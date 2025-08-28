Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/8/2025: Đà tăng mạnh tạm thời ngưng lại Giá tiêu hôm nay 28/8/2025 tạm dừng đà tăng, nhưng dự báo tăng cuối năm do nguồn cung hạn chế, sản lượng giảm 10 nghìn tấn, nhu cầu Mỹ tăng mạnh.

Giá tiêu hôm nay trên thế giới

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia ở mức 7,262 USD/tấn, giảm nhẹ 0.48 USD so với phiên trước.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok ở mức 10,093 USD/tấn, giảm 0.49 USD.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 9,600 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA ổn định ở mức 12,800 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 6,400 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6,240 USD/tấn và 6,370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 9,150 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước

Sáng nay, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam có sự biến động nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 147.600 – 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đạt 150.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng duy trì mức 148.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Gia Lai tăng 1.600 đồng/kg, đạt mức 147.600 đồng/kg.

Theo dự báo từ Cục Xuất nhập khẩu và các chuyên gia ngành hàng, giá hạt tiêu toàn cầu được kỳ vọng sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2025. Nguồn cung hạn chế tiếp tục là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá tiêu, đặc biệt sau khi niên vụ 2025 kết thúc với sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn, giảm 10 nghìn tấn so với năm 2024.

Mặc dù thị trường có thể đang trong giai đoạn "tạm dừng" do chính sách thuế và tâm lý mua hàng chậm lại, nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường lớn, nhất là Mỹ, được dự báo sẽ tăng mạnh trở lại.

Để tận dụng tốt cơ hội này, ngành hồ tiêu Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ và châu Âu. Đồng thời, việc đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển sản phẩm hữu cơ cũng là hướng đi chiến lược. Với dự báo nhu cầu hồ tiêu toàn cầu tăng trung bình 3% mỗi năm trong giai đoạn 2025 – 2030, đây là cơ hội lớn để Việt Nam củng cố vị thế trên thị trường thế giới.