Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 28/8: Miền Nam và miền Trung giảm sát mốc 50.000 đồng/kg Giá heo hơi ngày 28/8 tiếp tục lao dốc, với miền Nam và miền Trung giảm mạnh sát mốc 50.000 đồng/kg. Giá cả nước dao động 51.000-60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi toàn quốc hôm nay chứng kiến một cú "quay đầu" bất ngờ, với mức giảm rải rác ở nhiều địa phương. Sự thay đổi này đang gây xôn xao thị trường và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của ngành chăn nuôi.

Miền Bắc sóng lặng sau bão?

Khác với sự biến động ở hai miền còn lại, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay lại yên ắng đến lạ. Toàn bộ khu vực duy trì mức giá ổn định, dao động trong khoảng 53.000 – 55.000 đồng/kg.

Giá 55.000 đồng/kg được giữ vững tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Giá 54.000 đồng/kg đứng yên tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai.

Giá 53.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực, không đổi tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Tuyên Quang 55.000 - Cao Bằng 54.000 - Thái Nguyên 55.000 - Lạng Sơn 54.000 - Quảng Ninh 54.000 - Bắc Ninh 55.000 - Hà Nội 55.000 - Hải Phòng 55.000 - Ninh Bình 55.000 - Lào Cai 54.000 - Lai Châu 53.000 - Điện Biên 53.000 - Phú Thọ 55.000 - Sơn La 53.000 - Hưng Yên 55.000 -

Miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục chuỗi giảm giá

Tại miền Trung - Tây Nguyên, thị trường heo hơi ghi nhận một số địa phương giảm giá, gây áp lực lên người chăn nuôi. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm xuống 51.000 đồng/kg, Gia Lai còn 53.000 đồng/kg và Lâm Đồng về 56.000 đồng/kg.

Dù vậy, một số địa phương vẫn giữ giá ổn định, như Thanh Hoá, Nghệ An, Huế và Đắk Lắk ở mức 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg, Quảng Trị 51.000 đồng/kg và Khánh Hoà 55.000 đồng/kg. Giá heo hơi toàn miền dao động từ 51.000 – 56.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 53.000 - Nghệ An 53.000 - Hà Tĩnh 52.000 - Quảng Trị 51.000 - Huế 53.000 - Đà Nẵng 51.000 ▼1.000 Quảng Ngãi 51.000 ▼1.000 Gia Lai 53.000 ▼1.000 Đắk Lắk 53.000 - Khánh Hoà 55.000 - Lâm Đồng 56.000 ▼1.000

Miền Nam rung chuyển với cú giảm kép

Thị trường miền Nam hôm nay chìm trong sắc đỏ với mức giảm đáng kể. Giá heo tại Đồng Nai, An Giang, và TP HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 57.000 đồng/kg. Cần Thơ cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg. Đặc biệt, nhiều tỉnh khác có mức giảm “sốc” hơn, tới 2.000 đồng/kg.

Giá heo tại Tây Ninh và Đồng Tháp cùng là 57.000 đồng/kg, Cà Mau xuống 58.000 đồng/kg, và Vĩnh Long còn 52.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận trong khoảng 52.000 – 58.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 57.000 ▼1.000 Tây Ninh 57.000 ▼2.000 Đồng Tháp 57.000 ▼2.000 An Giang 57.000 ▼1.000 Cà Mau 58.000 ▼2.000 TP HCM 57.000 ▼1.000 Vĩnh Long 52.000 ▼2.000 Cần Thơ 58.000 ▼1.000

Lào Cai: Điểm sáng trong "bão" dịch tả heo châu Phi, bí quyết là gì?

Giữa lúc dịch tả heo châu Phi đang càn quét nhiều tỉnh thành, gây thiệt hại nặng nề, tỉnh Lào Cai lại nổi lên như một câu chuyện thành công đáng ngưỡng mộ. Bất chấp việc dịch đã lây lan rộng khắp, hàng loạt trang trại chăn nuôi lớn vẫn đứng vững. Bí quyết cho sự an toàn này nằm ở việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến gần 2.000 hộ chăn nuôi, trải dài trên gần 400 thôn, tổ dân phố thuộc 55 xã, phường. Hậu quả là hơn 13.000 con heo đã chết hoặc buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 700 tấn. Con số này cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình căng thẳng, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã hành động một cách quyết liệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo chống dịch. Hơn 5.500 lít thuốc sát trùng đã được phân phối để thực hiện việc phun khử trùng, tiêu độc và khoanh vùng dập dịch hiệu quả.

Để ngăn chặn sự lây lan, nhiều chốt kiểm dịch đã được thiết lập tại các tuyến đường ra vào vùng dịch. Tại đây, phương tiện qua lại được phun tiêu độc khử trùng cẩn thận. Bên cạnh đó, các hoạt động giết mổ và vận chuyển heo cũng được giám sát chặt chẽ nhằm phòng ngừa việc tiêu thụ heo ốm, heo bệnh, từ đó giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Những nỗ lực này đã góp phần bảo vệ vững chắc các trang trại lớn, tạo niềm tin cho người chăn nuôi trên cả nước.