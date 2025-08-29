Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 29/8: Biến động trái chiều Giá sầu riêng hôm nay biến động trái chiều. Sầu Thái tại Đồng Nai giảm mạnh, Ri6 ở nhiều nơi nhích nhẹ, giữ mức 40.000 – 45.000 đồng/kg.

Ngày 29/8, thị trường sầu riêng ghi nhận biến động nhẹ. Sầu riêng Thái tại Đồng Nai giảm mạnh so với các ngày trước, trong khi giống Ri6 ở nhiều khu vực khác lại tăng nhẹ, dao động trong khoảng 40.000 – 45.000 đồng/kg.

Diễn biến tại Đồng Nai



Tại Đồng Nai, giá sầu riêng Thái giảm rõ rệt. Loại A hiện dao động 81.000 đồng/kg, loại B còn 63.000 đồng/kg và loại C ở mức 43.000 đồng/kg. Đối với sầu Thái lỗi cơm, loại A ở mức 58.000 đồng/kg, loại B 40.000 đồng/kg, loại C được thương lượng.



Riêng sầu riêng Ri6 giữ giá ổn định, loại A dao động 40.000 – 41.000 đồng/kg, loại B trong khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg. Các loại Ri6 lỗi cơm phổ biến ở mức 20.000 – 30.000 đồng/kg.



Bình Phước và Tây Ninh ổn định hơn



Tại Bình Phước, sầu riêng Thái loại A dao động 80.000 – 85.000 đồng/kg, loại B 60.000 – 65.000 đồng/kg và loại C khoảng 40.000 – 46.000 đồng/kg. Thái lỗi cơm loại A ở mức 62.000 đồng/kg, loại B 50.000 đồng/kg.



Đối với Ri6, loại A đạt 43.000 đồng/kg, loại B 28.000 đồng/kg, loại C chỉ 18.000 đồng/kg.



Tại Tây Ninh, mức giá nhìn chung tương tự Bình Phước. Sầu Thái loại A dao động 80.000 – 85.000 đồng/kg, loại B 60.000 – 65.000 đồng/kg. Ri6 loại A trong khoảng 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B 25.000 – 26.000 đồng/kg.



Giá tại Gia Lai và Đắk Lắk



Ở Gia Lai, giá sầu riêng Thái loại A được giao dịch 82.000 – 83.000 đồng/kg, loại B 62.000 – 65.000 đồng/kg. Loại lỗi cơm dao động 52.000 – 63.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6 tại đây khá ổn định, loại A ở mức 40.000 đồng/kg, loại B 25.000 đồng/kg.



Đáng chú ý, tại Đắk Lắk, giá sầu riêng Thái VIP loại A vẫn giữ vị thế cao nhất thị trường với 105.000 đồng/kg. Loại B đạt 90.000 đồng/kg, loại C 70.000 đồng/kg. Sầu Thái loại A phổ biến ở mức 85.000 – 88.000 đồng/kg. Ri6 loại A dao động 40.000 – 45.000 đồng/kg, loại B 27.000 – 30.000 đồng/kg.



Tại Lâm Đồng giá đi ngang



Ở Lâm Đồng, giá sầu riêng Thái loại A dao động 80.000 – 84.000 đồng/kg, loại B 60.000 – 64.000 đồng/kg. Thái lỗi cơm loại A ở mức 63.000 đồng/kg, loại B 50.000 đồng/kg, loại C 40.000 đồng/kg.

Ri6 loại A giữ mức 40.000 – 41.000 đồng/kg, loại B khoảng 25.000 đồng/kg.



Tổng quan



Nhìn chung, ngày 29/8 thị trường sầu riêng diễn biến trái chiều. Sầu Thái ở Đồng Nai giảm khá mạnh so với các tỉnh khác, trong khi giống Ri6 tại nhiều địa phương lại có xu hướng nhích nhẹ, giữ mức trung bình 40.000 – 45.000 đồng/kg. Đắk Lắk vẫn là nơi có giá cao nhất với dòng sầu riêng Thái VIP vượt mốc 100.000 đồng/kg.