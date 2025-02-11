Xã hội Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người dân xã Thu Bồn ĐNO - Ngày 2/11, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) phối hợp Chi đoàn 2 (Đoàn Chi cục Hải quan khu vực 12) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Hải Trình tổ chức chương trình tặng 5 tấn gạo tại xã Thu Bồn.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Thu Bồn. Ảnh: BẢO LÂM - DOÃN QUANG

Đây là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ vừa qua.

Tại chương trình, ban tổ chức trao tổng cộng 5 tấn gạo cho người dân thuộc 15 thôn của xã Thu Bồn.



Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và tình cảm của các đơn vị đối với nhân dân vùng thiên tai, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.