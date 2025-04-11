Xã hội Lãnh đạo Mặt trận thành phố làm việc với phường Hòa Xuân về khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Ngày 4/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh làm việc với phường Hòa Xuân về tình hình khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc với phường Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN HẬU

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân cho biết, địa phương có 6.871/9.809 hộ dân bị ngập nước, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng. Phường có 10 người bị thương do lũ (trong đó 3 người thuộc lực lượng ứng cứu, 7 người dân tại khu dân cư).

Mưa lũ làm 7/19 trường học hư hỏng nhiều thiết bị máy móc, bàn ghế; 7ha sản xuất rau xanh và hoa phục vụ Tết bị cuốn trôi hoặc ngập úng; các cơ sở nuôi trồng thủy sản, gia cầm bị thiệt hại hoàn toàn.

Ngoài ra, khoảng 20 tấn lúa sau thu hoạch bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường nội thị bị ngập. Tổng thiệt hại trên địa bàn phường ước tính hơn 18,3 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trao tặng 60 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN HẬU

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại của phường Hòa Xuân trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời đề nghị các lực lượng khẩn trương đánh giá tình hình thực tế và kích hoạt phương châm “bốn tại chỗ”, huy động đồng bộ lực lượng công an, quân sự, xung kích và các nhóm thiện nguyện.

Về đối phó bão số 13, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch linh hoạt, phân biệt rõ sơ tán tránh bão (ưu tiên nơi kiên cố) và sơ tán tránh lũ (ưu tiên điểm cao).

Các điểm tập trung phải bảo đảm hậu cần, y tế; đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ tài sản tại khu dân cư để người dân yên tâm rời khỏi nhà.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, tối thiểu 4-5 ngày; bố trí lực lượng y tế và thuốc men tại các cụm dân cư, chú trọng đối tượng yếu thế. Toàn hệ thống chính trị hành động quyết liệt, chủ động cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trao 60 suất quà (gồm quà và tiền mặt 1 triệu đồng mỗi suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Hòa Xuân.

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đến thăm 4 gia đình chính sách trên địa bàn phường Hòa Xuân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gồm: ông Đoàn Thanh Lân (con liệt sĩ), bà Nguyễn Thị Khanh (vợ liệt sĩ), ông Nguyễn Hữu Hà (con liệt sĩ) và ông Nguyễn Hữu Giống (thương binh).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (hàng ngồi, thứ 2 bên trái sang) thăm gia đình bà Nguyễn Thị Khanh. Ảnh: XUÂN HẬU

* Cũng trong ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt của thành phố (số 470 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (bên trái) kiểm tra điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt của thành phố. Ảnh: XUÂN HẬU

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển (quân sự, công an) và các đơn vị xe cộng đồng để có phương án vận chuyển dự phòng và chủ động triển khai, bảo đảm hàng hóa cứu trợ được vận chuyển kịp thời.

Bên cạnh đó, hàng cứu trợ về phải được xuất đi ngay và vận chuyển trực tiếp xuống các địa phương. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định 72 giờ về thủ tục giấy tờ. Nếu sau 72 giờ phải có địa điểm nhận hàng và ký xác nhận để hoàn thiện hồ sơ, các bộ phận phải làm phiếu nhập/xuất kho đầy đủ.