Thứ Năm, 14/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng

PHỐ HỘI 14/08/2025 10:00

Giá dầu Brent giảm 1,21% còn 65,32 USD/thùng, WTI giảm 1,42% xuống 62,27 USD/thùng do tồn kho Mỹ tăng. Chiều nay, giá xăng có thể giảm 300-500 đồng/lít.

Giá xăng dầu thế giới

Sáng 14/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,21% xuống 65,32 USD/thùng, WTI giảm 1,42% còn 62,27 USD/thùng. Dự trữ dầu thô Mỹ tăng bất ngờ 3 triệu thùng, đạt 426,7 triệu thùng, gây áp lực giảm giá. Cuộc gặp Trump-Putin ngày 15/8 tại Alaska và khả năng trừng phạt Nga gây ảnh hưởng đến thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng

IEA dự báo thặng dư dầu tăng, sản lượng Mỹ đạt đỉnh 13,41 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhưng giảm vào năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 07/08/2025, xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Chiều nay, giá xăng dầu có thể giảm 300 - 500 đồng/lít.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ tối đa (đồng)
Xăng E5 RON92+ 20719.608/lít
Xăng RON95-III+ 23420.074/lít
Dầu diesel 0.05S- 26818.800/lít
Dầu hỏa- 5418.660/lít
Dầu mazut 180CST 3.5S+ 11415.647/kg

Tình hình thị trường

Nhu cầu dầu yếu, xuất khẩu dầu Mỹ giảm do thuế quan. OPEC nâng dự báo nhu cầu 2026 lên 1,38 triệu thùng/ngày, nhưng nguồn cung ngoài OPEC+ tăng mạnh. Nếu đàm phán Nga-Ukraine thất bại, Mỹ có thể siết trừng phạt, ảnh hưởng giá dầu.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

Giá vàng ngày mai 14/8/2025: Đồng USD mất giá, liệu SJC có thêm kỷ lục mới

Giá vàng ngày mai 14/8/2025: Đồng USD mất giá, liệu SJC có thêm kỷ lục mới

Dự báo giá tiêu ngày mai 14/8: Toàn cảnh thị trường 'nóng' nhưng giá 'nguội'

Dự báo giá tiêu ngày mai 14/8: Toàn cảnh thị trường 'nóng' nhưng giá 'nguội'

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

Giá vàng ngày mai 14/8/2025: Đồng USD mất giá, liệu SJC có thêm kỷ lục mới

Giá vàng ngày mai 14/8/2025: Đồng USD mất giá, liệu SJC có thêm kỷ lục mới

Dự báo giá tiêu ngày mai 14/8: Toàn cảnh thị trường 'nóng' nhưng giá 'nguội'

Dự báo giá tiêu ngày mai 14/8: Toàn cảnh thị trường 'nóng' nhưng giá 'nguội'

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO