Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/10/2025: Việt Nam “ôm trọn” 21,9% tiêu Indonesia Giá tiêu hôm nay 29/10/2025: Việt Nam "ôm trọn" 21,9% tiêu Indonesia: 5.402 tấn trong 8 tháng! Giá nội địa tăng 1.000 đồng/kg, lên 146.000 tại Đắk Lắk.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ngày 29/10/2025

Tính đến thời điểm hiện tại, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng từ 144.000 - 146.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tất cả các khu vực đều tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai niêm yết 144.000 đồng/kg, là mức giá thấp nhất.

Giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bình Phước niêm yết 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 146.000 đồng/kg.

Dự báo ngắn hạn cho thấy giá có thể tiếp tục dao động quanh ngưỡng 143.000 - 145.000 đồng/kg, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết và dòng vốn đầu tư vào nông sản.

Giá tiêu hôm nay 29/10/2025 trên thị trường quốc tế

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7.211 USD/tấn, tăng nhẹ +0.1%. Giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10.061 USD/tấn, tăng +0.09%.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ở mức 9.375 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.400 USD/tấn. Cả hai loại đều không đổi.

Tại thị trường Brazil, giá hồ tiêu đen ASTA 570 hiện ở mức 6.100 USD/tấn và giữ nguyên.

Giá tiêu Việt Nam ghi nhận ổn định, không thay đổi (0). Cụ thể, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l hiện ở mức 6.400 USD/tấn và loại 550 g/l ở mức 6.600 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA của Việt Nam hiện ở mức 9.050 USD/tấn.

Theo bản tin hàng tuần từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tuần thứ 4 tháng 10 ghi nhận phản ứng trái chiều: Chỉ Ấn Độ nổi bật với đà tăng nhờ đồng Rupee mạnh lên 1% (87,93 INR/USD), trong khi Mỹ suy yếu qua 3 tuần liên tiếp do mất giá tiền tệ và áp lực lạm phát. Giá nội địa và xuất khẩu Ấn Độ tăng liên tục 3 tuần, thúc đẩy bởi yếu tố tiền tệ. Ngược lại, Indonesia và Sri Lanka ổn định sau 2 tuần, trong khi Brazil, Campuchia, Trung Quốc (tiêu trắng) giữ nguyên. Malaysia chứng kiến đa số loại giảm, ngoại trừ tiêu trắng xuất khẩu.

Sự tràn ngập hồ tiêu Brazil trên thị trường nội địa Ấn Độ – với giá chỉ khoảng 750 Rupee/kg tại các cửa hàng – đang gây xáo trộn tiêu thụ địa phương, đặc biệt ở Tamil Nadu, Wayanad và Coorg. Giá Brazil khoảng 6.000 USD/tấn so với 8.000 USD/tấn ở Ấn Độ, theo ông Shamji, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt.

Dù sức mua chậm do dư âm lễ hội, giá Ấn Độ vẫn nhích dần 1 Rupee/kg/ngày, đạt 693 Rupee/kg (tiêu chưa phân loại) và 713 Rupee/kg (đã phân loại) tại chợ Kochi. Thị trường ổn định nhờ nhà sản xuất gia vị tích cực thu mua. Ông Kishore Shamji, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Tiêu và Gia vị Ấn Độ, lạc quan nhờ kỳ vọng Mỹ giảm thuế nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp Ấn Độ hạ dự báo sản lượng vụ 2026 xuống 85.000 tấn (từ 110.000 tấn), do lo ngại gió mùa Đông Bắc gây thiệt hại. Nông dân Ấn Độ đang đối mặt rủi ro năng suất, trong khi toàn cầu chứng kiến sản lượng Brazil phục hồi lên 85.000 tấn năm 2025.