Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định Dự trữ dầu thô Mỹ giảm mạnh đẩy giá dầu quốc tế tăng hơn 1%. Trong nước, xăng giữ giá, dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 28/8

Ngày 28/8/2025, giá dầu thế giới biến động nhẹ sau phiên tăng mạnh nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm sâu hơn dự báo. Ghi nhận vào lúc 4h30 (giờ Việt Nam), dầu Brent đứng ở mức 67,17 USD/thùng, giảm 0,09 USD so với phiên trước. Dầu WTI cũng giảm nhẹ 0,05 USD, còn 63,21 USD/thùng.



Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 28/8 vẫn áp dụng theo kỳ điều hành từ chiều 21/8. Giá xăng E5 RON92 hiện ở mức 19.464 đồng/lít, xăng RON95-III ở mức 20.092 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel giảm còn 17.905 đồng/lít, dầu hỏa còn 17.814 đồng/lít và dầu mazut ở mức 15.116 đồng/kg.

Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ mới (đồng) Xăng E5RON92 +110 19.464 / lít Xăng RON95-III +208 20.092 / lít Dầu diesel 0.05S -172 17.905 / lít Dầu hỏa -206 17.814 / lít Dầu mazut 180CST 3.5S -152 15.116 / kg

Liên Bộ Công Thương – Tài chính hiện chưa trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Nguyên nhân biến động giá

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô trong tuần qua giảm 2,4 triệu thùng, xuống còn 418,3 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,9 triệu thùng. Dự trữ xăng cũng giảm 1,2 triệu thùng, trong khi sản phẩm chưng cất giảm tới 1,8 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng tăng. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ Lao động sắp tới là nguyên nhân chính thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.



Bên cạnh số liệu tích cực từ Mỹ, quyết định của Tổng thống Donald Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ, lên mức 50%, cũng gây ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường. Chính sách này được đưa ra do Ấn Độ vẫn duy trì nhập khẩu dầu Nga. Dù Bộ Tài chính Ấn Độ nhận định tác động trực tiếp đến xuất khẩu chưa lớn, nhưng những ảnh hưởng lan tỏa đến nền kinh tế được dự báo sẽ không nhỏ.



Căng thẳng Nga – Ukraine tiếp tục tạo sức ép lên giá dầu. Gần đây, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hạ tầng năng lượng Ukraine, trong khi Kiev cũng đáp trả bằng cách đánh vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở xuất khẩu năng lượng của Moscow. Nga buộc phải điều chỉnh kế hoạch, tăng thêm 200.000 thùng dầu/ngày xuất khẩu từ các cảng phía tây.

