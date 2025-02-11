Chủ Nhật, 2/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người dân xã Thu Bồn

BẢO LÂM - DOÃN QUANG 02/11/2025 20:08

ĐNO - Ngày 2/11, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) phối hợp Chi đoàn 2 (Đoàn Chi cục Hải quan khu vực 12) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Hải Trình tổ chức chương trình tặng 5 tấn gạo tại xã Thu Bồn.

z7181786328167_bd551ce4d114e82c2043a96083ac9d47.jpg
Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Thu Bồn. Ảnh: BẢO LÂM - DOÃN QUANG

Đây là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ vừa qua.

Tại chương trình, ban tổ chức trao tổng cộng 5 tấn gạo cho người dân thuộc 15 thôn của xã Thu Bồn.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và tình cảm của các đơn vị đối với nhân dân vùng thiên tai, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai

Ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Đà Nẵng: Các đơn vị, sở, ngành tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ

Đà Nẵng: Các đơn vị, sở, ngành tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ

Công an thành phố Đà Nẵng thành lập 8 đoàn công tác hỗ trợ người dân vùng lũ

Công an thành phố Đà Nẵng thành lập 8 đoàn công tác hỗ trợ người dân vùng lũ

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai

Ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Đà Nẵng: Các đơn vị, sở, ngành tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ

Đà Nẵng: Các đơn vị, sở, ngành tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ

Công an thành phố Đà Nẵng thành lập 8 đoàn công tác hỗ trợ người dân vùng lũ

Công an thành phố Đà Nẵng thành lập 8 đoàn công tác hỗ trợ người dân vùng lũ

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người dân xã Thu Bồn

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO