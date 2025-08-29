Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 29/8/2025: Giá vàng trong nước làm tiếp kỷ lục mới, sát mốc 129 triệu, vàng thế giới 'quay đầu' Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, sát 129 triệu đồng/lượng, tăng 400-800 nghìn đồng. Vàng thế giới giảm nhẹ, còn 113,32 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay lập tiếp kỷ lục mới, sát đỉnh 129 triệu đồng/lượng

Vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch sáng 29/8, giá vàng miếng SJC và DOJI tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận đà tăng mạnh mẽ.

Cụ thể, giá vàng SJC tại Hà Nội và giá vàng DOJI cùng niêm yết ở mức 127,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, cả hai chiều mua vào và bán ra đều tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn ở chiều mua vào, tăng đến 800 nghìn đồng/lượng, đưa giá mua lên 128,0 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra của thương hiệu này chỉ tăng 400 nghìn đồng/lượng, đạt 128,9 triệu đồng/lượng, bằng với mức bán ra của SJC và DOJI.

Giá vàng miếng của PNJ hiện được niêm yết ở mức 127,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,9 triệu đồng/lượng (bán ra), đồng thời tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 127,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,9 triệu đồng/lượng (bán ra), với mức tăng 400 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều.

Riêng Phú Quý có mức mua vào thấp hơn một chút, ở 126,4 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng so với trước, trong khi giá bán ra vẫn ở ngưỡng 128,9 triệu đồng/lượng.

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra ở mức 128,9 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng.

Vào 09h30 ngày 29/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 120,6 triệu đồng/lượng (mua) và 123,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 120,3 triệu đồng/lượng (mua) và 123,3 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 120,3 triệu đồng/lượng (mua) và 123,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới sáng nay quay đầu giảm sau khi vượt mốc 3400 USD

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 29/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3411,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 4,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,32 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (127,4-128,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,58 triệu.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 29/8/2025

Giá vàng hôm nay 29/8/2025 tiếp tục đà tăng nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố vĩ mô. Một trong những động lực chính là lực mua kỹ thuật mạnh mẽ, cùng với sự suy yếu của đồng USD. Cụ thể, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh đã giảm đáng kể, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Các chuyên gia hàng đầu từ Bank of America duy trì dự báo hết sức lạc quan về kim loại quý. Họ tin rằng giá vàng hoàn toàn có thể chinh phục mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Báo cáo của ngân hàng này nhấn mạnh, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho đà tăng của vàng. Khi lãi suất giảm và đồng USD mất giá, vàng – vốn là tài sản trú ẩn an toàn – sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để bảo toàn giá trị.

Thị trường đang đặt cược lớn vào một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed. Dựa trên công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 tới và có thể tiếp tục hành động này vào tháng 10 và tháng 12. Diễn biến này càng củng cố tâm lý lạc quan về vàng.

Ngoài ra, một báo cáo khác từ Schroders Investment Management cũng tái khẳng định quan điểm tích cực đối với vàng. Các chuyên gia phân tích cho rằng, khi các nhà đầu tư có xu hướng đánh giá thấp rủi ro lạm phát và tăng trưởng kinh tế, vàng sẽ đóng vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh những lo ngại về các quỹ tín thác lớn và sự độc lập của Fed đang gia tăng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.