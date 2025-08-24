Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 24/8: Sầu riêng Thái VIP vọt lên 105.000 đồng/kg Ngày 24/8, sầu riêng Thái VIP chạm 105.000 đồng/kg, Ri6 đứng giá, Musang King giảm 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng ngày 24/8



Thị trường hôm nay ghi nhận sầu riêng Thái tiếp tục tăng mạnh. Loại VIP có giá thu mua tại nhiều kho đạt 105.000 đồng/kg, tăng thêm 5.000 đồng so với hôm qua. Các loại sầu riêng Ri6 nhìn chung ổn định, trong khi Musang King bất ngờ giảm nhẹ.



Khu vực Đông Nam Bộ



Tại Đồng Nai và Bình Phước, sầu riêng Thái loại A dao động 80.000 – 86.000 đồng/kg, loại B 60.000 – 66.000 đồng/kg, loại C 45.000 – 48.000 đồng/kg. Hàng VIP loại A đạt 100.000 đồng/kg, loại B giữ ở mức 80.000 đồng/kg. Ri6 loại A giữ giá 40.000 – 44.000 đồng/kg, các loại B và C lần lượt từ 26.000 – 28.000 đồng/kg và 20.000 – 22.000 đồng/kg.



Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

80.000 - 86.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

60.000 - 66.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

100.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

80.000 đồng/kg



Khu vực Tây Nguyên



Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá sầu riêng Thái tiếp tục nhích lên. Loại A dao động 85.000 – 90.000 đồng/kg, loại B 65.000 – 70.000 đồng/kg, loại C 50.000 – 55.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái VIP loại A có giá 100.000 – 105.000 đồng/kg, loại B từ 85.000 – 90.000 đồng/kg. Musang King loại A hiện 70.000 – 75.000 đồng/kg, loại B 50.000 – 55.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với những ngày trước.

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 46.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

85.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

65.000 - 70.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

50.000 - 55.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

100.000 - 105.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

85.00 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

70.000 - 75.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

50.000 - 55.000 đồng/kg



Sản lượng tại Đắk Lắk



Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm nay ước đạt 392.000 tấn. Dù đang vào mùa thu hoạch, chất lượng sầu riêng khiến nhiều nông dân và thương lái lo lắng. Ngành nông nghiệp địa phương đang siết chặt kiểm soát chất lượng, đặc biệt đối với vấn đề vàng ô và dư lượng cadimi.

Kiểm soát chất lượng



Sở Nông nghiệp và Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đã phối hợp với doanh nghiệp và hợp tác xã để tăng cường kiểm soát, đặc biệt là các chỉ tiêu về chất vàng ô và cadimi. Các mẫu được lấy để xác định vùng an toàn, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc.



Các cơ sở đóng gói và hợp tác xã được yêu cầu tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn sản phẩm, tránh tình trạng ép giá hoặc phá vỡ hợp đồng gây thiệt hại cho nông dân.