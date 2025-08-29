Thứ Sáu, 29/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Dầu thế giới giảm nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

PHỐ HỘI 29/08/2025 10:00

Giá dầu Brent và WTI đồng thời quay đầu giảm do nhu cầu tại Mỹ hạ nhiệt. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh tăng.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Ngày 29/8/2025, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau phiên tăng trước đó. Áp lực giảm đến từ lo ngại nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ sẽ hạ nhiệt khi mùa du lịch hè khép lại, trong khi nguồn cung từ Nga sang Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba đã được khôi phục.

Theo ghi nhận của Oilprice lúc 4h30 sáng (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 67,66 USD/thùng, giảm 0,37 USD, tương đương 0,54%. Giá dầu WTI cũng giảm 0,36 USD, xuống còn 63,78 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 28/8, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó:

Xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, lên 19.771 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 452 đồng/lít, đạt 18.357 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, đạt 18.225 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg, ở mức 15.260 đồng/kg.

Ngoài ra, từ ngày 28/8, xăng E10 cũng được điều chỉnh giá bán lẻ lần thứ tư kể từ khi mở bán tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Giá hiện tại là 20.080 đồng/lít, cao hơn 310 đồng so với E5 RON92 và thấp hơn 280 đồng so với RON95-III.

Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Dầu thế giới giảm nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

Nguyên nhân biến động

Trước đó, giá dầu tăng do số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ kết thúc ngày 22/8 giảm tới 2,4 triệu thùng, cao hơn mức dự báo 1,9 triệu thùng. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định kỳ nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) cuối tuần này sẽ đánh dấu sự kết thúc mùa lái xe, khiến nhu cầu xăng giảm dần.

Công ty dầu khí MOL (Hungary) và Bộ trưởng Kinh tế Slovakia xác nhận nguồn cung dầu từ Nga đã khôi phục sau sự cố gián đoạn do một cuộc tấn công của Ukraine.

      Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Dầu thế giới giảm nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

