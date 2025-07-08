Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 8/8/2025: Liệu đổ đèo sau khi tạo kỷ lục mới Giá vàng ngày 8/8/2025, dự báo DOJI, Mi Hồng tăng mạnh, SJC, PNJ đi ngang 122,4-123,8 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới 3374,9 USD/ounce, thấp hơn trong nước 12,29 triệu.

Cập nhật giá vàng hôm nay 7/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 7/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi một số thương hiệu lớn điều chỉnh tăng, thì SJC và PNJ lại giữ mức giá đi ngang.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,4 - 123,8 - Tập đoàn DOJI 122,7 ▲500K 124,1 ▲500K Mi Hồng 123,0 ▲400K 123,8 - PNJ 122,4 - 124,1 - Vietinbank Gold

123,8 - Bảo Tín Minh Châu 122,4 - 123,8 - Phú Quý 121,2 - 123,8 - SJC tại Cà Mau 122,4 - 123,8 -

Giá vàng SJC đi ngang, Phú Quý giảm nhẹ ở chiều mua

SJC tại Hà Nội tiếp tục niêm yết mức giá 122,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,8 triệu đồng/lượng (bán ra), hoàn toàn đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.

Tương tự, PNJ cũng giữ nguyên mức giá này, ở mức 122,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn, ở mức 121,2 triệu đồng/lượng, và giá bán ra giữ ở 123,8 triệu đồng/lượng.

DOJI và Mi Hồng điều chỉnh giá tăng mạnh

Tập đoàn DOJI ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên chốt phiên giá vàng hôm nay 7/8/2025 mới nhất. Cụ thể, giá mua vào tăng tới 500 nghìn đồng/lượng lên 122,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng, đạt 124,1 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mi Hồng cũng điều chỉnh giá mua vào lên 123,0 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra của thương hiệu này lại giữ ở mức 123,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên trước.

Vietinbank Gold và Bảo Tín Minh Châu cũng có xu hướng riêng

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra được niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch trước.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng cũng không đổi, giữ nguyên ở mức 122,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 18h00 ngày 7/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 chưa có sự thay đổi

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 7/8/2025 ở trong nước chi tiết

1. DOJI - Cập nhật: 07/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.400

- 123.800

- AVPL/SJC HCM 122.400

- 123.800

- AVPL/SJC ĐN 122.400

- 123.800

- Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 07/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.400

- 123.800

- Hà Nội - PNJ 122.400

- 123.800

- Đà Nẵng - PNJ 122.400

- 123.800

- Miền Tây - PNJ 122.400

- 123.800

- Tây Nguyên - PNJ 122.400

- 123.800

- Đông Nam Bộ - PNJ 122.400

- 123.800

-

3. AJC - Cập nhật: 07/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,480

▲40K 11,930

▲40K Trang sức 99.9 11,470

▲40K 11,920

▲40K NL 99.99 10,830

▲40K - Nhẫn tròn không ép vỉ T.Bình 10,830

▲40K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,690

▲40K 11,990

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,690

▲40K 11,990

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,690

▲40K 11,990

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,240

▲20K 12,380,000 Miếng SJC Nghệ An 12,240

▲20K 12,380,000 Miếng SJC Hà Nội 12,240

▲20K 12,380,000

4. SJC - Cập nhật: 07/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.400

- 123.800

- Vàng SJC 5 chỉ 122.400

- 123.820

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.400

- 123.830

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

- 119.300

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

- 119.400

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.700

- Nữ trang 99% 113.024

- 117.524

- Nữ trang 68% 73.647

- 80.874

- Nữ trang 41,7% 42.452

- 49.652

-

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 7/8/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 17h16 ngày 7/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3374,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 6,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,81 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-124,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,29 triệu.

Vàng thế giới đang tăng giá do những căng thẳng thương mại mới và các yếu tố kinh tế khác. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.380,81 USD/ounce, tăng 0,4%. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,6% lên 3.454,80 USD. Những diễn biến này rất quan trọng cho việc cập nhật giá vàng hôm nay 7/8/2025 trên thị trường thế giới.

Giá vàng thường tăng khi có sự bất ổn về kinh tế và chính trị, vì vàng được coi là tài sản an toàn để giữ tiền. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng các mức thuế mới từ 10% đến 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Điều này làm tăng lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại, khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, đồng USD cũng đang suy yếu, giảm 0,2% xuống mức thấp nhất trong 1,5 tuần. Khi đồng USD giảm, vàng trở nên rẻ hơn đối với những người dùng các loại tiền tệ khác, điều này cũng kích thích nhu cầu mua vàng.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy giá vàng là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, cho biết Fed có thể cần giảm lãi suất để đối phó với nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. Thị trường hiện đang rất tin tưởng vào khả năng này, với 93% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9.

Khi lãi suất thấp, việc giữ tiền mặt hoặc gửi tiết kiệm trở nên kém hấp dẫn hơn, khiến các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản khác, bao gồm cả vàng. Đây là lý do tại sao vàng thường phát triển tốt trong môi trường lãi suất thấp. Các chuyên gia của NAB dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng đến cuối năm 2026, với mức giá trung bình vào năm 2025 là 3.220 USD/ounce và 3.475 USD/ounce vào năm 2026.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 8/8/2025

Giá vàng ngày 8/8/2025 được dự báo sẽ có xu hướng giảm nhẹ sau khi giá vàng thế giới cũng quay đầu hạ nhiệt. Sau chuỗi ngày tăng mạnh, giá vàng thế giới đã có dấu hiệu giảm do nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra để chốt lời. Mặc dù vàng vẫn được nhiều người quan tâm vì kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất, nhưng sự phục hồi của đồng Đô la Mỹ đã tạo áp lực ngược lại, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn và bớt hấp dẫn hơn.

Trong ngày 7/8, giá vàng thế giới giao ngay đạt mức 3374,9 USD/ounce. Khi quy đổi sang tiền Việt Nam, con số này tương đương khoảng 111,81 triệu đồng/lượng (chưa tính các chi phí khác). Tuy nhiên, so với giá vàng SJC trong nước, mức giá này vẫn thấp hơn rất nhiều, với chênh lệch lên tới khoảng 12,29 triệu đồng/lượng.

Sự chênh lệch này cho thấy giá vàng trong nước đang cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của nó trên thị trường quốc tế. Việc giá vàng thế giới có xu hướng giảm và đồng Đô la tăng trở lại có thể sẽ tác động đến thị trường trong nước. Do đó, rất có thể giá vàng ngày 8/8/2025 tại các thương hiệu như SJC cũng sẽ điều chỉnh giảm theo, mặc dù mức giảm có thể không quá lớn.

Một yếu tố khác mà thị trường đang theo dõi sát sao là những thay đổi từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump dự kiến sẽ công bố những đề cử mới cho Hội đồng Thống đốc FED, điều này có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và từ đó tác động mạnh mẽ lên giá vàng trong thời gian tới.