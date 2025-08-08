Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Vàng SJC tăng, DOJI giảm, chạm đỉnh 124 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 8/8/2025 tăng giảm trái chiều, SJC tăng 200.000 đồng, chạm 124 triệu/lượng. DOJI giảm nhẹ 100.000 đồng. Nhẫn trơn chênh lệch 2,5-3 triệu.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 8/8/2025 mới nhất

Thị trường kim loại quý trong nước ngày hôm nay ghi nhận một xu hướng tăng giá rõ rệt. Giá vàng miếng SJC và các thương hiệu lớn đồng loạt tăng, tạo ra một cơn sóng tăng mạnh mẽ. Các mức giá mới nhất được cập nhật liên tục, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,6 ▲200K 124,0 ▲200K Tập đoàn DOJI 122,6 ▼100K 124,0 ▼100K Mi Hồng 123,0 - 124,0 ▲200K PNJ 122,6 ▲200K 124,0 ▲200K Vietinbank Gold

124,0 ▲200K Bảo Tín Minh Châu 122,6 ▲200K 124,0 ▲200K Phú Quý 122,6 ▲400K 124,0 ▲200K SJC tại Cà Mau 122,4 - 123,8 -

SJC đồng loạt tăng giá trên toàn quốc

Giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán so với phiên trước.

DOJI điều chỉnh giảm, tạo sự khác biệt

Ngược lại với xu hướng chung của thị trường, Tập đoàn DOJI lại ghi nhận một bước lùi nhẹ. Giá vàng DOJI giảm 100 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều, hiện ở mức 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mi Hồng và Vietinbank Gold có động thái riêng

Tại Mi Hồng, giá mua vào đi ngang ở mức 123,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên mức 124,0 triệu đồng/lượng.

Đối với Vietinbank Gold, giá bán ra được niêm yết ở mức 124,0 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng ở các thương hiệu khác cũng trong đà tăng

PNJ cũng ghi nhận mức tăng 200 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán, đưa giá vàng miếng lên 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, Phú Quý có một sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn ở chiều mua vào với mức tăng 400 nghìn đồng/lượng, lên 121,6 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 200 nghìn đồng/lượng, đạt 124,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 8/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 09h00 ngày 8/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 8/8/2025 chưa có sự thay đổi

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 8/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 8/8/2025 (Báo Đà Nẵng tổng hợp) Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,6

▲200K 124,0

▲200K Tập đoàn DOJI 122,6

▼100K 124,0

▼100K Mi Hồng 123,0

- 124,0

▲200K PNJ 122,6

▲200K 124,0

▲200K Vietinbank Gold - 124,0

▲200K Bảo Tín Minh Châu 122,6

▲200K 124,0

▲200K Phú Quý 121,6

▲400K 124,0

▲200K

1. DOJI - Cập nhật: 08/08/2025 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.600

▼100K 124.000

▼100K AVPL/SJC HCM 122.600

▼100K 124.000

▼100K AVPL/SJC ĐN 122.600

▼100K 124.000

▼100K Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 08/08/2025 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Hà Nội - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Đà Nẵng - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Miền Tây - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Tây Nguyên - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Đông Nam Bộ - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K

3. AJC - Cập nhật: 08/08/2025 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,480

- 11,930

- Trang sức 99.9 11,470

- 11,920

- NL 99.99 10,830

- - Nhẫn tròn không ép vỉ T.Bình 10,830

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,690

- 11,990

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,690

- 11,990

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,690

- 11,990

- Miếng SJC Thái Bình 12,240

- 12,380,000 Miếng SJC Nghệ An 12,240

- 12,380,000 Miếng SJC Hà Nội 12,240

- 12,380,000

4. SJC - Cập nhật: 08/08/2025 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.600

▲200K 124.000

▲200K Vàng SJC 5 chỉ 122.600

▲200K 124.020

▲200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.600

▲200K 124.030

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

- 119.300

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

- 119.400

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.700

- Nữ trang 99% 113.024

- 117.524

- Nữ trang 68% 73.647

- 80.874

- Nữ trang 41,7% 42.452

- 49.652

-

Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 8/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h00 ngày 8/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3382,5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 12,4 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,86 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,6-124,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,14 triệu.

Giá vàng hôm nay 8/8/2025 trên thị trường thế giới đã có một ngày tăng trưởng ấn tượng, đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần. Sự tăng giá này chủ yếu đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư trong bối cảnh những bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu.

Một trong những nguyên nhân chính là việc Mỹ áp thuế lên vàng thỏi nhập khẩu. Theo một báo cáo từ tờ Financial Times, Mỹ đã áp thuế đối với các loại vàng thỏi nặng 1kg và 100 ounce. Động thái này có thể tác động đến các trung tâm tinh chế vàng lớn trên thế giới, đặc biệt là Thụy Sĩ, và gây ra sự lo ngại trên thị trường.

Bên cạnh đó, những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác cũng leo thang sau khi các mức thuế mới của Tổng thống Trump có hiệu lực. Những diễn biến này khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi an toàn để bảo toàn tài sản.

Ngoài ra, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cũng là một động lực quan trọng đẩy giá vàng đi lên. Theo số liệu mới nhất, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng, cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dữ liệu này càng củng cố thêm niềm tin của thị trường về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Khi lãi suất thấp, chi phí nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lời) trở nên hấp dẫn hơn, từ đó kích thích nhu cầu mua vàng.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 8/8/2025

Giá vàng thế giới đang trên đà tăng mạnh và tiến sát mốc 3.400 USD/ounce. Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là căng thẳng chính trị và những lo ngại về chính sách tiền tệ. Các mối đe dọa về thuế quan từ Mỹ khiến các nhà đầu tư chuyển sang vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Thêm vào đó, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã dấy lên khả năng lạm phát cao và suy thoái kinh tế, một kịch bản tương tự như những năm 1970 khi giá vàng từng lập kỷ lục.

Bên cạnh yếu tố chính trị, thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu, góp phần tạo thêm lực đẩy cho giá vàng. Dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình trong 4 tuần giảm nhẹ, nhưng số người tiếp tục nhận trợ cấp lại tăng cao hơn dự kiến. Những tín hiệu này cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang giảm và nền kinh tế có thể đang chững lại.

Giới đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, và trong môi trường lãi suất thấp, vàng trở thành một tài sản hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sự nhạy bén của thị trường trước các dữ liệu kinh tế tiêu cực cho thấy giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng và sớm chinh phục mốc 3.400 USD/ounce trong thời gian tới.