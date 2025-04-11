Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 4/11: Hà Nội tiếp tục giữ vững đỉnh 54.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay 4/11: Cả 3 miền đi ngang: Bắc 51-53k, Trung 49-52k, Nam 49-52k/kg. Thị trường ổn định, thương lái thận trọng khi nhu cầu chưa tăng.

Thị trường heo hơi sáng 4/11 tiếp tục ghi nhận xu hướng đi ngang tại cả ba miền. Sau nhiều phiên biến động nhẹ, giá thu mua hiện đã ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của thương lái và người chăn nuôi trong giai đoạn nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu tăng mạnh.

Miền Bắc: Giá duy trì ổn định, dao động từ 51.000 – 53.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 4/11 tại khu vực miền Bắc không ghi nhận sự điều chỉnh mới so với phiên trước.

Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên vẫn giữ mức giao dịch 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở Lai Châu và Sơn La duy trì mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg, trong khi nhóm các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục giữ vị thế cao nhất, đạt 53.000 đồng/kg.

Tổng thể, giá heo hơi miền Bắc hiện ổn định trong khoảng 51.000 – 53.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng cung – cầu.

Giá heo hơi hôm nay 4/11 tại miền Bắc (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Miền Trung – Tây Nguyên: Giao dịch đi ngang sau đợt giảm nhẹ

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay không có thay đổi sau phiên điều chỉnh giảm trước đó.

Giá heo hơi tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là khu vực dẫn đầu, thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Lâm Đồng duy trì giá 51.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đang ở mức thấp nhất khu vực, 49.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch quanh 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi khu vực này hiện phổ biến trong khoảng 49.000 – 52.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định sau giai đoạn biến động ngắn.

Giá heo hơi hôm nay 4/11 tại miền Trung - Tây Nguyên (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Miền Nam: Thị trường trầm lắng, giá không đổi nhiều phiên liên tiếp

Giá heo hơi ngày 4/11 ở khu vực miền Nam tiếp tục giữ xu hướng lặng sóng, khi mức giá tại hầu hết địa phương không có điều chỉnh mới.

Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau đang thu mua ở mức 52.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực.

An Giang, TP.HCM và Cần Thơ ghi nhận giá 51.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp ở mức 50.000 đồng/kg. Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, 49.000 đồng/kg.

Trung bình, giá heo hơi miền Nam hiện đạt 51.000 đồng/kg, giữ ổn định so với ngày trước.

Giá heo hơi hôm nay 4/11 tại miền Nam (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Nông nghiệp bền vững và chiến lược giảm nghèo: Tăng cường ngành chăn nuôi, cải thiện thu nhập

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp môi trường, trong những năm qua, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ tại Gia Lai đã được hướng dẫn áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, giúp ngành chăn nuôi phát triển một cách ổn định.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Gia Lai, cho biết rằng người chăn nuôi tại địa phương thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng về cách phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc. Trước đây, việc này được thực hiện thông qua các Trạm Thú y và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, nhưng hiện tại, người chăn nuôi được tư vấn qua các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực. Nhờ vào những chỉ dẫn này, dịch bệnh trong đàn vật nuôi ở Gia Lai đã được kiểm soát hiệu quả, giúp người chăn nuôi giảm thiểu thiệt hại. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, đặc biệt là ở khu vực phía Đông Gia Lai, nơi mà chăn nuôi hộ gia đình vẫn chiếm ưu thế.

Chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Bình (46 tuổi), cư dân thôn Phú Thuận (xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai), cho biết anh thường xuyên nuôi khoảng 10 con heo nái sinh sản và 100 con heo thịt. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề, đến cuối năm 2024 và đầu năm 2025, đàn heo của anh mới lần đầu tiên gặp phải dịch tả heo Châu Phi. Trong những năm trước, mặc dù nhiều hộ nuôi heo trong làng bị ảnh hưởng bởi bệnh tai xanh, đàn heo của anh vẫn khỏe mạnh. Điều này là nhờ anh luôn tuân thủ các khuyến cáo từ ngành thú y, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cần thiết theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).