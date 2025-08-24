Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 24/8: Gạo giảm nhẹ 100 đồng/kg, lúa giữ giá Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/8 đi ngang, gạo CL 555 giảm 100 đồng/kg, các loại lúa phổ biến vẫn giữ nguyên giá.

Thị trường lúa gạo trong nước



Ngày 24/8, thị trường lúa gạo trong nước có điều chỉnh nhẹ. Một số loại gạo nguyên liệu giảm 100 đồng/kg, còn các loại lúa cơ bản giữ nguyên giá. Trong tuần qua, giá gạo tăng vào đầu tuần nhưng giảm dần về cuối tuần.



Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long



Theo cập nhật tại An Giang, gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, xuống còn 8.300 – 8.350 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 giữ ở mức 8.200 – 8.300 đồng/kg; IR 504 dao động 8.500 – 8.600 đồng/kg. Gạo OM 18 và OM 5451 tiếp tục ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm OM 380 dao động 8.800 – 9.000 đồng/kg; IR 504 khoảng 9.500 – 9.700 đồng/kg.



Phụ phẩm ít biến động, tấm OM 5451 ở mức 7.400 – 7.500 đồng/kg; cám dao động 8.000 – 9.000 đồng/kg.



Giao dịch tại các địa phương



Nguồn cung gạo về các kho vẫn thấp, sức mua chậm. Tại An Giang và Đồng Tháp, lượng gạo về lai rai, giao dịch trầm lắng, giá ổn định. Ở Sa Đéc, hàng vẫn có về các bến nhưng nhu cầu mua yếu, giá ít thay đổi. Tại Tiền Giang, lượng hàng ít, thị trường duy trì trạng thái cầm chừng.



Ở các chợ lẻ, giá gạo đi ngang so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ giá cao nhất 28.000 đồng/kg. Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 – 22.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg, Jasmine 16.000 – 18.000 đồng/kg.



Giá lúa tươi tại ruộng



Lúa OM 5451 tươi dao động 5.900 – 6.000 đồng/kg; OM 18 từ 6.000 – 6.200 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 ở mức 6.100 – 6.200 đồng/kg; IR 50404 từ 5.700 – 5.900 đồng/kg. Nàng Hoa 9 cũng giữ ở mức 6.000 – 6.200 đồng/kg.



Ở nhiều địa phương, lúa cuối vụ còn ít. Tại Đồng Tháp và Tây Ninh, giao dịch mới vắng. An Giang và Cần Thơ cũng ít người bán, thương lái thu mua cầm chừng. Cà Mau ghi nhận lúa ST giữ giá, các loại khác bình ổn.



Thị trường xuất khẩu



Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 24/8 giữ nguyên so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm ở mức 399 USD/tấn; gạo 25% tấm 368 USD/tấn; gạo 100% tấm 339 USD/tấn.



Trong tuần, giá gạo xuất khẩu có xu hướng đi lên nhờ nguồn cung trong nước hạn chế và nhu cầu quốc tế ổn định. Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế cạnh tranh trên thị trường gạo chất lượng cao, dù Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo thông thường.