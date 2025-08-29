Tài chính - Thị trường Vàng tăng giá, giao dịch trầm lắng Gần đây, giá vàng trong nước liên tục thiết lập các đỉnh mới, vượt xa mốc 120 triệu đồng/lượng. Điều này đã gây ra một “cơn sốt” thực sự trên thị trường, thu hút sự chú ý của người dân và nhà đầu tư.

Vàng tăng giá nhưng giao dịch vẫn khá trầm lắng. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo ghi nhận tại các cửa hàng vàng lớn ở Đà Nẵng trong các ngày gần đây, mặc dù giá vàng tăng cao, lượng người đến giao dịch lại không tăng. Tuy nhiên, điều đáng nói là tại các cửa hàng có thương hiệu như SJC, PNJ và DOJI lại không có vàng nhẫn và vàng miếng bán ra, chỉ giao dịch vàng trang sức.

Ngày 28/8, giá vàng trong nước lại tăng mạnh, thị trường vàng tiếp tục chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh mẽ, đưa cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn lên những mốc kỷ lục mới. Vàng SJC lập đỉnh 128 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chạm 123 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới gần 20 triệu đồng.

Chị Vi Lan (trú đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) cho biết: “Hiện tại tôi đang có nguồn tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư vàng sinh lời, song suốt tuần nay nhiều lần đến các cửa hàng vàng bạc lớn đều báo không có hàng”.

Vàng miếng các thương hiệu lớn, vào sáng 28/8 được niêm yết quanh mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng so với hôm 27/8. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, xác lập kỷ lục mới của thương hiệu SJC. Các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ… cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên ngưỡng 128 triệu đồng/lượng, cho thấy xu thế tăng giá đồng loạt trên toàn thị trường. Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận bước nhảy vọt đáng chú ý, khi có mức tăng tương tự.

Trong vai nhà đầu tư vàng, mấy ngày qua chúng tôi có mặt tại một số cửa hàng vàng bạc, đá quý như DOJI đường Trần Phú, SJC đường Hùng Vương, PNJ đường Nguyễn Văn Thoại hỏi mua vàng miếng, song tất cả các cửa hàng đều được nhân viên báo chỉ có vàng trang sức, vàng miếng suốt nhiều ngày nay không có. Khi chúng tôi thắc mắc vì sao không có nguồn hàng để bán thì được trả lời, do giá vàng cao, không có người bán vào.

Vàng tăng giá, song giao dịch không nhiều. Ảnh: GIA MINH

Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định này chính thức bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Nghị định cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý thị trường vàng. Theo đó, thị trường sẽ có thêm nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng.

Thực tế cho thấy, so với đầu tháng 8/2025, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 5 - 6,2 triệu đồng, bán ra tăng 6,3 triệu đồng. Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, vàng tăng giá hơn 5%. Còn nếu so với đầu năm, giá vàng đã tăng 44 - 45 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng giá hơn 53%.

Theo các chuyên gia tài chính, để giải quyết tình trạng này, điều quan trọng là phải có một thị trường vàng minh bạch và nguồn cung ổn định. Các cơ quan quản lý cần có những chính sách rõ ràng để đảm bảo cân bằng cung - cầu, tránh tình trạng đầu cơ, làm giá.

Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về thị trường vàng cũng rất cần thiết. Người dân cần được trang bị kiến thức để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn, thay vì chạy theo tâm lý đám đông, tránh những rủi ro không đáng có.

Từ lâu, vàng đã đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và văn hóa Việt Nam. Vàng không chỉ là một kênh đầu tư và tích trữ tài sản an toàn mà còn là biểu tượng của sự giàu sang, thịnh vượng.

Tuy nhiên, thị trường vàng trong nước thời gian qua đang tồn tại một vấn đề: độc quyền vàng, đặc biệt là đối với vàng miếng SJC. Thực trạng này không chỉ gây ra những bất ổn về giá cả mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, kìm hãm sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Vì vậy, việc xóa bỏ độc quyền theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP là bước đi quan trọng nhằm phá bỏ cấu trúc thị trường kém cạnh tranh, mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp tham gia và triệt tiêu dần các yếu tố kìm hãm sự phát triển của thị trường vàng.

Đồng thời, các quy định siết chặt về giao dịch qua ngân hàng và hóa đơn điện tử sẽ tạo thêm lớp giám sát, ngăn chặn thao túng và tăng minh bạch thị trường.