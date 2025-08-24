Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 24/8: Giá dầu phục hồi, chốt tuần tăng gần 3% Dầu Brent duy trì ở mức 67,79 USD/thùng, WTI đạt 63,77 USD/thùng. Giá xăng dầu hôm nay trong nước biến động trái chiều, xăng nhích lên, còn dầu đi lùi.

Giá dầu thế giới



Sáng 24/8, giá dầu Brent đạt 67,79 USD/thùng, tăng nhẹ 0,06 USD. Dầu WTI cũng nhích lên 63,77 USD/thùng, tăng 0,14 USD. Tính chung cả tuần, Brent tăng 2,9% còn WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần đi lên đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp.



Đà tăng đến từ việc tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo. Theo EIA, dự trữ đã hạ 6 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức giảm 1,8 triệu thùng được dự đoán. Điều này phản ánh nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Mỹ vẫn vững.

Giá xăng dầu trong nước



Trong kỳ điều hành ngày 21/8, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã tăng giá xăng. Xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít lên 19.464 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít lên 20.092 đồng/lít.



Ngược lại, giá dầu giảm. Diesel 0.05S hạ 172 đồng/lít còn 17.905 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít còn 17.814 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg còn 15.116 đồng/kg.

Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ mới (đồng) Xăng E5RON92 +110 19.464 / lít Xăng RON95-III +208 20.092 / lít Dầu diesel 0.05S -172 17.905 / lít Dầu hỏa -206 17.814 / lít Dầu mazut 180CST 3.5S -152 15.116 / kg

Yếu tố địa chính trị và kinh tế



Cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài, các cuộc đàm phán ngừng bắn chưa mang lại kết quả. Điều này khiến lo ngại về nguy cơ Mỹ áp thêm trừng phạt đối với Nga, qua đó tác động lên nguồn cung dầu toàn cầu.



Ở chiều ngược lại, số liệu kinh tế từ Đức suy giảm 0,3% trong quý II đã hạn chế bớt đà tăng của giá dầu. Giới đầu tư cũng theo dõi sát hội nghị Jackson Hole để tìm tín hiệu về chính sách lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết khả năng hạ lãi suất vào tháng 9 vẫn để ngỏ.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu tuần qua biến động theo cả yếu tố cung – cầu và địa chính trị. Trong nước, giá xăng nhích lên, trong khi dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm, phản ánh xu hướng trái chiều giữa các nhóm nhiên liệu.