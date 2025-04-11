Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 4/11/2025: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 4/11/2025 lúc 04h00, vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4.008,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 149,0 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 4/11/2025 mới nhất

Tính đến 04h00 ngày 4/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giữ ở mức mức mua vào 147 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng, không có biến động so với phiên trước.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng giữ ở mức giá vàng ở 147 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 149 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.

Mi Hồng niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn so với các thương hiệu khác, trong khi giá bán ra vẫn giữ ở mức 149 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, công bố giá mua vào 147 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay để giá vàng bán ra được giữ ở mức 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý ghi nhận mức giá mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với các thương hiệu khác trong bảng, tuy nhiên giá bán ra vẫn được giữ ở 149 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 04h30 ngày 4/11/2025, giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán), đang đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ ở mức 147,0 triệu đồng/lượng (mua) và 150,0 triệu đồng/lượng (bán), chưa ghi nhận biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,0 triệu đồng/lượng (mua) và 149,0 triệu đồng/lượng (bán), chưa có biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng sáng nay 4/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 4/11/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 147,0 149,0 - - Tập đoàn DOJI 147,0 149,0 - - Mi Hồng 147,5 149,0 - - PNJ 147,0 149,0 - - ACB 149,0 - Bảo Tín Minh Châu 147,5 149,0 - - Phú Quý 146,5 149,0 - -

1. DOJI - Cập nhật: 04/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 147.000

- 149.000

- AVPL/SJC HCM 147.000

- 149.000

- AVPL/SJC ĐN 147.000

- 149.000

- Nguyên liệu 9999 - HN 140.500

- 142.500

- Nguyên liệu 999 - HN 140.300

- 142.300

-

2. PNJ - Cập nhật: 04/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 147.000

- 149.000

- Hà Nội - PNJ 147.000

- 149.000

- Đà Nẵng - PNJ 147.000

- 149.000

- Miền Tây - PNJ 147.000

- 149.000

- Tây Nguyên - PNJ 147.000

- 149.000

- Đông Nam Bộ - PNJ 147.000

- 149.000

-

3. AJC - Cập nhật: 04/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,700

- 14,900

- Miếng SJC Nghệ An 14,700

- 14,900

- Miếng SJC Thái Bình 14,700

- 14,900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600

- 14,900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600

- 14,900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600

- 14,900

- NL 99.99 14,070

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,070

- - Trang sức 99.9 14,060

- 14,890

- Trang sức 99.99 14,070

- 14,900

-

4. SJC - Cập nhật: 04/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.000

- 149.000

- Vàng SJC 5 chỉ 147.000

- 149.020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147.000

- 149.030

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.900

- 146.500

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.900

- 146.400

- Nữ trang 99,99% 142.400

- 145.400

- Nữ trang 99% 139.460

- 143.960

- Nữ trang 68% 91.531

- 90.031

- Nữ trang 41,7% 53.287

- 60.787

-

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 4/8/2025 đến ngày 4/11/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 04h00 ngày 4/11/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 4/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 04h00 ngày 4/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.008,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 7,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,53 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,0-149,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,47 triệu.

Giá vàng gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần khi đồng USD tiếp tục duy trì quanh mức cao nhất trong ba tháng. Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý đến loạt dữ liệu việc làm tư nhân của Mỹ – yếu tố có thể định hình kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1%, đạt 4.008,34 USD/ounce lúc 12h34 GMT, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex nhích 0,7% lên 4.022,40 USD/ounce.

Chỉ số USD Index vẫn vững quanh đỉnh ba tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS, thị trường vàng vẫn đang trong giai đoạn “tích lũy”, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ kinh tế Mỹ. Ông nhận định: “Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi, Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn, mở đường cho vàng tiến tới mốc 4.200 USD/ounce vào cuối năm.”

Hiện, công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược khoảng 70% khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 12. Trong bối cảnh lãi suất thấp và bất ổn kinh tế, vàng – tài sản không sinh lợi – thường hưởng lợi mạnh mẽ.

Tuần này, thị trường sẽ dõi theo báo cáo việc làm tư nhân ADP và chỉ số PMI dịch vụ ISM để tìm manh mối về định hướng chính sách của Fed.

Cuối tuần qua, Trung Quốc bất ngờ chấm dứt chính sách miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) 13% cho một số nhà bán lẻ vàng, giảm xuống còn 6% kể từ ngày 1/11. Động thái này được cho là có thể hạ nhiệt làn sóng mua vàng đang bùng nổ tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Theo UBS, tác động của chính sách mới tới giá vàng toàn cầu sẽ không đáng kể, bởi nhu cầu đầu tư và mua vào từ các ngân hàng trung ương vẫn mạnh. Tuy nhiên, giới phân tích tại Heraeus cảnh báo giá vàng đang gặp ngưỡng kháng cự mạnh trong vùng 4.000–4.050 USD/ounce, và nếu không thể vượt qua, khả năng điều chỉnh giảm thêm là có thể xảy ra.

“Giá cần vượt mốc 4.155 USD/ounce để xác nhận xu hướng tăng mới,” báo cáo của Heraeus nêu rõ.

Ngay sau khi chính sách thuế mới được công bố, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) đã tạm ngưng mở tài khoản mua vàng cho khách hàng mới mà không nêu lý do. Trong khi đó, ICBC – ngân hàng lớn nhất nước này – cũng đưa ra động thái tương tự nhưng nhanh chóng rút lại chỉ vài giờ sau.

Chính sách mới chỉ áp dụng với người mua vàng phi đầu tư, như các doanh nghiệp chế tác hoặc bán lẻ trang sức. Vàng miếng, vàng thỏi hoặc giao dịch giấy trên sàn vẫn được miễn thuế.

Chuyên gia Joni Teves của UBS nhận định: “Thuế mới có thể khiến chi phí sản xuất và tiêu dùng vàng trang sức tăng, nhưng đồng thời khuyến khích nhiều doanh nghiệp gia nhập sàn giao dịch vàng, giúp thị trường minh bạch và thanh khoản hơn.”

Sau khi đạt mức kỷ lục 4.381 USD/ounce ngày 20/10, giá vàng đã giảm gần 9%, dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce trong phiên đầu tuần.

Cổ phiếu các nhà bán lẻ vàng lớn tại Hồng Kông như Laopu Gold và Chow Tai Fook lần lượt lao dốc 9% và 12%, trong khi cổ phiếu các “ông lớn” khai thác vàng Trung Quốc như Zijin Mining và Zhongjin Gold cũng mất khoảng 1,5%.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng biến động nhẹ: bạc tăng 0,2% lên 48,75 USD/ounce, bạch kim nhích 1,4% lên 1.590,61 USD, còn palladium tăng 0,6% đạt 1.442,81 USD/ounce.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần tới

Thứ Hai, (ngày 3/11/2025): Chỉ số ISM ngành sản xuất.

Thứ Tư, (ngày 5/11/2025): Báo cáo việc làm ADP, khảo sát ISM ngành dịch vụ.

Thứ Năm, (ngày 6/11/2025): Cuộc họp chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh (BoE).

Thứ Sáu, (ngày 7/11/2025): Khảo sát sơ bộ Niềm tin người tiêu dùng - Đại học Michigan.