Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 29/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 29/10/2025 lúc 17h00, vàng thế giới tăng mạnh vượt mức 4.000,0 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 17h chiều ngày 29/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay 29/10/2025 mới nhất cho thấy xu hướng tiếp tục tăng mạnh tại nhiều thương hiệu vàng uy tín trên thị trường.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 29/10/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 29/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tiếp tục đẩy giá mua vào lên mức 146,1 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng được nâng lên 148,1 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 3 triệu đồng.

Tương tự SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giá mua vào và bán ra tăng lần lượt 3 triệu đồng, đưa giá mua vào lên 146,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra đạt 148,1 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng dẫn đầu mức tăng giá mua vào với con số 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra cũng tăng 3 triệu đồng, đạt 148,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ duy trì đà tăng giá với mức mua vào 146,1 triệu đồng/lượng và bán ra 148,1 triệu đồng/lượng, đều tăng 3 triệu đồng so với phiên trước.

Tại ACB, giá vàng SJC đã nâng giá bán ra lên 148,1 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng so với trước đó.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá mua vào tăng 3 triệu đồng lên 146,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 2,4 triệu đồng, đạt 147,5 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý cho thấy sự đồng thuận với xu hướng tăng giá khi giá mua vào đạt 145,6 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng, còn giá bán ra giữ mức 148,1 triệu đồng/lượng, cũng tăng 3 triệu đồng so với phiên trước.

Cùng thời điểm vào lúc 17h00 ngày 29/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng (mua) và 147,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 146,5 triệu đồng/lượng (mua) và 149,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,1 triệu đồng/lượng (mua) và 148,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 29/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 29/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,1 148,1 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 146,1 148,1 +3000 +3000 Mi Hồng 147,1 148,1 +3600 +3000 PNJ 146,1 148,1 +3000 +3000 ACB 148,1 +3000 Bảo Tín Minh Châu 146,5 147,5 +3000 +2400 Phú Quý 145,6 148,1 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 29/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K AVPL/SJC HCM 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K AVPL/SJC ĐN 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K Nguyên liệu 9999 - HN 141.000

▲4900K 143.000

▲4900K Nguyên liệu 999 - HN 140.800

▲4900K 142.800

▲4900K

2. PNJ - Cập nhật: 29/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K Hà Nội - PNJ 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K Đà Nẵng - PNJ 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K Miền Tây - PNJ 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K Tây Nguyên - PNJ 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K Đông Nam Bộ - PNJ 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K

3. AJC - Cập nhật: 29/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,550

▲240K 14,750

▲240K Miếng SJC Nghệ An 14,550

▲240K 14,750

▲240K Miếng SJC Thái Bình 14,550

▲240K 14,750

▲240K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450

▲240K 14,750

▲240K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450

▲240K 14,750

▲240K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450

▲240K 14,750

▲240K NL 99.99 13,910

▲310K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,910

▲310K - Trang sức 99.9 13,900

▲310K 14,740

▲240K Trang sức 99.99 13,910

▲310K 14,750

▲240K

4. SJC - Cập nhật: 29/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.100

▲3000K 148.100

▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 146.100

▲3000K 148.120

▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.100

▲3000K 148.130

▲3000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142.800

▲1600K 145.300

▲1600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142.800

▲1600K 145.400

▲1600K Nữ trang 99,99% 141.300

▲1600K 144.300

▲1600K Nữ trang 99% 138.371

▲1584K 142.871

▲1584K Nữ trang 68% 90.783

▲1088K 98.283

▲1088K Nữ trang 41,7% 52.829

▲667K 60.329

▲667K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 29/7/2025 đến ngày 29/10/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 17h00 ngày 29/10/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 29/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 29/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.023,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 71,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,98 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,1-148,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,12 triệu.

Giá vàng tăng vọt hơn 1% vào thứ Tư khi nhà đầu tư đổ xô mua vào sau mức thấp nhất ba tuần, giữa lúc quyết định cắt giảm lãi suất của Fed và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell thu hút mọi sự chú ý. Đồng thời, chuyến công du châu Á cuối cùng của Tổng thống Donald Trump tại Hàn Quốc mở ra triển vọng hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trú ẩn an toàn.

Sau khi chạm đáy kể từ ngày 6/10 vào thứ Ba, giá vàng giao ngay bật tăng 1% lên 3.991,59 USD/ounce lúc 07:48 GMT. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng nhích 0,6% đạt 4.005,60 USD/ounce. Sự phục hồi này đánh dấu bước ngoặt, khi các nhà đầu tư coi đây là cơ hội săn hàng giá hời sau khi kim loại quý mất hơn 10% giá trị gần đây.

Peter Fertig, nhà phân tích tại Quantitative Commodity Research, nhận xét: "Sự sụt giảm đã làm vàng trở nên hấp dẫn trở lại, vì câu chuyện nền tảng về vàng vẫn vững chắc." Ông còn gợi ý rằng các nhà quản lý dự trữ ngoại hối ngân hàng trung ương có thể đang tận dụng đà giảm để tích lũy thêm, biến cú trượt giá thành "món hời" chiến lược.

Trong bối cảnh địa chính trị dịu bớt, nhu cầu trú ẩn của vàng chịu thử thách. ANZ lưu ý trong báo cáo: "Tiến triển đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp tục làm giảm sức hút của tài sản an toàn như vàng, dẫn đến đà rút lui khi căng thẳng hạ nhiệt. Những cú rơi gần đây lại mở cửa cho các ngân hàng trung ương tăng mua."

Tổng thống Trump khởi hành chặng cuối chuyến châu Á tại Hàn Quốc hôm thứ Tư, lạc quan về việc thúc đẩy thỏa thuận thuế quan còn tồn đọng với Tổng thống Lee Jae Myung và đạt lệnh ngừng bắn thương mại với Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc gặp Trump-Xi dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào thứ Năm. Những tín hiệu tích cực này có thể tiếp tục đè nén giá vàng, song cũng tạo đà cho các tổ chức lớn hành động.

Ánh mắt thị trường đổ dồn vào Fed, nơi hầu hết dự báo sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách thứ Tư. Nhà đầu tư chờ đợi bình luận hướng tới tương lai từ ông Powell, vốn có thể định hình quỹ đạo lãi suất. Vàng, với đặc tính không sinh lời, thường tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế – hai yếu tố đang hội tụ.

Năm nay, giá vàng đã leo thang khoảng 52%, chạm đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10. Động lực đến từ rủi ro địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và dòng mua bền vững từ ngân hàng trung ương.

Bạc giao ngay vọt 2% lên 47,98 USD/ounce, phản ánh sức hút rộng hơn trong nhóm kim loại quý. Bạch kim tăng nhẹ 0,6% đạt 1.595,46 USD, trong khi palladium nhảy 1% lên 1.407,25 USD. Những chuyển động đồng bộ này gợi ý thị trường đang tìm lại nhịp điệu, dù vẫn cảnh giác với các diễn biến toàn cầu.

Tổng thể, phiên giao dịch thứ Tư vẽ nên bức tranh cân bằng: phục hồi kỹ thuật gặp gỡ yếu tố vĩ mô, hứa hẹn biến động tiếp theo khi Trump gặp Xi và Fed lên tiếng. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tận dụng đà tăng ngắn hạn, song cần theo dõi chặt chẽ các tín hiệu thương mại và tiền tệ để định vị dài hơi.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Thứ Năm (ngày 28/10/2025): Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Hôm nay, ngày 29/10/2025: Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.