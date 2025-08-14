Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng Giá dầu Brent giảm 1,21% còn 65,32 USD/thùng, WTI giảm 1,42% xuống 62,27 USD/thùng do tồn kho Mỹ tăng. Chiều nay, giá xăng có thể giảm 300-500 đồng/lít.

Giá xăng dầu thế giới



Sáng 14/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,21% xuống 65,32 USD/thùng, WTI giảm 1,42% còn 62,27 USD/thùng. Dự trữ dầu thô Mỹ tăng bất ngờ 3 triệu thùng, đạt 426,7 triệu thùng, gây áp lực giảm giá. Cuộc gặp Trump-Putin ngày 15/8 tại Alaska và khả năng trừng phạt Nga gây ảnh hưởng đến thị trường.

IEA dự báo thặng dư dầu tăng, sản lượng Mỹ đạt đỉnh 13,41 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhưng giảm vào năm 2026.



Giá xăng dầu trong nước



Từ 15h ngày 07/08/2025, xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Chiều nay, giá xăng dầu có thể giảm 300 - 500 đồng/lít.



Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 + 207 19.608/lít Xăng RON95-III + 234 20.074/lít Dầu diesel 0.05S - 268 18.800/lít Dầu hỏa - 54 18.660/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 114 15.647/kg

Tình hình thị trường



Nhu cầu dầu yếu, xuất khẩu dầu Mỹ giảm do thuế quan. OPEC nâng dự báo nhu cầu 2026 lên 1,38 triệu thùng/ngày, nhưng nguồn cung ngoài OPEC+ tăng mạnh. Nếu đàm phán Nga-Ukraine thất bại, Mỹ có thể siết trừng phạt, ảnh hưởng giá dầu.