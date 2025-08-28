Thứ Năm, 28/8/2025
Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn xé rào xuyên thủng nóc, vượt mốc 128 triệu

AN HỘI 28/08/2025 09:38

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: SJC, vàng nhẫn tăng mạnh, vượt mốc 128 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới, thu hút nhà đầu tư.

Giá vàng SJC hôm nay lập tiếp kỷ lục mới, vượt qua đỉnh 128 triệu

Tính đến 9h30, giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất tại Hà Nội, TP.HCM và các khu vực khác ghi nhận xu hướng tăng đáng kể so với phiên giao dịch trước. Các thương hiệu vàng lớn như SJC, DOJI, Mi Hồng, PNJ, Vietinbank Gold, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều điều chỉnh giá vàng miếng.

Tại thị trường Hà Nội, giá vàng hôm nay 28/8/2025 của SJC chứng kiến mức tăng ấn tượng, với giá mua vào đạt 126,7 triệu đồng/lượng (tăng 700 nghìn đồng/lượng) và giá bán ra ở mức 128,2 triệu đồng/lượng (tăng 200 nghìn đồng/lượng).

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng tăng của thị trường vàng. Vào sáng nay, giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất tại DOJI được niêm yết ở mức 126,7 triệu đồng/lượng (mua vào, tăng 700 nghìn đồng/lượng) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra, tăng 200 nghìn đồng/lượng).

Mi Hồng tiếp tục khẳng định vị thế với giá mua vào cao nhất trong các thương hiệu lớn. Giá vàng hôm nay 28/8/2025 tại Mi Hồng đạt 127,2 triệu đồng/lượng (mua vào, tăng 700 nghìn đồng/lượng), trong khi giá bán ra giữ ở mức 128,2 triệu đồng/lượng (tăng 200 nghìn đồng/lượng).

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất ghi nhận mức tăng đồng đều, với giá mua vào đạt 126,7 triệu đồng/lượng (tăng 700 nghìn đồng/lượng) và giá bán ra ở mức 128,2 triệu đồng/lượng (tăng 200 nghìn đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay 28/8/2025 tại Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra, đạt mức 128,2 triệu đồng/lượng (tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên trước).

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất tại đây đạt 126,7 triệu đồng/lượng (mua vào, tăng 700 nghìn đồng/lượng) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra, tăng 200 nghìn đồng/lượng).

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay 28/8/2025 ở mức 125,7 triệu đồng/lượng (mua vào, tăng 300 nghìn đồng/lượng) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra, tăng 200 nghìn đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 28/8/2025 tăng nhẹ

Vào 09h30 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 120,0 triệu đồng/lượng (mua) và 123,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 28/8/2025 tăng nhẹ ở Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 120,0 triệu đồng/lượng (mua) và 123,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng (mua) và 122,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 28/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nayNgày 28/8/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội126,7128,2+700+200
Tập đoàn DOJI126,7128,2+700+200
Mi Hồng127,2128,2+700+200
PNJ126,7128,2+700+200
Vietinbank Gold128,2+200
Bảo Tín Minh Châu126,7128,2+700+200
Phú Quý125,7128,2+300+200
1. DOJI - Cập nhật: 28/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN126.700
▲700K		128.200
▲200K
AVPL/SJC HCM126.700
▲700K		128.200
▲200K
AVPL/SJC ĐN126.700
▲700K		128.200
▲200K
Nguyên liệu 9999 - HN112.200
▲400K		113.000
▲200K
Nguyên liệu 999 - HN112.100
▲400K		112.900
▲200K
2. PNJ - Cập nhật: 28/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ126.700
▲700K		128.200
▲200K
Hà Nội - PNJ126.700
▲700K		128.200
▲200K
Đà Nẵng - PNJ126.700
▲700K		128.200
▲200K
Miền Tây - PNJ126.700
▲700K		128.200
▲200K
Tây Nguyên - PNJ126.700
▲700K		128.200
▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ126.700
▲700K		128.200
▲200K
3. AJC - Cập nhật: 28/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - /
Loại Mua vào Bán ra
Trang sức 99.9911,750
▲0		12,200
▲0
Trang sức 99.911,740
▲0		12,190
▲0
NL 99.9911,010
▲0		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình11,010
▲0		-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình11,960
▲0		12,260
▲0
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An11,960
▲0		12,260
▲0
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội11,960
▲0		12,260
▲0
Miếng SJC Thái Bình12,600
▲0		12,800
▲0
Miếng SJC Nghệ An12,600
▲0		12,800
▲0
Miếng SJC Hà Nội12,600
▲0		12,800
▲0
4. SJC - Cập nhật: 28/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG126.700
▲700K		128.200
▲200K
Vàng SJC 5 chỉ126.700
▲700K		128.220
▲200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ126.700
▲700K		128.230
▲200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ120.100
▲200K		122.600
▲200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ120.100
▲200K		122.700
▲200K
Nữ trang 99,99%119.600
▲200K		121.600
▲200K
Nữ trang 99%115.396
▲198K		120.396
▲198K
Nữ trang 68%75.346
▲136K		82.846
▲136K
Nữ trang 41,7%43.362
▲83K		50.862
▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới sáng nay vẫn tiếp tục chuỗi giảm

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 28/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3383,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,8 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.531 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,52 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,7-128,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,68 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới sáng nay vẫn tiếp tục chuỗi giảm

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 28/8/2025

Giá vàng đã quay đầu giảm nhẹ sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là do những tín hiệu nới lỏng chính sách từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và áp lực từ ông Trump lên ngân hàng trung ương này.

Mặc dù giảm, nhưng mức giảm không đáng kể vì nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn của nhà đầu tư vẫn còn rất cao. Để biết thêm về giá vàng hôm nay 28/8/2025, bạn có thể theo dõi thêm thông tin thị trường.

Sắp tới, sự chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào chỉ số giá PCE của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Chỉ số này được kỳ vọng sẽ định hướng rõ ràng hơn cho giá vàng trong thời gian tới.

Giới phân tích cho rằng nếu sự độc lập của Fed bị suy yếu, nhu cầu vàng có thể tăng lên như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục là yếu tố quan trọng, củng cố thêm vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý này.

Gần đây, căng thẳng thương mại lại nóng lên khi Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ, với lý do Ấn Độ vẫn mua dầu của Nga. Động thái này không chỉ đe dọa quan hệ kinh tế giữa hai nước mà còn có thể đẩy giá nhiều mặt hàng lên cao. Trước đó, Ấn Độ cũng đã từng phát tín hiệu sẽ áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Giá vàng hôm nay
      Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn xé rào xuyên thủng nóc, vượt mốc 128 triệu

