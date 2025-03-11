Thứ Hai, 3/11/2025
Tài chính - Thị trường

Chốt phiên giá vàng tối nay 3/11/2025: Giá vàng thế giới, giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng nhẫn

AN HỘI 03/11/2025 21:52

Giá vàng tối nay 3/11/2025 lúc 20h30, vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4.014,3 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 149,0 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới tối nay 3/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 20h30 ngày 3/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.014,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 13,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,83 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,0-149,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,17 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới tối nay 3 11 2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Giá vàng mở đầu tuần mới trong trạng thái lặng sóng, khi đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong ba tháng và giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ — đặc biệt là báo cáo việc làm khu vực tư nhân — để tìm thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tính đến 12h34 GMT, vàng giao ngay nhích nhẹ 0,1% lên 4.008,34 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 0,7% lên 4.022,40 USD/ounce.

Chỉ số USD Index vẫn neo quanh đỉnh ba tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định: “Thị trường vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Thiếu vắng dữ liệu kinh tế Mỹ khiến xu hướng ngắn hạn khó đoán, nhưng nếu các số liệu sắp tới yếu hơn dự báo, Fed có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất — và đó sẽ là bàn đạp giúp vàng chạm mốc 4.200 USD/ounce vào cuối năm.”

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng 70% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 12. Trong bối cảnh lãi suất thấp và bất ổn kinh tế, vàng — vốn không sinh lợi suất — thường tỏa sáng mạnh mẽ hơn.

Tuần này, tâm điểm của giới đầu tư hướng đến dữ liệu việc làm ADP và chỉ số PMI ngành dịch vụ Mỹ, những yếu tố có thể định hình lại giọng điệu “diều hâu” của Fed.

Trong khi đó, tại Trung Quốc — thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới — chính phủ đã chấm dứt chính sách miễn thuế giá trị gia tăng lâu năm đối với một số nhà bán lẻ vàng, động thái có thể làm chững lại làn sóng mua vàng gần đây. UBS cho rằng tác động toàn cầu sẽ chỉ ở mức khiêm tốn, nhờ dòng vốn đầu tư và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì mạnh mẽ.

Các chuyên gia của Heraeus cảnh báo, vàng đang đối mặt vùng cản 4.000–4.050 USD/ounce, và nếu không vượt qua ngưỡng này, giá có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. “Chỉ khi giá bứt phá trên 4.155 USD/ounce, đà tăng mới có thể được xác nhận,” họ cho biết.

Bối cảnh địa chính trị cũng tạo thêm nhiều biến động. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý hạ thuế nhập khẩu với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cam kết nhượng bộ về thương mại fentanyl, đậu tương và đất hiếm.

Ở thị trường kim loại quý khác, bạc tăng 0,2% lên 48,75 USD/ounce, bạch kim tăng 1,4% đạt 1.590,61 USD/ounce, còn palladium nhích 0,6% lên 1.442,81 USD/ounce.

Cùng lúc, một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc — China Construction Bank — bất ngờ ngừng tiếp nhận nhà đầu tư mới cho tài khoản mua vàng, chỉ hai ngày sau khi chính phủ điều chỉnh chính sách thuế. Ngân hàng ICBC cũng thực hiện động thái tương tự, nhưng nhanh chóng rút lại vài giờ sau.

Theo quy định mới, Trung Quốc sẽ cắt giảm mức miễn thuế giá trị gia tăng 13% xuống còn 6% đối với một số giao dịch vàng thông qua Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) và Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) kể từ ngày 1/11.

UBS nhận định, chính sách này sẽ làm tăng chi phí đối với nhu cầu vàng trong ngành trang sức và công nghiệp, đồng thời khuyến khích nhiều doanh nghiệp gia nhập sàn giao dịch chính thức, góp phần cải thiện tính minh bạch thị trường.

Đáng chú ý, cơn sốt mua vàng gần đây đã đẩy giá vàng lên kỷ lục 4.381 USD/ounce hôm 20/10, trước khi giảm gần 9% và dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce trong phiên đầu tuần.

Cổ phiếu của các hãng trang sức lớn như Laopu Gold và Chow Tai Fook lao dốc lần lượt 9% và 12%, trong khi cổ phiếu các tập đoàn khai khoáng như Zijin Mining và Zhongjin Gold giảm khoảng 1,5%.

Động thái cắt giảm ưu đãi thuế không chỉ áp dụng cho vàng mà còn mở rộng sang bạch kim — đánh dấu bước đi mới của Bắc Kinh trong nỗ lực siết chặt quản lý thị trường kim loại quý.

Cập nhật giá vàng tối nay ngày 3/11/2025 mới nhất

Tính đến 20h30 ngày 3/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận đà tăng rõ nét khi giá mua vào được nâng lên 147 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng được điều chỉnh lên mức 149 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 600 nghìn đồng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giá mua vào là 147 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với ngày hôm trước. Giá bán ra của DOJI được niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng.

Mi Hồng điều chỉnh giá mua vào lên 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra giữ ở mức 149 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng.

Tại PNJ, báo giá mua vào vàng miếng ở mức 147 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng, đi cùng với giá bán ra 149 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600 nghìn đồng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay ghi nhận ở mức 149 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên trước.

Giá vàng mua vào tại Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào lên 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá bán ra cũng được niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 600 nghìn đồng.

Cuối cùng, Phú Quý ghi nhận giá mua vào tăng lên 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 600 nghìn đồng so với phiên trước. Giá bán ra duy trì ở mức 149 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600 nghìn đồng.

Giá vàng tối nay 3 11 2025 Giá vàng thế giới, giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng nhẫn

Cùng thời điểm vào lúc 20h30 ngày 3/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 147,0 triệu đồng/lượng (mua) và 150,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,0 triệu đồng/lượng (mua) và 149,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng tối nay 3/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nayNgày 3/11/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC147,0149,0+600+600
Tập đoàn DOJI147,0149,0+600+600
Mi Hồng147,5149,0+400+600
PNJ147,0149,0+600+600
ACB149,0+600
Bảo Tín Minh Châu147,5149,0+600+600
Phú Quý146,5149,0+600+600
1. DOJI - Cập nhật: 3/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN147.000
▲600K		149.000
▲600K
AVPL/SJC HCM147.000
▲600K		149.000
▲600K
AVPL/SJC ĐN147.000
▲600K		149.000
▲600K
Nguyên liệu 9999 - HN140.500
▼1300K		142.500
▼1300K
Nguyên liệu 999 - HN140.300
▼1300K		142.300
▼1300K
2. PNJ - Cập nhật: 3/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Hà Nội - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Đà Nẵng - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Miền Tây - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Tây Nguyên - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
3. AJC - Cập nhật: 03/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội14,700
▲60K		14,900
▲60K
Miếng SJC Nghệ An14,700
▲60K		14,900
▲60K
Miếng SJC Thái Bình14,700
▲60K		14,900
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội14,600
▲60K		14,900
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An14,600
▲60K		14,900
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình14,600
▲60K		14,900
▲60K
NL 99.9914,070
▲60K		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình14,070
▲60K		-
Trang sức 99.914,060
▲60K		14,890
▲60K
Trang sức 99.9914,070
▲60K		14,900
▲60K
4. SJC - Cập nhật: 3/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG147.000
▲600K		149.000
▲600K
Vàng SJC 5 chỉ147.000
▲600K		149.020
▲600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147.000
▲600K		149.030
▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143.900
▲300K		146.500
▲300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143.900
▲300K		146.400
▲300K
Nữ trang 99,99%142.400
▲300K		145.400
▲300K
Nữ trang 99%139.460
▲297K		143.960
▲297K
Nữ trang 68%91.531
▲204K		90.031
▲204K
Nữ trang 41,7%53.287
▲125K		60.787
▲125K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 3/8/2025 đến ngày 3/11/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 20h30 ngày 3/11/2025 (triệu đồng/lượng):

Biểu đồ được tính đến lúc 20h30 ngày 3 11 2025 (triệu đồng lượng)

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần tới

Thứ Hai, (ngày 3/11/2025): Chỉ số ISM ngành sản xuất.

Thứ Tư, (ngày 5/11/2025): Báo cáo việc làm ADP, khảo sát ISM ngành dịch vụ.

Thứ Năm, (ngày 6/11/2025): Cuộc họp chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh (BoE).

Thứ Sáu, (ngày 7/11/2025): Khảo sát sơ bộ Niềm tin người tiêu dùng - Đại học Michigan.

      Chốt phiên giá vàng tối nay 3/11/2025: Giá vàng thế giới, giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng nhẫn

