ duy trì mức giá 60.000 đồng/kg.

Cà Mau giữ vững ngôi vị đầu bảng với giá cao nhất khu vực: 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đồng Nai 60.000 - Tây Ninh 59.000 ▼1.000 Đồng Tháp 60.000 - An Giang 59.000 ▼1.000 Cà Mau 61.000 - TP HCM 60.000 - Vĩnh Long 59.000 - Cần Thơ 60.000 -

Đắk Lắk khẩn cấp thiết lập 4 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Trước mối đe dọa từ dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì sự ổn định của ngành chăn nuôi địa phương.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại 113 hộ chăn nuôi ở 62 thôn thuộc 33 xã, phường. Hậu quả là 1.391 con lợn đã bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng gần 92 tấn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 26 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày. Các ca bệnh chủ yếu tập trung tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk dự báo nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan và bùng phát mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân chính:

Mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến: Việc thiếu các biện pháp an toàn sinh học khiến mầm bệnh dễ dàng tồn tại và phát tán.

Thời tiết thất thường: Điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi, tạo cơ hội cho mầm bệnh tấn công.

Thiếu ý thức phòng dịch ở một số hộ dân: Một vài trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch như không báo cáo kịp thời, hoặc thậm chí vứt xác lợn bệnh ra môi trường, tạo rủi ro lây lan trên diện rộng.

Hệ thống quản lý còn hạn chế: Một số địa phương cấp xã thiếu nhân sự chuyên môn về thú y và chưa ký hợp đồng với thú y cơ sở. Điều này gây khó khăn trong công tác giám sát dịch bệnh và kiểm soát giết mổ.

Giao thương gia súc: Hoạt động vận chuyển gia súc và các sản phẩm từ động vật diễn ra liên tục giữa Đắk Lắk và các tỉnh lân cận làm tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

Để ngăn chặn dịch bùng phát thành các ổ dịch lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân, việc kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh là vô cùng cấp thiết.