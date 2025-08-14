Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 14/8/2025: SJC, DOJI tăng gần triệu, sát 125 triệu, phá đỉnh kỷ lục Giá vàng hôm nay 14/8: SJC, DOJI tăng mạnh, đạt 124,7 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới. Vàng nhẫn 9999 cũng tăng nhẹ, dao động 116,6-120 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 14/8/2025 mới nhất

Sáng ngày 14/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận một xu hướng tăng giá mạnh mẽ, đặc biệt là đối với vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,7 ▲700K 124,7 ▲500K Tập đoàn DOJI 123,5 ▲800K 124,7 ▲800K Mi Hồng 124,2 ▲800K 124,7 ▲500K PNJ 123,5 ▲500K 124,7 ▲500K Vietinbank Gold

124,7 ▲500K Bảo Tín Minh Châu 123,5 ▲500K 124,7 ▲500K Phú Quý 122,7 ▲500K 124,7 ▲500K

Giá vàng SJC, DOJI bứt phá mạnh mẽ, chạm mốc kỷ lục

Sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng. Cụ thể, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,7 triệu đồng/lượng (mua vào), tăng 700 nghìn đồng/lượng. Ở chiều bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng, nâng mức bán ra lên 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng tại DOJI tăng vọt tới 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện tại, DOJI niêm yết giá vàng ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng giá

Tương tự SJC, PNJ cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng lên 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Giá vàng tại PNJ hiện đang ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng tăng, nhưng với biên độ chênh lệch giữa hai chiều. Cụ thể, giá mua vào tăng 800 nghìn đồng/lượng, lên 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng có mức tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng lên mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Riêng tại Phú Quý, giá vàng mua vào có mức tăng 500 nghìn đồng/lượng, đạt 122,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Vietinbank Gold ghi nhận một diễn biến khác biệt. Giá bán ra của thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 14/8/2025 tăng nhẹ so với hôm qua

Vào 09h30 ngày 14/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 14/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), không đổi ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,6 triệu đồng/lượng (mua) và 119,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 14/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 14/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,7

▲700K 124,7

▲500K Tập đoàn DOJI 123,5

▲800K 124,7

▲800K Mi Hồng 124,2

▲800K 124,7

▲500K PNJ 123,5

▲500K 124,7

▲500K Vietinbank Gold - 124,7

▲500K Bảo Tín Minh Châu 123,5

▲500K 124,7

▲500K Phú Quý 122,7

▲500K 124,7

▲500K

1. DOJI - Cập nhật: 14/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC HCM 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC ĐN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 14/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Hà Nội - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Đà Nẵng - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Miền Tây - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Tây Nguyên - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Đông Nam Bộ - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K

3. AJC - Cập nhật: 14/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,460

▲20K 11,910

▲20K Trang sức 99.9 11,450

▲20K 11,900

▲20K NL 99.99 10,860

▲20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,860

▲20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,670

▲20K 11,970

▲20K Miếng SJC Thái Bình 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Nghệ An 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Hà Nội 12,350

▲50K 12,470

▲50K

4. SJC - Cập nhật: 14/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.700

▲700K 124.700

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 123.700

▲700K 124.720

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.700

▲700K 124.730

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.100

▲300K 119.600

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.100

▲300K 119.700

▲300K Nữ trang 99,99% 116.900

▲300K 118.700

▲100K Nữ trang 99% 113.024

▲99K 117.524

▲99K Nữ trang 68% 73.674

▲68K 80.874

▲68K Nữ trang 41,7% 42.452

▲41K 49.652

▲41K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 14/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 14/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3363,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,59 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,7-124,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,11 triệu.

Vào chiều nay 14/8/2025, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục đà tăng, đạt phiên tăng thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân chính là kỳ vọng lớn vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, sau khi có dữ liệu cho thấy lạm phát đã được kiểm soát. Thông tin này cũng khiến đồng Đô la Mỹ suy yếu, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.

Giới chuyên gia nhận định, thị trường đang dự đoán Fed có thể cắt giảm tới 0,5% lãi suất vào tháng 9. Điều này khiến đồng Đô la mất giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, tạo động lực mạnh mẽ cho giá vàng tăng lên. Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của vàng rất vững chắc. Vàng chỉ cần vượt qua mốc 3.400 USD/ounce một cách bền vững là có thể thiết lập một đợt tăng giá mới.

Lãi suất thấp là môi trường lý tưởng cho vàng, một loại tài sản không sinh lời. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc giữ vàng cũng giảm theo, từ đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này. Bên cạnh đó, giá trị của đồng Đô la đang ở mức thấp so với các đồng tiền khác, giúp việc mua vàng trở nên rẻ hơn đối với những người không sử dụng đồng Đô la.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đang ở mức thấp nhất trong một tuần, càng củng cố thêm xu hướng đi lên của vàng.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố, bao gồm Chỉ số giá sản xuất (PPI), số liệu về trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình chính sách lãi suất của Fed trong thời gian tới, ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 14/8/2025

Mặc dù có một số áp lực chốt lời, giá vàng hôm nay 14/8/2025 trên thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. Một mặt, việc Mỹ tiến gần đến các thỏa thuận thương mại có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, sự bất ổn trên thế giới vẫn còn, đặc biệt là những căng thẳng dai dẳng từ xung đột tại Ukraine. Gần đây, triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Mỹ đã bị giảm bớt, làm dấy lên lo ngại và thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng.

Yếu tố quan trọng nhất giúp vàng tăng giá chính là kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay. Các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã củng cố niềm tin này, khiến giá vàng tăng nhanh.

Khi lãi suất giảm, chi phí nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lời) cũng thấp đi, làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đồng Đô la Mỹ được dự báo sẽ có xu hướng giảm giá trong trung và dài hạn, điều này càng tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng đang có ngưỡng hỗ trợ mạnh ở mức 3.300 USD/ounce. Nhiều tổ chức lớn, bao gồm Ngân hàng ING của Hà Lan, dự báo giá vàng sẽ sớm vượt mốc 3.400 USD/ounce và thậm chí có thể đạt 3.500 USD vào đầu năm tới.

Động thái này được củng cố bởi việc các ngân hàng trung ương trên thế giới liên tục mua vào vàng mỗi khi giá giảm, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào vai trò của vàng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.