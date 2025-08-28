Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 28/8: Gạo giảm nhẹ, lúa và phụ phẩm ổn định Sáng 28/8, thị trường gạo nội địa ghi nhận mức giảm 100 – 200 đồng/kg ở một số loại, trong khi giao dịch vẫn trầm lắng và lượng hàng về ít.

Giá gạo trong nước ngày 28/8/2025



Thị trường gạo nội địa sáng nay ghi nhận mức giảm 100 – 200 đồng/kg ở một số loại gạo. Giao dịch mua bán vẫn chậm, lượng hàng về ít.



Tại An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 7.500 – 7.700 đồng/kg, giảm 100 đồng. OM 5451 giảm 200 đồng, còn 7.500 – 7.700 đồng/kg. Các loại OM 380 giữ ở 8.200 – 8.300 đồng/kg, OM 18 ở 9.600 – 9.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg.



Ở chợ lẻ, giá không thay đổi: gạo Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 – 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 – 22.000 đồng/kg.



Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long



Giá lúa tươi ổn định so với cuối tuần. OM 5451 dao động 5.900 – 6.000 đồng/kg, OM 18 khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 6.100 – 6.200 đồng/kg, IR 50404 quanh 5.700 – 5.800 đồng/kg.



Ở An Giang và Đồng Tháp, giao dịch mới chậm, thương lái mua ít, giá lúa đi ngang. Tại Cà Mau, lúa ST có biến động nhẹ, các loại khác giữ giá. Ở Tây Ninh và Cần Thơ, lượng lúa cuối vụ ít, giao dịch thưa, giá ổn định.



Giá phụ phẩm



Phụ phẩm hôm nay dao động từ 7.200 – 9.000 đồng/kg. Tấm OM 5451 giảm nhẹ 50 đồng, còn 7.200 – 7.300 đồng/kg. Cám khô giữ mức 8.000 – 9.000 đồng/kg. Trấu dao động 1.400 – 1.500 đồng/kg.



Giá gạo xuất khẩu



Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm so với cuối tuần. Gạo 5% tấm còn 389 USD/tấn, giảm 10 USD. Gạo 25% tấm ở mức 367 USD/tấn, giảm 1 USD. Gạo 100% tấm hạ 7 USD, còn 333 USD/tấn.



So sánh trong khu vực, gạo 5% tấm của Pakistan giảm 2 USD, còn 353 USD/tấn, Thái Lan giữ ở 354 USD/tấn và Ấn Độ ổn định tại 376 USD/tấn.