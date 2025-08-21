Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tăng gần triệu, lập kỷ lục mới, đạt 125,4 triệu Giá vàng hôm nay 21/8/2025 tăng gần triệu, đạt kỷ lục 125,4 triệu đồng/lượng. Vàng SJC, DOJI bứt phá, nhẫn trơn tăng nhẹ, thị trường sôi động.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 21/8/2025 mới nhất

Cập nhật giá vàng sáng nay 21/8/2025 mới nhất, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến một đà tăng mạnh mẽ. Sau nhiều ngày giằng co, giá vàng hôm nay 21/8/2025 đã có một phiên bứt phá ấn tượng, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Giá vàng SJC, DOJI tăng mạnh, tạo kỷ lục mới

Tại SJC Hà Nội, giá vàng miếng đã tăng 600.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra, chốt phiên ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Không nằm ngoài xu hướng chung, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đẩy giá vàng miếng SJC lên 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là tín hiệu cho thấy sự đồng thuận của các thương hiệu lớn trên thị trường.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng gần triệu

Mi Hồng tiếp tục tạo điểm nhấn với giá mua vào cao hơn một chút so với các thương hiệu khác, niêm yết ở 124,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tương ứng với thị trường chung là 125,4 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều tăng 600.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ cũng điều chỉnh giá bán ra tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 125,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào của PNJ cũng được niêm yết ở 124,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng.

Vietinbank Gold cũng không ngoại lệ, chỉ niêm yết giá bán ra ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu cũng chứng kiến đà tăng, niêm yết giá vàng miếng SJC ở 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Khác biệt một chút, Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, ở mức 123,4 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn giữ ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Cả hai mức giá này đều tăng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 21/8/2025 tăng nhẹ

Vào 09h30 ngày 21/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,3 triệu đồng/lượng (mua) và 120,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 21/8/2025 tăng nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 21/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 20/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,4

▲600K 125,4

▲600K Tập đoàn DOJI 124,4

▲600K 125,4

▲600K Mi Hồng 124,8

▲600K 125,4

▲600K PNJ 124,4

▲600K 125,4

▲600K Vietinbank Gold 125,4

▲600K Bảo Tín Minh Châu 124,4

▲600K 125,4

▲600K Phú Quý 123,4

▲600K 125,4

▲600K

1. DOJI - Cập nhật: 21/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.400

▲600K 125.400

▲600K AVPL/SJC HCM 124.400

▲600K 125.400

▲600K AVPL/SJC ĐN 124.400

▲600K 125.400

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 109.900

▲300K 110.900

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 109.800

▲300K 110.800

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 21/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Hà Nội - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Đà Nẵng - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Miền Tây - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Tây Nguyên - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 21/08/2025 09:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,500

▲30K 11,950

▲30K Trang sức 99.9 11,490

▲30K 11,940

▲30K NL 99.99 10,830

▲30K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,830

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710

▲30K 12,010

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710

▲30K 12,010

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710

▲30K 12,010

▲30K Miếng SJC Thái Bình 12,440

▲60K 12,540

▲60K Miếng SJC Nghệ An 12,440

▲60K 12,540

▲60K Miếng SJC Hà Nội 12,440

▲60K 12,540

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 21/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.400

▲600K 125.400

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 124.400

▲600K 125.420

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.400

▲600K 125.430

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.300

▲500K 119.800

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.300

▲500K 119.900

▲500K Nữ trang 99,99% 117.100

▲500K 118.900

▲500K Nữ trang 99% 113.222

▲495K 117.722

▲495K Nữ trang 68% 73.810

▲340K 81.010

▲340K Nữ trang 41,7% 42.536

▲208K 49.736

▲208K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 21/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 21/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3339,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 6,4 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.530 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,13 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,27 triệu.

Thị trường kim loại quý đang đối mặt với lực bán chốt lời đáng kể, một phần do những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự tiến triển trong việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, cùng với khả năng đạt được thỏa thuận thương mại mới với các đối tác, đã làm giảm sức hấp dẫn của các kênh trú ẩn an toàn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho biết Washington hài lòng với mức thuế quan hiện tại áp dụng cho Trung Quốc và đánh giá tình hình đang "khá suôn sẻ". Phát biểu này cho thấy một giọng điệu hòa giải hơn so với trước đây, mở đường cho khả năng một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm đi đến một thỏa thuận thương mại, tác động trực tiếp đến tâm lý thị trường.

Một cảnh báo từ Morgan Stanley đã làm dấy lên nghi ngờ rằng thị trường có thể đang quá lạc quan về tốc độ nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Mặc dù các quan chức FED gần đây có đưa ra một số bình luận mang tính bồ câu, Morgan Stanley nhận định mức độ nới lỏng có thể không mạnh mẽ như kỳ vọng của giới đầu tư.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng về trung và dài hạn, giá vàng vẫn còn dư địa để tăng trưởng. Những điểm nóng toàn cầu như căng thẳng tại Trung Đông hay phía Đông châu Âu tiếp tục âm ỉ, khó có thể giải quyết dứt điểm trong một sớm một chiều, duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn.

Thêm vào đó, xu hướng nới lỏng tiền tệ của FED được dự báo sẽ tiếp tục làm suy yếu đồng USD. Sự thay đổi trong chính sách tiền tệ này là một yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng trong dài hạn.

Một xu hướng đáng chú ý khác là việc một số quốc gia đang giảm dần lượng trái phiếu chính phủ Mỹ nắm giữ khi nợ công của cường quốc này vượt mốc 37 nghìn tỷ USD. Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Bắc Kinh đã cắt giảm kho bạc Mỹ trong ba tháng liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009. Điều này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong chiến lược đầu tư của các ngân hàng trung ương, gián tiếp ủng hộ kim loại quý.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 21/8/2025

Giá vàng thế giới hôm nay đã có phiên giao dịch khởi sắc, bật tăng mạnh mẽ. Nguyên nhân một phần đến từ sự suy yếu của thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số chính quay đầu giảm. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng bước vào giai đoạn mua vào kỹ thuật, tạo thêm động lực tăng giá cho kim loại quý.

Thị trường cổ phiếu Mỹ đang bước vào thời kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro (tháng 9 và tháng 10), khiến các nhà đầu tư có xu hướng chuyển dòng vốn sang các kênh trú ẩn an toàn như vàng.

Tâm lý chờ đợi cũng đang bao trùm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sắp công bố biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Ủy ban Thị trường mở (FOMC). Giới đầu tư đang nín thở phân tích từng câu chữ để tìm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của FED trong thời gian tới.

Sự kiện quan trọng nhất tuần này chính là Hội nghị Jackson Hole, nơi Chủ tịch FED Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu. Các nhà đầu tư đặc biệt mong chờ những tín hiệu mới về khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9, một yếu tố có thể tác động lớn đến giá vàng.

Chốt phiên giao dịch, giá vàng giao tháng 12 đã tăng thêm 27,4 USD, chạm mốc 3.386,50 USD/ounce. Trong khi đó, bạc giao tháng 9 cũng có mức tăng ấn tượng 0,393 USD, đạt 37,725 USD/ounce.

Về mặt kỹ thuật, phe mua đang chiếm ưu thế. Mục tiêu tiếp theo của họ là phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh 3.500 USD/ounce. Ngược lại, nếu phe bán chiếm lĩnh, giá có thể giảm về ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức 3.319,20 USD/ounce, là đáy của tháng 7. Mức kháng cự gần nhất hiện tại là 3.400 USD/ounce, và mức hỗ trợ gần nhất là 3.353,4 USD/ounce.

Các thị trường khác cũng có sự biến động. Chỉ số USD giảm nhẹ, trong khi giá dầu thô tăng lên khoảng 62,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,32%.