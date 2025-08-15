Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay: Dầu thế giới bật tăng trở lại, xăng trong nước giảm sâu Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất, trong khi giá xăng dầu hôm nay trong nước tiếp tục giảm mạnh theo kỳ điều hành mới.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 15/8

Sáng 15/8, giá dầu thế giới tăng trở lại khi Brent lên 66,84 USD/thùng và WTI đạt 63,96 USD/thùng. Đà tăng xuất phát từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, cùng với sự chú ý của giới đầu tư vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới Ukraine.



Trước đó, giá dầu giảm mạnh do nguồn cung từ Mỹ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) không khả quan. Ông Trump cho rằng ông Putin sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến sự, nhưng cũng cảnh báo sẽ áp thêm trừng phạt nếu kết quả không như mong muốn. Nga hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, và bất kỳ thay đổi nào trong quan hệ với Moscow đều có thể tác động lớn đến thị trường.



Ngoài yếu tố chính trị, kỳ vọng Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm cũng hỗ trợ giá dầu, do lãi suất thấp thường thúc đẩy tăng trưởng và nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, tồn kho dầu thô Mỹ tăng thêm 3 triệu thùng trong tuần đầu tháng 8 đã phần nào kìm hãm đà tăng.



Giá xăng dầu trong nước hôm nay 15/8

Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 - 254 19.354/lít Xăng RON95-III - 234 19.884/lít Dầu diesel 0.05S - 723 18.077/lít Dầu hỏa - 640 18.020/lít Dầu mazut 180CST 3.5S - 379 15.268/kg

Tại Việt Nam, giá bán lẻ trong nước ngày 15/8 giảm theo kỳ điều hành 14/8. Xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít xuống 19.354 đồng/lít, xăng RON95 giảm 190 đồng/lít xuống 19.884 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, xuống còn 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, xuống còn 18.020 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg, xuống còn 15.268 đồng/kg.