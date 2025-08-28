Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 27/8: Ri6 rớt giá, sầu Thái chạm 100.000 đồng/kg Sầu riêng Ri6 xô rơi về 20.000 đồng/kg, sầu riêng Thái giữ ngưỡng 100.000 đồng/kg, xuất khẩu duy trì tăng trưởng.

Diễn biến giá sầu riêng trong nước



Ngày 27/8, thị trường sầu riêng tại các vùng trồng chính duy trì ổn định nhưng có sự phân hóa mạnh giữa các giống. Ri6 xô rớt xuống quanh 20.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Thái loại đẹp tiếp tục giữ giá cao, có nơi chạm mốc 100.000 đồng/kg.



Giá tại Đông Nam Bộ



Ở khu vực Đông Nam Bộ, Ri6 loại A dao động 42.000 – 48.000 đồng/kg, loại B khoảng 28.000 – 32.000 đồng/kg, loại C phổ biến 24.000 – 26.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A bán 82.000 – 86.000 đồng/kg, loại B 62.000 – 66.000 đồng/kg. Dòng VIP đạt mức cao nhất 100.000 đồng/kg.



Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 32.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

24.000 - 26.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

82.000 - 86.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

62.000 - 66.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

100.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

80.000 đồng/kg



Giá tại Tây Nguyên



Tại Tây Nguyên, giá Ri6 cao hơn một chút, loại A từ 44.000 – 50.000 đồng/kg, loại B 30.000 – 34.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A đạt 86.000 – 90.000 đồng/kg, loại B 66.000 – 70.000 đồng/kg, loại VIP lên 105.000 đồng/kg. Musang King giữ ổn định: loại A từ 70.000 – 78.000 đồng/kg, loại B khoảng 50.000 – 55.000 đồng/kg.



Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

44.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

30.000 - 34.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

24.000 - 26.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

86.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

66.000 - 70.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

50.000 - 55.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

100.000 - 105.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

85.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

70.000 - 78.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

50.000 - 55.000 đồng/kg



Xuất khẩu sầu riêng



Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu khả quan, đặc biệt nhờ duy trì ổn định nguồn cung sang Trung Quốc. Đây là động lực giúp doanh nghiệp và nông dân yên tâm bước vào vụ thu hoạch cao điểm. Giá nội địa ổn định, xuất khẩu duy trì tăng trưởng, khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.