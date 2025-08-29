Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 29/8: Thị trường ít biến động Ngày 29/8, thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch thưa thớt, giá trong nước ổn định, gạo xuất khẩu tiếp tục đi ngang.

Sáng 29/8, thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận giao dịch thưa thớt, giá bán ổn định. Lượng hàng về các kho ít, giá các mặt hàng lúa gạo trong nước tương đối bình ổn, trong khi gạo xuất khẩu đi ngang so với hôm qua.

Giá lúa duy trì ổn định



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi hôm nay duy trì mức ổn định: OM 18 dao động 6.000 – 6.200 đồng/kg; IR 50404 khoảng 5.700 – 5.900 đồng/kg; OM 5451 ở mức 5.900 – 6.000 đồng/kg; Đài Thơm 8 trong khoảng 6.100 – 6.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giữ mức 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 308 ở mức 5.700 – 5.900 đồng/kg.



Tại nhiều địa phương, giao dịch khá thưa thớt. Ở An Giang, nông dân chào giá vững nhưng ít thương lái hỏi mua. Tại Cần Thơ và Đồng Tháp, tình hình tương tự, giao dịch cầm chừng. Cà Mau và Tây Ninh cũng ghi nhận nhu cầu mua yếu, giá không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước.



Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm



Giá gạo nguyên liệu dùng cho xuất khẩu hôm nay hầu như không biến động. Tại An Giang, gạo CL 555 và OM 5451 cùng dao động 7.500 – 7.700 đồng/kg; IR 504 đạt 8.500 – 8.600 đồng/kg; OM 380 giữ mức 8.200 – 8.300 đồng/kg; OM 18 dao động 9.600 – 9.700 đồng/kg.



Đối với gạo thành phẩm, OM 380 được giao dịch ở mức 8.800 – 9.000 đồng/kg, trong khi IR 504 giữ mức 9.500 – 9.700 đồng/kg. Một số kho tại Đồng Tháp như Lấp Vò, Sa Đéc báo lượng gạo về ít, thương lái hỏi mua nhỏ giọt, giá nhìn chung đi ngang.



Thị trường phụ phẩm



Giá các mặt hàng phụ phẩm duy trì mức 7.200 – 9.000 đồng/kg. Tấm OM 5451 dao động 7.200 – 7.300 đồng/kg, cám giữ mức 8.000 – 9.000 đồng/kg. Các kho tại An Cư (Đồng Tháp) cho biết giao dịch chậm, thậm chí có nơi tạm ngừng mua, khiến giá có xu hướng giảm nhẹ.



Giá gạo bán lẻ



Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giữ nguyên so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen vẫn ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg. Gạo thường phổ biến 13.000 – 14.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Jasmine dao động 16.000 – 18.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Đài Loan 20.000 đồng/kg. Ngoài ra, gạo Sóc thường ở mức 16.000 – 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg và gạo Nhật khoảng 22.000 đồng/kg.



Giá gạo xuất khẩu đi ngang



Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455 – 460 USD/tấn, gạo 25% tấm giữ 367 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 333 – 337 USD/tấn. So với đầu tuần, các mức giá này không thay đổi, cho thấy thị trường xuất khẩu vẫn đang trong giai đoạn đi ngang.