Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng
Giá dầu Brent giảm 1,21% còn 65,32 USD/thùng, WTI giảm 1,42% xuống 62,27 USD/thùng do tồn kho Mỹ tăng. Chiều nay, giá xăng có thể giảm 300-500 đồng/lít.
Giá xăng dầu thế giới
Sáng 14/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,21% xuống 65,32 USD/thùng, WTI giảm 1,42% còn 62,27 USD/thùng. Dự trữ dầu thô Mỹ tăng bất ngờ 3 triệu thùng, đạt 426,7 triệu thùng, gây áp lực giảm giá. Cuộc gặp Trump-Putin ngày 15/8 tại Alaska và khả năng trừng phạt Nga gây ảnh hưởng đến thị trường.
IEA dự báo thặng dư dầu tăng, sản lượng Mỹ đạt đỉnh 13,41 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhưng giảm vào năm 2026.
Giá xăng dầu trong nước
Từ 15h ngày 07/08/2025, xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Chiều nay, giá xăng dầu có thể giảm 300 - 500 đồng/lít.
|Loại nhiên liệu
|Mức điều chỉnh (đồng)
|Giá bán lẻ tối đa (đồng)
|Xăng E5 RON92
|+ 207
|19.608/lít
|Xăng RON95-III
|+ 234
|20.074/lít
|Dầu diesel 0.05S
|- 268
|18.800/lít
|Dầu hỏa
|- 54
|18.660/lít
|Dầu mazut 180CST 3.5S
|+ 114
|15.647/kg
Tình hình thị trường
Nhu cầu dầu yếu, xuất khẩu dầu Mỹ giảm do thuế quan. OPEC nâng dự báo nhu cầu 2026 lên 1,38 triệu thùng/ngày, nhưng nguồn cung ngoài OPEC+ tăng mạnh. Nếu đàm phán Nga-Ukraine thất bại, Mỹ có thể siết trừng phạt, ảnh hưởng giá dầu.