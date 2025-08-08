Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 8/8: 3 miền bình ổn, khoảng cách lên đến 8.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay 8/8 ổn định cả 3 miền, nhưng chênh lệch giá lên tới 8.000 đồng/kg. Tây Ninh dẫn đầu 65.000 đồng/kg, Gia Lai thấp nhất 57.000 đồng/kg.

Thị trường giá heo hơi hôm nay trên cả nước ghi nhận giá thu mua tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều không ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào. Dù thị trường có vẻ "lặng sóng", biên độ chênh lệch giữa các vùng và thậm chí giữa các tỉnh thành vẫn rất lớn, với mức cao nhất và thấp nhất cách nhau tới 8.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 8/8 tại miền Bắc mới nhất

Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay hoàn toàn ổn định, duy trì mức giao dịch từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg. Đây là khu vực có mức giá thu mua đồng đều và cao.

Đặc biệt, sáu tỉnh thành tiếp tục giữ vững mức giá cao nhất toàn vùng là 64.000 đồng/kg, bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.

Ở chiều ngược lại, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La lại neo ở mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Quảng Ninh tiếp tục thu mua ở mức 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 64.000 - Cao Bằng 62.000 - Thái Nguyên 64.000 - Lạng Sơn 62.000 - Quảng Ninh 63.000 - Bắc Ninh 64.000 - Hà Nội 64.000 - Hải Phòng 64.000 - Ninh Bình 63.000 - Lào Cai 63.000 - Lai Châu 62.000 - Điện Biên 62.000 - Phú Thọ 63.000 - Sơn La 62.000 - Hưng Yên 64.000 -

Giá heo hơi hôm nay 8/8 tại miền Trung - Tây Nguyên mới nhất

Tình hình tương tự cũng xảy ra tại miền Trung và Tây Nguyên khi giá heo hơi giữ nguyên. Khoảng giá giao dịch rộng hơn, từ 57.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Trong số đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng thu mua 61.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là sự phân hóa mạnh mẽ về giá. Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất cả nước, chỉ 57.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mức thấp 58.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk và Khánh Hòa giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 61.000 - Nghệ An 61.000 - Hà Tĩnh 61.000 - Quảng Trị 58.000 - Huế 58.000 - Đà Nẵng 58.000 - Quảng Ngãi 58.000 - Gia Lai 57.000 - Đắk Lắk 60.000 - Khánh Hoà 60.000 - Lâm Đồng 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay 8/8 tại miền Nam mới nhất

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang, không có địa phương nào ghi nhận sự thay đổi so với ngày trước đó. Mức giá tại đây dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg, là khu vực có mức giá cao nhất cả nước.

Tây Ninh tiếp tục là điểm sáng, lập đỉnh giá 65.000 đồng/kg, cao nhất toàn quốc. Theo sau là các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và TP. HCM cùng giữ mức 64.000 đồng/kg.

Ngược lại, An Giang duy trì mức giá thấp nhất miền Nam là 62.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ ổn định mức thu mua 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đồng Nai 64.000 - Tây Ninh 65.000 - Đồng Tháp 64.000 - An Giang 62.000 - Cà Mau 64.000 - TP HCM 64.000 - Vĩnh Long 63.000 - Cần Thơ 63.000 -

Tây Ninh tăng cường kiểm soát hai ổ dịch tả heo châu Phi

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, hai ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Tân Hội và phường Bình Minh đang được giám sát chặt chẽ, chưa đủ 21 ngày kể từ khi phát hiện để tuyên bố hết dịch.

Trong tuần qua, địa phương không ghi nhận thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn duy trì công tác kiểm tra và xử lý tại hai khu vực dịch bệnh đã xuất hiện.

Tại xã Tân Hội, ổ dịch xảy ra tại một cơ sở chăn nuôi heo áp dụng công nghệ cao. Tính đến ngày 28/7, khoảng 417 con heo, tổng trọng lượng 5.776 kg, đã bị tiêu hủy. Hiện trang trại còn khoảng 1.000 con heo đang được cách ly, chăm sóc đặc biệt nhằm tăng sức đề kháng và tạm dừng nhập thêm đàn mới. Công tác vệ sinh, khử trùng chuồng trại và khu vực lân cận được thực hiện thường xuyên.

Tại phường Bình Minh, một trang trại thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Quảng ghi nhận ổ dịch với 47 con heo buộc phải tiêu hủy. Các biện pháp khử trùng môi trường xung quanh vẫn được duy trì để loại bỏ triệt để mầm bệnh.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận dịch tả heo châu Phi tại 24 hộ chăn nuôi thuộc 14 xã, phường, với tổng cộng 1.181 con heo (gần 44 tấn) bị tiêu hủy. Các ổ dịch đều được xử lý đúng quy trình, đảm bảo hạn chế nguy cơ lây lan.

Ngành nông nghiệp tỉnh đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm giám sát dịch tễ, phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch mới, tăng cường tiêm vaccine và vệ sinh môi trường tại các khu vực nguy cơ cao. Đồng thời, công tác tuyên truyền được chú trọng, hướng dẫn người dân áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và vận chuyển gia súc.