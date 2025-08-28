Thứ Năm, 28/8/2025
Giá lúa gạo hôm nay 28/8: Gạo giảm nhẹ, lúa và phụ phẩm ổn định

PHỐ HỘI 28/08/2025 10:40

Sáng 28/8, thị trường gạo nội địa ghi nhận mức giảm 100 – 200 đồng/kg ở một số loại, trong khi giao dịch vẫn trầm lắng và lượng hàng về ít.

Giá gạo trong nước ngày 28/8/2025

Thị trường gạo nội địa sáng nay ghi nhận mức giảm 100 – 200 đồng/kg ở một số loại gạo. Giao dịch mua bán vẫn chậm, lượng hàng về ít.

Tại An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 7.500 – 7.700 đồng/kg, giảm 100 đồng. OM 5451 giảm 200 đồng, còn 7.500 – 7.700 đồng/kg. Các loại OM 380 giữ ở 8.200 – 8.300 đồng/kg, OM 18 ở 9.600 – 9.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Ở chợ lẻ, giá không thay đổi: gạo Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 – 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 – 22.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 28/8: Gạo giảm nhẹ, lúa và phụ phẩm ổn định

Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long

Giá lúa tươi ổn định so với cuối tuần. OM 5451 dao động 5.900 – 6.000 đồng/kg, OM 18 khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 6.100 – 6.200 đồng/kg, IR 50404 quanh 5.700 – 5.800 đồng/kg.

Ở An Giang và Đồng Tháp, giao dịch mới chậm, thương lái mua ít, giá lúa đi ngang. Tại Cà Mau, lúa ST có biến động nhẹ, các loại khác giữ giá. Ở Tây Ninh và Cần Thơ, lượng lúa cuối vụ ít, giao dịch thưa, giá ổn định.

Giá phụ phẩm

Phụ phẩm hôm nay dao động từ 7.200 – 9.000 đồng/kg. Tấm OM 5451 giảm nhẹ 50 đồng, còn 7.200 – 7.300 đồng/kg. Cám khô giữ mức 8.000 – 9.000 đồng/kg. Trấu dao động 1.400 – 1.500 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm so với cuối tuần. Gạo 5% tấm còn 389 USD/tấn, giảm 10 USD. Gạo 25% tấm ở mức 367 USD/tấn, giảm 1 USD. Gạo 100% tấm hạ 7 USD, còn 333 USD/tấn.

So sánh trong khu vực, gạo 5% tấm của Pakistan giảm 2 USD, còn 353 USD/tấn, Thái Lan giữ ở 354 USD/tấn và Ấn Độ ổn định tại 376 USD/tấn.

