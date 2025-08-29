Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/8/2025: Giá tiêu liên tục nhảy vọt, lên đỉnh 152.000 đồng Giá tiêu trong nước tăng vọt, đạt đỉnh 152.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông. Giá xuất khẩu ổn định, kim ngạch đạt 1,06 tỷ USD.

Giá tiêu hôm nay trên thế giới

Indonesia:

Giá hồ tiêu đen Indonesia ở mức 7,262 USD/tấn, không có thay đổi so với phiên trước.

Giá tiêu trắng Indonesia ở mức 10,093 USD/tấn, không có thay đổi.

Malaysia:

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 9,600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ổn định ở mức 12,800 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 6,400 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6,240 USD/tấn và 6,370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 9,150 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của các quốc gia sản xuất lớn như Indonesia, Malaysia, Brazil và Việt Nam đều duy trì ổn định, không có thay đổi so với phiên trước.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước

Sáng nay, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam có sự biến động nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 149.500 – 152.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đạt 152.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng duy trì mức 150.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Gia Lai tăng 1.900 đồng/kg, đạt mức 149.500 đồng/kg.

Niên vụ 2025 kết thúc với sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn, giảm 10 nghìn tấn so với năm 2024. Nguồn cung hạn chế này là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp giá tiêu Việt Nam neo ở mức cao.

Giá tiêu trong nước và xuất khẩu tăng đã giúp kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 1,06 tỷ USD tính đến giữa tháng 8 năm 2025, chỉ sau 7,5 tháng.

Nhiều nông dân đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tham gia các hợp tác xã (HTX) để sản xuất theo chuỗi liên kết. Điều này giúp họ không còn bị phụ thuộc vào thương lái, có thể bán sản phẩm với giá tốt hơn và ổn định hơn.

Các chuyên gia nhận định, đà tăng giá này mở ra triển vọng tích cực cho nông dân và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt khi bước vào giai đoạn cuối năm – mùa cao điểm nhập khẩu của các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.