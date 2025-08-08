Thứ Sáu, 8/8/2025
Giá tiêu hôm nay 8/8: Phá băng, tăng khủng, lập đỉnh mới ở Đắk Lắk

AN HỘI 08/08/2025 04:20

Giá tiêu hôm nay 8/8 ở trong nước ổn định, Đắk Lắk tăng 1.000 đồng, đạt đỉnh 141.000 đồng/kg. Tiêu Indonesia nhích nhẹ, Việt Nam giữ giá.

Giá tiêu hôm nay ngày 8/8/2025 tại thị trường trong nước

Vào thời điểm cập nhật, thị trường giá tiêu trong nước ghi nhận sự ổn định ở hầu hết các khu vực, với mức giá dao động từ 139.000 đến 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương duy nhất có sự thay đổi về giá.

Cụ thể:

Tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước, giá tiêu duy trì ở mức 139.000 đồng/kg, không có sự thay đổi.

Tại Đắk Nông, giá tiêu giữ ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 8 8 Phá băng, tăng khủng, lập đỉnh mới ở Đắk Lắk

Đáng chú ý, Đắk Lắk là địa phương có giá tiêu cao nhất trong các khu vực được khảo sát, với mức tăng 1.000 đồng, đưa giá lên 141.000 đồng/kg.

Mặc dù Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, nhưng hoạt động nhập khẩu vẫn diễn ra mạnh mẽ. Điều này cho thấy những thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong tháng 7/2025, lượng nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam giảm mạnh 47,8% so với tháng trước, chỉ đạt 3.176 tấn. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng lượng nhập khẩu đã lên tới 31.472 tấn, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Các nhà cung cấp lớn nhất là Brazil (chiếm 52,4%), Campuchia và Indonesia, với mức giá thường thấp hơn so với thị trường nội địa Việt Nam.

Sản lượng tiêu của Việt Nam tiếp tục giảm do không có sự mở rộng diện tích trồng mới, khiến nguồn cung nội địa không thể đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu

Các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu để chế biến sâu và tái xuất, góp phần duy trì hoạt động sôi động của thị trường.

Giá tiêu hôm nay ngày 8/8/2025 tại thị trường thế giới

Theo khảo sát, thị trường tiêu thế giới có biến động nhẹ. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết tiêu Indonesia đã có sự tăng nhẹ, trong khi các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, lại giữ giá ổn định.

Tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 0.06 USD, lên mức 7,112 USD/tấn (tương đương 187,757 VNĐ/kg). Tiêu trắng Indonesia cũng nhích nhẹ 0.05 USD, đạt 9,942 USD/tấn (tương đương 262,469 VNĐ/kg).

Tại các thị trường khác, giá tiêu có xu hướng đi ngang. Cụ thể:

Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ổn định ở mức 6,000 USD/tấn (tương đương 158,400 VNĐ/kg).

Tiêu đen Malaysia ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA cũng không có sự thay đổi, duy trì mức giá lần lượt là 8,900 USD/tấn (tương đương 234,960 VNĐ/kg) và 11,750 USD/tấn (tương đương 310,200 VNĐ/kg).

Giá tiêu Việt Nam cũng ổn định. Cụ thể, tiêu đen 500 g/l giữ mức 6,240 USD/tấn (tương đương 164,736 VNĐ/kg); tiêu đen 550 g/l ở mức 6,370 USD/tấn (tương đương 168,168 VNĐ/kg); và tiêu trắng ASTA ở mức 8,950 USD/tấn (tương đương 236,280 VNĐ/kg).

