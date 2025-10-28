Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/10/2025: 'Neo' kịch trần 145.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 28/10/2025: Giá tiêu "neo kịch" 145.000 đồng/kg tại Đắk Lắk - Lâm Đồng, toàn miền ổn định 143.000-145.000 đồng/kg dù tồn kho tăng!

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ngày 28/10/2025

Tính đến thời điểm hiện tại, giá tiêu hôm nay 28/10 dao động trong khoảng từ 143.000 - 145.000 đồng/kg. Giá tiêu ngày 28/10 tại tất cả các khu vực đều giữ ổn định, không đổi.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai niêm yết 143.000 đồng/kg, là mức giá thấp nhất.

Giá tiêu ngày 28/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai niêm yết 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 145.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đắk Lắk 145.000 - Gia Lai 143.000 - Lâm Đồng 145.000 - TP. Hồ Chí Minh 144.000 - Đồng Nai 144.000 -

Giá tiêu hôm nay 28/10/2025 trên thị trường quốc tế

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7.211 USD/tấn, có mức tăng nhẹ +0.1%. Giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10.061 USD/tấn, tăng +0.09%.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.375 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12.400 USD/tấn. Cả hai loại đều không đổi.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn và giữ nguyên mức giá.

Giá tiêu Việt Nam ghi nhận ổn định, không thay đổi (0). Cụ thể, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l hiện ở mức 6.400 USD/tấn và loại 550 g/l hiện đang ở mức 6.600 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng của Việt Nam hiện đang ở mức 9.050 USD/tấn.

Nhận định và dự báo giá tiêu

Theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế, thị trường hồ tiêu đang trải qua những biến động đáng chú ý do nhiều yếu tố đan xen. Nông dân tăng tốc bán ra khi giá lên cao, đồng thời lượng hàng tồn kho cũng gia tăng, tạo nên áp lực cung lớn. Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu vẫn duy trì tích cực, đặc biệt là từ Đức – thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất châu Âu, nơi Việt Nam chiếm tới hơn một nửa thị phần.

Sự tăng giá chủ yếu được thúc đẩy bởi nguồn cung hạn chế vào cuối vụ, trong khi nhu cầu giao hàng ngay từ phía doanh nghiệp vẫn đều đặn nhằm hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu cuối năm. Tuy nhiên, nguồn hàng đạt chuẩn được đưa ra thị trường không nhiều, nông dân thường chỉ bán thử từng phần khi giá đang ở mức cao trong năm. Mặt khác, chi phí tài chính và cước vận tải vẫn tạo áp lực, khiến đà tăng giá chỉ diễn ra trong biên độ hẹp, đặc biệt tại các vùng xa cảng biển.

Trên bình diện quốc tế, các nguồn cung lớn được dự báo sẽ dần tăng lên vào đầu vụ mới, trong khi nhu cầu từ các thị trường trọng điểm vẫn duy trì ổn định trong mùa cao điểm cuối năm. Tỷ giá ngoại tệ tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá xuất khẩu, từ đó tác động đến mức chiết khấu trên thị trường nội địa. Do đó, giá trong nước có xu hướng duy trì ở mức cao nhưng có thể biến động nhẹ theo từng phiên tùy thuộc vào tốc độ thu mua của doanh nghiệp và tồn kho tại các đại lý.

Trong ngắn hạn, nếu nguồn cung không dồi dào và nhu cầu mua giao ngay được duy trì, giá hồ tiêu có thể giữ ổn định quanh vùng 163.000–165.500 đồng/kg. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro dao động khi xuất hiện các lô hàng lớn hoặc chi phí vận chuyển thay đổi. Đối với người nông dân, lời khuyên là nên cân nhắc bán từng phần khi lô hàng đạt tiêu chuẩn về độ ẩm và phân loại đồng đều để tối ưu lợi nhuận, tránh bán ồ ạt khi giá tăng nhanh trong ngày. Trong khi đó, doanh nghiệp cần theo dõi sát sao biến động tỷ giá, chủ động trong việc quản lý kho bãi và lịch giao hàng nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh, đồng thời linh hoạt điều chỉnh các điều khoản chất lượng để bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh thị trường biến động không ngừng.