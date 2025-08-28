Thứ Năm, 28/8/2025
Giá heo hơi hôm nay 28/8: Miền Nam và miền Trung giảm sát mốc 50.000 đồng/kg

PHỐ HỘI 28/08/2025 06:46

Giá heo hơi ngày 28/8 tiếp tục lao dốc, với miền Nam và miền Trung giảm mạnh sát mốc 50.000 đồng/kg. Giá cả nước dao động 51.000-60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi toàn quốc hôm nay chứng kiến một cú "quay đầu" bất ngờ, với mức giảm rải rác ở nhiều địa phương. Sự thay đổi này đang gây xôn xao thị trường và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của ngành chăn nuôi.

Miền Bắc sóng lặng sau bão?

Khác với sự biến động ở hai miền còn lại, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay lại yên ắng đến lạ. Toàn bộ khu vực duy trì mức giá ổn định, dao động trong khoảng 53.000 – 55.000 đồng/kg.

Giá 55.000 đồng/kg được giữ vững tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Giá 54.000 đồng/kg đứng yên tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai.

Giá 53.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực, không đổi tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng)
Tuyên Quang55.000-
Cao Bằng54.000-
Thái Nguyên55.000-
Lạng Sơn54.000-
Quảng Ninh54.000-
Bắc Ninh55.000-
Hà Nội55.000-
Hải Phòng55.000-
Ninh Bình55.000-
Lào Cai54.000-
Lai Châu53.000-
Điện Biên53.000-
Phú Thọ55.000-
Sơn La53.000-
Hưng Yên55.000-

Miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục chuỗi giảm giá

Tại miền Trung - Tây Nguyên, thị trường heo hơi ghi nhận một số địa phương giảm giá, gây áp lực lên người chăn nuôi. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm xuống 51.000 đồng/kg, Gia Lai còn 53.000 đồng/kg và Lâm Đồng về 56.000 đồng/kg.

Dù vậy, một số địa phương vẫn giữ giá ổn định, như Thanh Hoá, Nghệ An, Huế và Đắk Lắk ở mức 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg, Quảng Trị 51.000 đồng/kg và Khánh Hoà 55.000 đồng/kg. Giá heo hơi toàn miền dao động từ 51.000 – 56.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng)
Thanh Hoá53.000-
Nghệ An53.000-
Hà Tĩnh52.000-
Quảng Trị51.000-
Huế53.000-
Đà Nẵng51.000▼1.000
Quảng Ngãi51.000▼1.000
Gia Lai53.000▼1.000
Đắk Lắk53.000-
Khánh Hoà55.000-
Lâm Đồng56.000▼1.000

Miền Nam rung chuyển với cú giảm kép

Thị trường miền Nam hôm nay chìm trong sắc đỏ với mức giảm đáng kể. Giá heo tại Đồng Nai, An Giang, và TP HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 57.000 đồng/kg. Cần Thơ cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg. Đặc biệt, nhiều tỉnh khác có mức giảm “sốc” hơn, tới 2.000 đồng/kg.

Giá heo tại Tây Ninh và Đồng Tháp cùng là 57.000 đồng/kg, Cà Mau xuống 58.000 đồng/kg, và Vĩnh Long còn 52.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận trong khoảng 52.000 – 58.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng)
Đồng Nai57.000▼1.000
Tây Ninh57.000▼2.000
Đồng Tháp57.000▼2.000
An Giang57.000▼1.000
Cà Mau58.000▼2.000
TP HCM57.000▼1.000
Vĩnh Long52.000▼2.000
Cần Thơ58.000▼1.000

Lào Cai: Điểm sáng trong "bão" dịch tả heo châu Phi, bí quyết là gì?

Giữa lúc dịch tả heo châu Phi đang càn quét nhiều tỉnh thành, gây thiệt hại nặng nề, tỉnh Lào Cai lại nổi lên như một câu chuyện thành công đáng ngưỡng mộ. Bất chấp việc dịch đã lây lan rộng khắp, hàng loạt trang trại chăn nuôi lớn vẫn đứng vững. Bí quyết cho sự an toàn này nằm ở việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến gần 2.000 hộ chăn nuôi, trải dài trên gần 400 thôn, tổ dân phố thuộc 55 xã, phường. Hậu quả là hơn 13.000 con heo đã chết hoặc buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 700 tấn. Con số này cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình căng thẳng, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã hành động một cách quyết liệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo chống dịch. Hơn 5.500 lít thuốc sát trùng đã được phân phối để thực hiện việc phun khử trùng, tiêu độc và khoanh vùng dập dịch hiệu quả.

Để ngăn chặn sự lây lan, nhiều chốt kiểm dịch đã được thiết lập tại các tuyến đường ra vào vùng dịch. Tại đây, phương tiện qua lại được phun tiêu độc khử trùng cẩn thận. Bên cạnh đó, các hoạt động giết mổ và vận chuyển heo cũng được giám sát chặt chẽ nhằm phòng ngừa việc tiêu thụ heo ốm, heo bệnh, từ đó giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Những nỗ lực này đã góp phần bảo vệ vững chắc các trang trại lớn, tạo niềm tin cho người chăn nuôi trên cả nước.

