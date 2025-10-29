Tài chính - Thị trường Cập nhật giá vàng thế giới buổi chiều 29/10 giữ mức 3.996,3 USD/ounce Giá vàng thế giới chiều 29/10 tăng 44,9 USD/ounce, về mức 3.996,3 USD/ounce, tương đương 131,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước 16,38 triệu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.996,3 USD/ounce, tăng khoảng 44,9 USD/ounce trong 24 giờ qua. So với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce hồi tuần trước, kim loại quý đã giảm tới 384 USD/ounce (tương đương khoảng 16,49 triệu đồng). Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 131,12 triệu đồng/lượng.

Vàng bật tăng trở lại vào thứ Tư khi những tay săn hàng giá hời lao vào gom mua, sau cú trượt dốc xuống đáy ba tuần trong phiên trước, trong lúc cả thị trường nín thở chờ phán quyết lãi suất từ Fed cuối ngày.

Giá vàng giao ngay nhảy vọt 0,7% lên 3.977,30 USD/ounce tính đến 06:34 GMT – mức phục hồi nhanh sau khi chạm đáy kể từ ngày 7/10. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 tại Mỹ cũng nhích 0,2% lên 3.990,60 USD/ounce.

“Ngọn lửa đẩy vàng điều chỉnh ngắn hạn chính là dòng tiền đang dịch chuyển từ tài sản trú ẩn sang các công cụ nhạy cảm hơn như chứng khoán toàn cầu, nhờ lạc quan thương mại,” Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao tại OANDA, nhận định.

Ông bổ sung: “Áp lực giảm vẫn đè nặng vàng trong ngắn hạn do các tay chơi đòn bẩy thanh lý vị thế và một số ngưỡng kỹ thuật bị phá vỡ. Dù vậy, bức tranh cơ bản vẫn nghiêng hẳn về phía tăng.”

Cuối tuần qua, quan chức Trung Quốc và Mỹ đã phác thảo khung thỏa thuận thương mại, tạm hoãn mức thuế quan cao hơn từ Washington cũng như lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm từ Bắc Kinh. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp mặt tại Hàn Quốc vào thứ Năm.

“Tiến triển trong đàm phán Mỹ-Trung tiếp tục hút cạn nhu cầu trú ẩn, khiến vàng kéo dài nhịp điều chỉnh khi căng thẳng dịu đi… Những cú giảm gần đây lại mở ra cơ hội vàng cho các ngân hàng trung ương tăng tốc gom hàng,” ANZ viết trong báo cáo.

Cùng lúc, Fed được dự báo cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp hôm nay; mọi ánh mắt đổ dồn vào phát biểu định hướng của Chủ tịch Jerome Powell. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất trong phiên họp ngày mai.

Vàng – tài sản không sinh lãi – thường bùng nổ trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế. Tính từ đầu năm, giá vàng đã vọt 52%, chạm đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10 nhờ địa chính trị rối loạn, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và làn sóng mua ròng không ngừng từ các ngân hàng trung ương.

Trong nhóm kim loại quý khác:

Bạc giao ngay tăng 1,5% lên 47,73 USD/ounce;

Bạch kim nhích 0,1% lên 1.587,70 USD;

Palađi tiến 0,9% lên 1.405,99 USD.