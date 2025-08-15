Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 15/8/2025: Vàng trong nước bất ngờ đảo chiều, vàng thế giới phục hồi Giá vàng hôm nay 15/8/2025: Vàng trong nước giảm nhẹ 200-500 nghìn đồng/lượng, vàng nhẫn trơn ổn định, vàng thế giới tăng lên 3336,4 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 15/8/2025 mới nhất

Cập nhật giá vàng hôm nay 15/8/2025 ghi nhận một xu hướng giảm rõ rệt trên thị trường vàng miếng trong nước. Sau phiên giao dịch tăng mạnh hôm qua, giá vàng miếng các thương hiệu lớn đồng loạt giảm nhẹ.

Giá vàng SJC, DOJI quay đầu giảm nhẹ

Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, chiều mua vào và bán ra cùng giảm 200 nghìn đồng/lượng. Hiện giá vàng SJC đang niêm yết ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận sự thay đổi ở chiều bán ra. Giá vàng mua vào của DOJI đi ngang ở mức 123,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt sụt giảm

Mi Hồng là thương hiệu có sự điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua vào. Giá vàng tại đây giảm tới 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, niêm yết ở mức 123,7 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra của Mi Hồng cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Giá vàng miếng tại PNJ đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện PNJ đang niêm yết giá mua vào là 123,5 triệu đồng/lượng và bán ra là 124,5 triệu đồng/lượng.

Tại Vietinbank Gold, giá bán ra ghi nhận mức giảm 200 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 124,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng cập nhật giá vàng miếng SJC với mức giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Giá mua vào hiện là 123,5 triệu đồng/lượng và bán ra là 124,5 triệu

Giá vàng tại Phú Quý có sự biến động khác biệt. Chiều mua vào không đổi, vẫn ở mức 122,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 15/8/2025 tăng nhẹ so với hôm qua

Vào 09h30 ngày 15/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 15/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 15/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,5

▼200K 124,5

▼200K Tập đoàn DOJI 123,5

- 124,5

▼200K Mi Hồng 123,7

▼500K 124,5

▼200K PNJ 123,5

▼200K 124,5

▼200K Vietinbank Gold - 124,5

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,5

▼200K 124,5

▼200K Phú Quý 122,7

- 124,5

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 15/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC HCM 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.500

- 124.500

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.300

▼300K 110.300

▼300K Nguyên liệu 999 - HN 109.200

▼300K 110.200

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 15/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Hà Nội - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Miền Tây - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 15/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼20K 11,890

▼20K Trang sức 99.9 11,430

▼20K 11,880

▼20K NL 99.99 10,840

▼20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▼20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼20K 11,950

▼20K Miếng SJC Thái Bình 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Nghệ An 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Hà Nội 12,370

- 12,470

-

4. SJC - Cập nhật: 15/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.500

▼200K 124.500

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.500

▼200K 124.520

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.500

▼200K 124.530

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.600

▼200K 119.100

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.600

▼200K 119.200

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.200

▼200K Nữ trang 99% 112.529

▼198K 117.029

▼198K Nữ trang 68% 73.334

▼136K 80.534

▼136K Nữ trang 41,7% 42.244

▼83K 49.444

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 15/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 15/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3336,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 2,0 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,5-124,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,93 triệu.

Cập nhật giá vàng sáng nay 15/8/2025 trên thị trường thế giới cho thấy vàng đang có dấu hiệu đi lên, đạt mức 3.336,4 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD so với phiên trước. Khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với giá vàng SJC trong nước, tạo ra khoảng cách chênh lệch lên tới 13,93 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới gần đây đã giảm sau khi Mỹ công bố một báo cáo lạm phát quan trọng cho thấy áp lực giá cả vẫn rất mạnh. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7 đã tăng cao hơn dự kiến, đạt mức tăng mạnh nhất kể từ giữa năm 2022. Điều này củng cố quan điểm của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng họ không nên vội vàng cắt giảm lãi suất.

Báo cáo PPI "nóng" hơn dự kiến này đã khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất 0,50 điểm phần trăm vào tháng 9 tới. Thay vào đó, khả năng Fed chỉ giảm 0,25 điểm phần trăm là khả dĩ hơn.

Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng giá vàng sẽ tăng tiếp, với mục tiêu là phá vỡ ngưỡng kháng cự 3.500 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu giá vàng giảm xuống dưới mức hỗ trợ 3.319,2 USD/ounce, đó có thể là một dấu hiệu tiêu cực.

Các thị trường khác cũng có những diễn biến đáng chú ý, với đồng đô la Mỹ mạnh lên, giá dầu thô tăng, và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng nhích nhẹ. Những yếu tố này đều có tác động nhất định đến giá vàng.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 15/8/2025

Nhà phân tích Mohammed Taha từ MH Markets cho rằng áp lực lạm phát dai dẳng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, gây áp lực tiêu cực lên giá vàng. Tuy nhiên, nếu lạm phát cao dẫn đến suy thoái kinh tế, vàng vẫn có thể tăng giá mạnh mẽ nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà phân tích cũng đang quan ngại về kịch bản "lạm phát đình trệ" (lạm phát cao và tăng trưởng chậm), một môi trường lý tưởng cho vàng khi Fed có thể buộc phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia tại Capital, cho biết thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0,50 điểm phần trăm vào tháng 9. Điều này có thể tạo động lực tăng trưởng cho giá vàng trong thời gian tới.

Về mặt kỹ thuật, triển vọng giá vàng được đánh giá là tích cực, với xu hướng tăng vẫn còn. Vàng cần vượt qua ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce một cách bền vững để tiếp tục đà tăng. Chuyên gia Fawad Razaqzada từ City Index nhận định, một khi ngưỡng này bị phá vỡ, các diễn biến địa chính trị sẽ là động lực chính thúc đẩy giá vàng, thay vì các dữ liệu kinh tế. Ông cũng dự đoán giá vàng có thể bước vào giai đoạn củng cố hoặc điều chỉnh nhẹ trong những tháng tới, đặc biệt khi thị trường chứng khoán đang tăng trưởng mạnh.