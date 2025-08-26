Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 26/8/2025: Phá băng, sắc xanh từ sàn đến vườn Giá tiêu hôm nay 26/8/2025: Giá trong nước tăng 2.000 đồng/kg, đạt 145.500-148.000 đồng/kg. Thế giới ổn định, tiêu đen Việt Nam 6.240-6.370 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự ổn định về giá. Hầu hết các loại hồ tiêu đều không có biến động về giá trong ngày hôm nay.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia tăng nhẹ 2.44 USD, lên mức 7,307 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Indonesia tăng 1.86 USD, đạt 10,155 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 9,600 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi, giữ ở mức 12,800 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ nguyên ở mức 6,000 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6,240 USD/tấn và 6,370 USD/tấn. Tiêu trắng ASTA giữ nguyên ở mức 8,950 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu cho rằng với mức thuế nhập khẩu 50% mà Mỹ đề xuất áp lên hạt tiêu Brazil và Ấn Độ, thị phần của hai nước này tại Mỹ dự kiến sẽ giảm. Ngược lại, hạt tiêu của Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn với mức thuế 20%.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước

Sáng nay, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam biến động nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 145.500 – 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đạt 148.000 đồng/kg, đều tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng duy trì mức 146.000 đồng/kg. Cả hai địa phương đều tăng 2.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Gia Lai cũng tăng 2.000 đồng/kg, đạt mức 145.500 đồng/kg.

Theo nhận định từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và các chuyên gia trong ngành, giá tiêu toàn cầu dự báo sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025. Mặc dù thị trường hiện đang trong giai đoạn "tạm dừng" do chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng chậm lại, nhưng nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại trong quý IV/2025 và quý I/2026.

Sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được ước tính ở mức 434.000 tấn, tương đương năm ngoái. Nhu cầu toàn cầu đã vượt cung trong 5 năm liên tiếp, dẫn đến tồn kho ở mức thấp.

Sự thiếu hụt nguồn cung tại các nước sản xuất lớn, cùng với lợi thế thuế suất thấp của Việt Nam tại thị trường Mỹ, là cơ sở để kỳ vọng rằng xuất khẩu và giá tiêu của Việt Nam sẽ phục hồi tích cực trong nửa cuối năm 2025 và kéo dài sang năm 2026.