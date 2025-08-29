Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 29/8: Miền Bắc bật ngờ 'quay xe', bật tăng lên đỉnh Giá heo hơi miền Bắc tăng vọt, đạt đỉnh 56.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Bắc Ninh. Miền Trung, miền Nam chững, Vĩnh Long thấp nhất 56.000 đồng/kg.

Thị trường thịt heo hơi Việt Nam đang chứng kiến những diễn biến trái chiều. Trong khi giá heo hơi ở miền Bắc bất ngờ tăng nhẹ, mang đến tín hiệu tích cực cho người chăn nuôi, thì các khu vực còn lại vẫn chững lại.

Giá heo hơi miền Bắc 'hồi sinh' mạnh mẽ

Sau chuỗi ngày đi ngang, giá heo hơi tại miền Bắc đã có dấu hiệu phục hồi đáng chú ý, với mức tăng 1.000 đồng/kg ở một số địa phương. Hiện tại, giá thu mua heo hơi trong khu vực dao động từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Đặc biệt, thương lái tại Tuyên Quang, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La đã đồng loạt tăng giá thu mua, với mức giá cụ thể:

56.000 đồng/kg: Tuyên Quang, Bắc Ninh, Phú Thọ.

54.000 đồng/kg: Sơn La.

Nhiều tỉnh khác vẫn duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước. Các tỉnh Lai Châu và Điện Biên hiện có giá thấp nhất khu vực, chỉ đạt 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên tiếp tục giữ mức giá cao 55.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 56.000 ▲1.000 Cao Bằng 54.000 - Thái Nguyên 55.000 - Lạng Sơn 54.000 - Quảng Ninh 54.000 - Bắc Ninh 56.000 ▲1.000 Hà Nội 55.000 - Hải Phòng 55.000 - Ninh Bình 55.000 - Lào Cai 54.000 - Lai Châu 53.000 - Điện Biên 53.000 - Phú Thọ 56.000 ▲1.000 Sơn La 54.000 ▲1.000 Hưng Yên 55.000 -

Miền Trung - Tây Nguyên "đứng hình" chờ đợi

Khác với miền Bắc, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên không có bất kỳ biến động nào, duy trì mức giá dao động từ 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Mức giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi (51.000 đồng/kg). Ngược lại, Khánh Hòa và Lâm Đồng là những điểm sáng của khu vực, với giá neo lần lượt ở mức 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 53.000 - Nghệ An 53.000 - Hà Tĩnh 52.000 - Quảng Trị 51.000 - Huế 53.000 - Đà Nẵng 51.000 - Quảng Ngãi 51.000 - Gia Lai 53.000 - Đắk Lắk 53.000 - Khánh Hoà 55.000 - Lâm Đồng 56.000 -

Miền Nam khó khăn bủa vây, Vĩnh Long giá "rớt đáy"

Tại khu vực miền Nam, thị trường cũng không có biến động, giá heo hơi duy trì ở mức ổn định. Mức giá cao nhất khu vực 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau và Cần Thơ. Trong khi đó, Vĩnh Long là địa phương có mức giá thấp nhất, chỉ đạt 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. HCM đang cùng ở mức 57.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đồng Nai 57.000 - Tây Ninh 57.000 - Đồng Tháp 57.000 - An Giang 57.000 - Cà Mau 58.000 - TP HCM 57.000 - Vĩnh Long 56.000 - Cần Thơ 58.000 -

Đột phá chăn nuôi: Tây Ninh dựng "lá chắn sinh học" khổng lồ, bảo vệ đàn heo 22.000 con trước nguy cơ dịch bệnh!

Khi dịch tả heo châu Phi vẫn là mối đe dọa, một trang trại ở Tây Ninh đã trở thành "hình mẫu" với mô hình chăn nuôi khép kín, hiện đại bậc nhất. Họ không chỉ giữ vững sản xuất mà còn xây dựng một "lá chắn sinh học" kiên cố, bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn con heo, mang đến hy vọng mới cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Theo báo Nông nghiệp môi trường, trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi có thể bùng phát trở lại, công tác phòng dịch tại Tây Ninh đang được đẩy mạnh. Bên cạnh sự chỉ đạo của chính quyền, nhiều trang trại đã chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi.

Điển hình là trang trại heo Thiên Vân ở huyện Tân Biên. Đây được xem là một trong những mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh hàng đầu khu vực. Trang trại được thiết kế hiện đại với hệ thống chuồng trại khép kín, tuần hoàn và tự động hóa. Hệ thống làm mát tự động giúp duy trì môi trường sống lý tưởng, giảm thiểu tối đa khả năng mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập.

Anh Nguyễn Văn Hải, chủ trang trại, cho biết Thiên Vân đang hợp tác với Công ty TNHH CJ Vina Agri, nuôi mỗi lứa tới 22.000 con heo thịt. Toàn bộ trang trại có 22 dãy chuồng, mỗi dãy nuôi 1.000 con và được chia thành hai khu riêng biệt để dễ quản lý và phòng dịch.

Với việc áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAHP kết hợp các tiến bộ kỹ thuật mới nhất, Thiên Vân tối ưu hóa mọi công đoạn. Hệ thống silo bơm cám tự động và băng chuyền vận chuyển thức ăn giúp tiết kiệm nhân công, giảm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm khẩu phần ăn hợp lý, giúp đàn heo phát triển khỏe mạnh.

Mô hình của trang trại Thiên Vân cho thấy hiệu quả vượt trội của việc đầu tư vào công nghệ và an toàn sinh học, là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.