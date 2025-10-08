Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/8: Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh "chung thuyền" tăng giá với Đắk Lắk Giá tiêu trong nước tăng 1.000 đồng/kg, đạt 140.000-142.000 đồng/kg. Gia Lai, TP.HCM, Đắk Lắk dẫn đầu xu hướng tăng, thị trường thế giới ổn định.

Giá tiêu hôm nay ngày 10/8/2025 ở trong nước

Vào thời điểm cập nhật, thị trường giá tiêu trong nước ghi nhận sự ổn định ở một số khu vực, với mức giá dao động từ 140.000 đến 142.000 đồng/kg. Mặc dù giá có sự ổn định, nhưng tất cả các khu vực đều ghi nhận mức tăng đồng loạt.

Cụ thể:

Tại Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá tiêu duy trì ở mức 140.000 đồng/kg và đều có mức tăng 1.000 đồng so với lần cập nhật trước.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu giữ ở mức 142.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, tất cả các tỉnh thành được liệt kê trong bảng đều có mức tăng giá đồng đều là 1.000 đồng.

Giá tiêu hôm nay ngày 10/8/2025 trên thế giới

Theo khảo sát, thị trường tiêu thế giới có biến động nhẹ. Cụ thể, tiêu Indonesia đã có sự tăng nhẹ, trong khi các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, lại giữ giá ổn định.

Cụ thể:

Tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 0.07 USD, lên mức 7,147 USD/tấn (tương đương 188,681 VNĐ/kg). Tiêu trắng Indonesia cũng nhích nhẹ 0.08 USD, đạt 9,991 USD/tấn (tương đương 263,763 VNĐ/kg).

Tại các thị trường khác, giá tiêu có xu hướng đi ngang. Cụ thể:

Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ổn định ở mức 6,000 USD/tấn (tương đương 158,400 VNĐ/kg).

Tiêu đen Malaysia ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA cũng không có sự thay đổi, duy trì mức giá lần lượt là 9,250 USD/tấn (tương đương 244,200 VNĐ/kg) và 12,500 USD/tấn (tương đương 330,000 VNĐ/kg).

Giá tiêu Việt Nam cũng ổn định. Cụ thể, tiêu đen 500 g/l giữ mức 6,240 USD/tấn (tương đương 164,736 VNĐ/kg); tiêu đen 550 g/l ở mức 6,370 USD/tấn (tương đương 168,168 VNĐ/kg); và tiêu trắng ASTA ở mức 8,950 USD/tấn (tương đương 236,280 VNĐ/kg).

Dựa trên số liệu thống kê từ Comexstat do Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam trích dẫn, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong tháng 7 năm 2025 có những diễn biến đáng chú ý. Tổng lượng hồ tiêu xuất đi đạt 3.473 tấn, thu về 23,3 triệu USD.

So với tháng 6 cùng năm, lượng xuất khẩu này đã giảm mạnh 28,2% và giá trị cũng giảm nhẹ 0,4%. Khi đối chiếu với tháng 7 năm 2024, khối lượng xuất khẩu giảm sâu 44,7%, trong khi kim ngạch vẫn tăng 11,6%.

Các điểm đến chính của hồ tiêu Brazil trong tháng 7 bao gồm: Ấn Độ (498 tấn), Đức (298 tấn), Mexico (291 tấn), Senegal (244 tấn) và Morocco (232 tấn). Riêng đối với Việt Nam, lượng nhập khẩu từ Brazil trong tháng này chỉ đạt 163 tấn, giảm tới 79,8% so với tháng 6.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7 năm 2025, tổng xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đã đạt 53.234 tấn, mang lại 332,9 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu đã tăng 26,7% và kim ngạch tăng ấn tượng 101,7%. Giá xuất khẩu trung bình cũng tăng 59,2%, đạt mức 6.254 USD/tấn.

Đặc biệt, Việt Nam nổi lên là đối tác nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Brazil trong giai đoạn này, chiếm 33,3% tổng lượng xuất khẩu, với 17.726 tấn, tăng mạnh 177,7% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo là Ấn Độ (5.121 tấn), UAE (4.810 tấn), Senegal (3.940 tấn) và Morocco (3.734 tấn).