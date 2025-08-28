Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 27/8: Ri6 rớt giá, sầu Thái chạm 100.000 đồng/kg

PHỐ HỘI 28/08/2025 10:00

Sầu riêng Ri6 xô rơi về 20.000 đồng/kg, sầu riêng Thái giữ ngưỡng 100.000 đồng/kg, xuất khẩu duy trì tăng trưởng.

Diễn biến giá sầu riêng trong nước

Ngày 27/8, thị trường sầu riêng tại các vùng trồng chính duy trì ổn định nhưng có sự phân hóa mạnh giữa các giống. Ri6 xô rớt xuống quanh 20.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Thái loại đẹp tiếp tục giữ giá cao, có nơi chạm mốc 100.000 đồng/kg.

Giá tại Đông Nam Bộ

Ở khu vực Đông Nam Bộ, Ri6 loại A dao động 42.000 – 48.000 đồng/kg, loại B khoảng 28.000 – 32.000 đồng/kg, loại C phổ biến 24.000 – 26.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A bán 82.000 – 86.000 đồng/kg, loại B 62.000 – 66.000 đồng/kg. Dòng VIP đạt mức cao nhất 100.000 đồng/kg.

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
42.000 - 48.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
28.000 - 32.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
24.000 - 26.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
82.000 - 86.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
62.000 - 66.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
45.000 - 50.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
100.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
80.000 đồng/kg
Giá sầu riêng hôm nay 27/8: Ri6 rớt giá, sầu Thái chạm 100.000 đồng/kg

Giá tại Tây Nguyên

Tại Tây Nguyên, giá Ri6 cao hơn một chút, loại A từ 44.000 – 50.000 đồng/kg, loại B 30.000 – 34.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A đạt 86.000 – 90.000 đồng/kg, loại B 66.000 – 70.000 đồng/kg, loại VIP lên 105.000 đồng/kg. Musang King giữ ổn định: loại A từ 70.000 – 78.000 đồng/kg, loại B khoảng 50.000 – 55.000 đồng/kg.

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
44.000 - 50.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
30.000 - 34.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
24.000 - 26.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
86.000 - 90.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
66.000 - 70.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
50.000 - 55.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
100.000 - 105.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
85.000 - 90.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King A
70.000 - 78.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King B
50.000 - 55.000 đồng/kg

Xuất khẩu sầu riêng

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu khả quan, đặc biệt nhờ duy trì ổn định nguồn cung sang Trung Quốc. Đây là động lực giúp doanh nghiệp và nông dân yên tâm bước vào vụ thu hoạch cao điểm. Giá nội địa ổn định, xuất khẩu duy trì tăng trưởng, khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá heo hơi hôm nay 28/8: Miền Nam và miền Trung giảm sát mốc 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 28/8: Miền Nam và miền Trung giảm sát mốc 50.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/8/2025: Đà tăng mạnh tạm thời ngưng lại

Giá tiêu hôm nay 28/8/2025: Đà tăng mạnh tạm thời ngưng lại

Giá cà phê hôm nay 28/8/2025: Lấy lại đà tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 28/8/2025: Lấy lại đà tăng mạnh

Ký kết ghi nhớ hợp tác quốc tế về công nghệ, tài chính và đầu tư

Ký kết ghi nhớ hợp tác quốc tế về công nghệ, tài chính và đầu tư

Dự báo giá vàng ngày mai 28/8/2025: Vàng nhẫn "phi nước đại", SJC có theo kịp?

Dự báo giá vàng ngày mai 28/8/2025: Vàng nhẫn "phi nước đại", SJC có theo kịp?

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá heo hơi hôm nay 28/8: Miền Nam và miền Trung giảm sát mốc 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 28/8: Miền Nam và miền Trung giảm sát mốc 50.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/8/2025: Đà tăng mạnh tạm thời ngưng lại

Giá tiêu hôm nay 28/8/2025: Đà tăng mạnh tạm thời ngưng lại

Giá cà phê hôm nay 28/8/2025: Lấy lại đà tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 28/8/2025: Lấy lại đà tăng mạnh

Ký kết ghi nhớ hợp tác quốc tế về công nghệ, tài chính và đầu tư

Ký kết ghi nhớ hợp tác quốc tế về công nghệ, tài chính và đầu tư

Dự báo giá vàng ngày mai 28/8/2025: Vàng nhẫn "phi nước đại", SJC có theo kịp?

Dự báo giá vàng ngày mai 28/8/2025: Vàng nhẫn "phi nước đại", SJC có theo kịp?

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá sầu riêng hôm nay 27/8: Ri6 rớt giá, sầu Thái chạm 100.000 đồng/kg

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO